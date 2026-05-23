Olasz mód: pigmentből és aranyból

Madrid,

A hetet, amikor elkezdtük a Múzeumok Nemzetközi Napját ünnepelni, a Prado azzal a tetőponttal zárta, hogy a saját méretű és jelentőségű gyűjteményekkel rendelkezők szerepe túlmutat a megőrzésen, a terjesztésen és az oktatáson, és eléri az eddig nem kellő figyelmet kapott korszakok, művek és művészek kutatását és tanulmányozását is.

Éppen ezért Miguel Falomir mára nemcsak kiválónak, de szükségesnek is nevezte a termeiben jövő hétfőtől megtekinthető, Joan Molina gondozásában megtekinthető kiállítást: „Olaszország módjára. Spanyolország és a mediterrán gótika (1320-1420).” Ez egy komplex kiállítás és egy szakdolgozat; A benne található száz mű jó része vallási intézményekből és nem múzeumokból származik, és esetenként szinte soha nem került kiállításra, így ebből az alkalomból huszonegyet restauráltak, kettőt pedig szó szerint újjáélesztettek ezzel a művel: Gherardo Starnina Simon és Máté apostolnak szentelt tablóira és a toledo-i katedrálisra gondolunk.

A restaurálásokról szólva a múzeumigazgató ma felhívta a figyelmet arra, hogy a Prado az elmúlt öt évben százhatvanhét, mindenféle nem saját darabot restaurált, akár úgy, hogy a létesítményeiben végrehajtotta a beavatkozást, akár a finanszírozás megkönnyítésével. Háromnegyede közintézményektől, a fennmaradó negyed pedig vallási szervezetektől származik; Ugyanezek a százalékok érvényesek a festészet és a többi tudományág: szobrászat és díszítőművészet arányára.

Visszatérve a kiállításra, egy gondosan megtervezett montázzsal, amely a nézőt az ikonográfiai és formai okokból rokon kompozíciók közötti áttekintésre invitálja, az európai mediterrán térség kulturális és művészeti cseréinek relevanciáját kutatja a 14. és a 15. század elején, hangsúlyozva a Generánia és a Valencia művészek ezen a területen való utazásának és a Valenciaon lényeges utazásainak relevanciáját. kozmopolita központok e kölcsönös hatások megszilárdítására.

Hatalmas kromatikus elevenségű alkotások és a narrativitás kezdeti formái várnak ránk a Pradóban, amelyben az arany szinte folyamatos és erényes használata szimbolikus implikációkkal egészen különleges esztétikai hatásokat kelt, amelyek nem ismétlődnének meg. Ez a kiállítás – kurátora szavaival élve – azt állítja, hogy az olasz kultúra erőteljes hatása Európa többi részében, és alapvetően Spanyolországban nem a reneszánsz korában kezdődött, sőt, a Trecento visszhangja hazánkban is érezhető volt. mielőtt bárhol másholerős politikai és kereskedelmi kapcsolatainkért és a nyitott fogékonyságért is.

Alapvetően a mediterrán vidékeken, de a belső térben is érkeztek toszkán mesterek – nemcsak festők, hanem ötvösök, illuminátorok és szobrászok is – jórészt „át az avignoni hídon”, majd számos olasz művész pápai székhelyén és rezidenciáján, köztük Simone Martini és Matteo Gine of the Pop-palota díszítésében. Ezért az olasz újdonságok közül sok a francia gótika jegyeivel árnyalva átkelt a Pireneusokon; mások, a giottei és bizánci hagyományúak, Genován keresztül érkeznének, és nem tartanának sokáig elcsábítani a hazafias ügyfeleket, akikről könnyen elképzelhető, hogy elbűvölték az aranyszálakból sugallt hajszálak vagy a Szűzanya ruházata, amelyet hímzett mikroöltésekkel nyomtak.

Hazánkban ezeket a modelleket olyan figurák fordítanák és adaptálnák, mint a Bassák vagy a Serrák, Joan Loert, Miquel Alcañiz vagy Pedro de Córdoba egészen addig, amíg nem olyan különös. visszaútaz akkori spanyol művészet hatással volt az olasz szerzőkre, és a Trecentista kódokat egyfajta lingua franca amelyben volt hely az adaptációknak és változatoknak, állandó hibridizációs és szintézisgyakorlatoknak, amelyek a témákat és a technikákat egyaránt érintették. A fekete halál, amely több mesterember halálát okozta, nem ásta alá ezeket a kapcsolatokat.

