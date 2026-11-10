A Fall Out Boy visszatér egy intenzív kislemezzel, az 'Aces'-szel, és bejelentette a 2027-es brit, európai és észak-amerikai Twilight Of The Punks turnéját.

A Fall Out Boy leadta első új kislemezét három év után, az „Aces”-t, és bejelentette a hatalmas „Twilight Of The Punks” turnét is, amelyen jövőre az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában is fellépnek.

A chicagói rockerek először halloween előtt kezdtek el utalni régóta várt visszatérésükre, amikor egy rejtélyt ejtettek. Instagram bejegyzés rajongók köszöntése a „Twilight Town Mall bevásárlóközpontban”. Ezt követően a webhelyüket interaktív vásárlási címtárrá alakították át, amely egy árkáddal, fotóstúdióval, étteremmel és még sok mással is kiegészített.

Most megerősítették következő fejezetüket az élénk új kislemezzel, az 'Aces'-vel. Három év után első új zenéjük, a szám producere és keverője a régi munkatárs, Neil Avron, és ízelítőt ad a rajongóknak abból, ami hamarosan jön.

Az energikus horgok, a szűretlen energia és a ragadós, lendületes énekdallam mellett a szám a banda néhány korábbi slágerére emlékeztet, és határozottan emlékeztet arra a hangzásra, amely a pop punk úttörőjeként először tette őket a térképre. Nézze meg alább.

Az új kislemez mellett a Fall Out Boy bejelentette pályafutása eddigi legnagyobb turnéját is – 36 időpontot erősítettek meg stadionokban és arénákban Európa, az Egyesült Királyság és Észak-Amerika területén.

A jövőre induló bemutatók május 17-én a prágai O2 Arénában kezdődnek, és további 14 fellépéssel folytatódnak szerte a kontinensen, köztük Budapesten, Milánóban, Madridban, Lyonban, Brüsszelben és még sok más helyen, mielőtt az Egyesült Királyságban és Írországban találkoznak Glasgow-n, Dublinon és Manchesteren keresztül.

Más brit fellépések közé tartozik egy hatalmas show a londoni Tottenham Hotspur Stadionban június 5-én, és az összes európai és egyesült királyságbeli időpontban a zenekarhoz csatlakozik az A Day To Remember és a Neck Deep.

Innentől július 13-án, a texasi arlingtoni Globe Life Fieldben kezdődik a 21 randevú észak-amerikai szakasz, és hatalmas stadionokban folytatódik a show, köztük a torontói Rogers Stadion, a bostoni Fenway Park, a New York-i Citi Field, a Los Angeles-i Dodger Stadion és a legendás chicagói Soldier Field.

Az észak-amerikai bemutatókon a The Offspring, a Good Charlotte és a The Story So Far különleges vendégként csatlakozik. Keresse meg az alábbi műsorok listáját, és látogasson el ide jegyekért, amelyek értékesítése pénteken (november 13-án) helyi idő szerint 12 órakor kezdődik.

A „Twilight of the Punks Tour” 2027-es turnéjának dátumai:

MÁJUS

17 – O2 Aréna, Prága

19 — Budapest Aréna, Budapest

21 – Unipol Forum, Milánó

23 – Movistar Arena, Madrid

25 – LDLC Arena, Lyon

27 – ING Arena, Brüsszel

28 – SparkassenPark, Mönchengladbach

30 – OVO Hydro, Glasgow

JÚNIUS

1 — 3Aréna, Dublin

3 – Co-op Live, Manchester

5 – Tottenham Hotspur Stadion, London

8 – Ziggo Dome, Amszterdam

10 – Accor Aréna, Párizs

12 – Zitadelle, Berlin

13 – Atlas Arena, Łódź

JÚLIUS

13 – Globe Life Field, Arlington, Texas

16 – Truist Park, Atlanta

18 – Nationals Park, Washington, DC

20 – Fifth Third Park, Detroit

22 – Rogers Stadion, Toronto

24 – Soldier Field, Chicago

27 – FirstBank Stadium, Nashville

30 – Fenway Park, Boston

AUGUSZTUS

1 – Citi Field, Queens, NY

3 – Atlantic City Beach, Atlantic City, NJ

4 – Hersheypark Stadium, Hershey, Pa.

6 – Roaming Hills, St. Charles, Iowa

7 – Morton Amphitheatre, Kansas City, Mo.

10 – Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colo.

13 – America First Field, Sandy, Utah

15 – Oracle Park, San Francisco

17 – PETCO Park, San Diego

19 – Chase Field, Phoenix

21 – Dodger Stadion, Los Angeles

24 – T-Mobile Park, Seattle

26 – Providence Park, Portland, Ore.

Az új bejelentések megünneplésére – amelyek egyben a zenekar 25. évfordulójával is egybeesnek – a Fall Out Boy meghívja a rajongóit, hogy holnap este (november 11-én, szerdán) ünnepeljék a turné bejelentését a londoni Electrowerkzben.

A 19:00 és 23:00 között zajló bulin a Fell Out Boy élő szettje (az Egyesült Királyság első számú tisztelgése a Fall Out Boy előtt), a Radio 1 Alyx Holcombe a fedélzeteken, az Old Sarum Tattoo ingyenes flash tetoválása, tematikus italok, nyeremények és még sok más.

A rendezvény 18 év felettiek, a belépők érkezési sorrendben ingyenesek. Látogassa meg itt lefoglalni a sajátját és további információkért.

A Fall Out Boy utolsó teljes albuma a 2023-as „So Much (For) Stardust” volt, és azóta a banda ünnepli a „From Under The Cork Tree” 20. évfordulóját, reagálva Glen Powell hamis videoklipjére. Saturday Night Liveés kiadta az 'It Feels Like Christmas' című feldolgozást A Muppet karácsonyi ének.