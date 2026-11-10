Ő volt Bastian A végtelen történetben: ma 53 éves és teljesen hátat fordított a filmezésnek

2026.11.10.

A nyolcvanas évek egyik legemlékezetesebb filmélménye sokak számára egy fiú, aki egy poros padláson könyvet nyit, és ezzel egy egész világot éleszt újra. A szerepet alakító Barret Oliver ma 53 éves, és évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy másfajta alkotásban találja meg a hangját. Nála a reflektorfényt a sötétkamra csendje váltotta fel, a vörös szőnyeget pedig a vegyszerek és üveglemezek világa.

A gyermeksztár, aki megfogta a korszak képzeletét

A nyolcvanas években Barret Oliver neve egyet jelentett a kíváncsisággal és az ártatlan bátorsággal. Nemcsak a legendás fantasyben ragadta magával a nézőket, hanem olyan filmekben is, mint a D.A.R.Y.L. vagy a Cocoon, illetve Tim Burton fekete-fehér kísérletében, a Frankenweenie-ben. A kamerák előtt természetes volt, a tekintete pedig egyszerre sugárzott érzékenységet és elszánt gyermeki erőt.

„A valódi varázslat nem a trükk, hanem az, ahogy a történet a néző szívében marad” – tartja a filmes népi bölcsesség, és Oliver akkori alakításai pontosan ezt a rezgést vitték vászonra.

Hirtelen kanyar Hollywoodból

A kilencvenes évek elejére a fiatal színész lassan eltűnt a stáblistákról. Nem volt nagy port kavaró bejelentés, sem látványos botrány; egyszerűen csak egyre kevésbé kérte a nyilvánosság figyelmét. A története ritka példája annak, amikor valaki időben felismeri: a pálya fénye nem mindenkinek életre szóló közeg.

„Nem mindenki akar ott maradni, ahol tapsolnak neki; van, aki ott akar maradni, ahol tartalmat tud teremteni” – mondják gyakran alkotók a reflektorfény peremén. Oliver útja ettől a gondolattól vált igazán érdekessé.

Fény és vegyszer: a kézműves fotográfia

A filmforgatások után Barret Oliver a fotográfiában találta meg új nyelvét. Nem a digitális gyorsaság, hanem a 19. századi eljárások lassú, meditatív ritmusa ejtette rabul. Az úgynevezett nedves kollódiumos technika, a tintype és az archaikus woodburytype olyan világhoz kötődnek, ahol a kép nem pusztán adat, hanem gondosan megformált tárgy.

A woodburytype – amely a 19. század egyik legszebb, pigmentes nyomtatási eljárása – különösen közel került hozzá. Olyannyira, hogy 2007-ben saját, részletes kötetet szentelt a témának „A History of the Woodburytype” címmel. A könyv nem rajongói nosztalgia, hanem aprólékos kutatás, ahol a technika, a történelem és a műhelymunka találkozik.

„A lassúság nem hátrány, hanem erény” – mondják a kézműves fotósok, és Oliver munkái ezt a gondolatot testet öltött, tapintható képekké alakítják. Egy kép nála nem csak látvány, hanem időben sűrűsödő jelenlét.

Műhelyek, tanítás, közösség

Az évek során Oliver nem csak alkotott, hanem időnként műhelyeket és bemutatókat is tartott, ahol a régi eljárásokat kézzelfogható közelségbe hozta a résztvevőknek. A demonstrációk a kémia és az esztétika metszéspontján állnak: lemezek, vegyszerek, fény és türelem találkozik bennük.

Aki látott már nedves kollódiumos felvételt születni, tudja, hogy ez a folyamat olyan, mint egy rövid, feszült szertartás. Nincsenek mentőhálók, nincsenek korlátlan próbálkozások – a siker kulcsa a fegyelem, a figyelem és az anyag tisztelete. Oliver pályafordulata ezért nem menekülés, hanem tudatos választás: az alkotás tempójának és értelmének újrahangolása.

Mi marad a nézőben?

Érdekes módon a gyermekszínész emléke és a fotográfus munkája ugyanarra a tengelyre esik: az képzelet és az anyag találkozására. A régi filmekben a könyv lapjai közül nyílt meg a világ; a fotólaborban az ezüst és a fény vegyül, hogy új valóságot hozzon létre. A különbség csak annyi, hogy ma a tekintet csendesebb, a gesztusok alázatosabbak, a tartalom pedig anyagszerűen maradandó.

Emlékezetes címek: The NeverEnding Story (1984), D.A.R.Y.L. (1985), Frankenweenie (1984), Cocoon (1985), Cocoon: The Return (1988)

„A kultusz nem mindig harsány; néha egy polcon álló könyvben, máskor egy üveglemez emulziójában él tovább.” Oliver története erről a csendes folytonosságról szól. Nem tért vissza a nagyvászon zajához, mert megtalálta azt a sávot, ahol a kép és az idő lassú párbeszédet folytat.

Aki ma újra előveszi a régi filmeket, észreveheti: abban a fiatal tekintetben már ott bujkált a kíváncsiság, amely ma a labor asztalán, a megvilágított lemezek peremén dolgozik tovább. A hírnév helyett a mesterség, a gyors helyett a türelmes; ez a csere tette Oliver útját időtállóan érdekessé.

Nem minden történet folytatódik ugyanabban a műfajban. Vannak sorsok, amelyek a filmtekercs mellől a fényérzékeny rétegek felé kanyarodnak. Barret Oliver ezzel a kanyarral nem eltűnt – csak más fényben, más anyagban lett jelen, és éppen ettől őrzi meg a korai szerepek varázsát úgy, hogy közben valami egészen mást is, egészen sajátot teremt.