Az itáliai sémákhoz való spanyol hozzájárulások esetében ezek a táblafestészet formátumaihoz kapcsolódnak, különösen a templomaink felett uralkodó nagy oltárképekhez, amelyeket az „Olaszország útján” szcenográfiai gépezetként állítanak fel. Bennük az arany fényűző textúrákat emulált, és egyszerre váltott ki spirituális és optikai élményeket.

És Mallorca rövid birodalmában megtörtént néhány a művészi formulák összeolvadására tett első próbálkozások közül; többek között, és már az 1330-as és 1340-es években Joan Loert, a Kiváltságok mestereaki Perpignanban dolgozott, mielőtt a szigeten dolgozott III. Jakab udvarának, Berenguer Batle püspöknek és különféle oligarcháknak. Festő és kéziratok megvilágítója, olyan fontos tevékenysége volt, hogy több munkatársat igényelt.

További lényeges alakok Jaume Ferrer Bassa és fia, Arnau személyei, akik mindketten a fent említett járvány áldozatai lettek volna. Az első valószínűleg Sienába utazott, és festményének lenyomatát a lineáris gótikával és a bizánci stílussal kombinálta. Loertéjénél kifinomultabb nyelvezetét Aragónia koronája támogatta: IV. Pedro és a leghatalmasabb céhek tagjai többször is felvették.

Arnau örökölte apja aggodalmait, jól ismerte Martini és követői munkásságát, és nyíltan kereste az innovációt és a háromdimenziósságot; Az arany technikai manipulációjának egyik első mestere volt. Tartozunk Ferrernek a nagyon kényes munkával Morgan poliptichon; utódjára, a manresai Szent Márk és Szent Anianus nagyoltárképére, amely a reneszánsz darabjainak monumentalitását és egységét vetíti előre.

Mindkettőjük halála után örökségüket Ramón Destorrents, egy eredeti templom korábbi alkotója tartotta életben. Szent Anna olvasni tanítja a Szűzanyát amelyet a lisszaboni Museu Nacional de Arte Antiga őriz, és eredetileg az Almudaina palotában volt.

A kiállításon külön termet kapott Barnaba da Modena, aki a 14. század közepén egy genovai műhely élén állt, amelyben a bolognai és sienai és más bizánci trecentista formulák találkoztak egymással; Abból a városból, Genovából és tengeren keresztül munkái átkeltek a Földközi-tengeren. A három, amit a Pradóban látni fogunk, megérkezett Murciába, közülük kettőt Juana Manuel, a kasztíliai Enrique II felesége követelt (a dossale a Tejszűz és egy triptichon oldalajtói) és az utolsót talán Fernando Oller (Santa Lucía poliptichonja). Egzotikussága jól reagált a Trastámara-támogatók újdonságok iránti vágyára.

A transzalpi témák árnyaltak lennének, hogy megfeleljenek a spanyol ízlésnek, amit értékelni fogunk egy Szűz Veronika római hatású, és I. Aragóniai Mártonhoz tartozott – Bartomeu Coscollának tulajdonították, széles körben másolták és tartják számon acheiropoietanem emberi kézből, hanem isteni inspirációból származik – vagy az Az alázatosság Szűzanyaa Martini által Avignonban megalkotott prototípusok szerint.

A palmai Santa Clara kolostorból származó, nagyon sokat sejtető, ritkán látható darabok szemlélése után megcsodálhatjuk az arany elegáns kezelését Jaume és Pere Serra pigmentjével együtt, amelyek mindketten befolyásos alakok a nagy oltárképek tipológiájának megszilárdításában, a történetmesélés támaszaként és az útitervben. Szent Julián és Szent Lúcia közül kiemelkedik a zaragozai Feltámadás kolostor.

A technikák fontos érvek a kiállításon (majdnem antiPradomondta Molina, mert a birodalom eltávolodik a domináns olajfestménytől) és saját részlegük van, ahol ezüst- és aranyszálas hímzések, polikróm és aranyszobrok, áttetsző zománcok, faragott csonttárgyak és intarzia látható.

A kiállítás utolsó fejezetének főszereplője pedig egy sajátos művész, aki megtestesíti azon művészeti hatások kétirányúságát, amelyekbe ez a projekt belemerül: a toszkán Gherardo Starnina, az első itáliai korszakában még durva, rendkívül kifinomult, miközben később és Valenciából Kasztília és Aragónia koronáiért dolgozott (ahogyan Vasári és Aragónia végre megfigyelhette) Lorenzo Monaco és Fra Angelico által csodált gótika; Az útvonalat egy kivételes front a Virgins of the Three tetőzi be. Velük egy újabb történet kezdődött, és egy hatalmas és leleplező kiállítás ér véget.

„Olaszország módjára. Spanyolország és a mediterrán gótika (1320-1420)”

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. május 26-tól szeptember 20-ig