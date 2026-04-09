Olivia Munn azt mondja, hogy a férfi társszereplő nem hajlandó részt venni a filmben, mert egy nő megmentette: „Nem tud megmenteni”

Olivia Munn őszintén beszámol arról, hogy egy korábbi projektben egy nehéz férfi társszereplővel dolgozott együtt.

Egy közelmúltbeli megjelenés során A Drew Barrymore Showa színésznő felidézett egy meg nem nevezett színészt, aki nem volt hajlandó leforgatni egy jelenetet, amelyben női karaktere megmentette az övét.

„Néhányszor forgattam valamit – és a karakterem olyan volt, mint a CIA, vagy egy zsaru, vagy valami más –, és voltak olyan jelenetek, amikor az én karakterem volt az, aki megmentette a másik karaktert” – magyarázta Munn.

Ebben a konkrét esetben a Barátaid és szomszédaid sztár azt mondta, hogy egy fegyverkezési jelenetet forgattak egy földalatti bunkerben.

„Ha elolvassa a forgatókönyvet, akkor az volt, hogy ő védte az oldalát, én az én oldalamat, aztán oldalt váltunk, és akkor jön egy srác – hátba akarta lőni –, szóval én lőttem rá” – mesélte Munn. „És akkor forgatni készülünk, és valahogy azt hiszem, nem olvasta el a forgatókönyvet, és abban a pillanatban rájött: „Várj, várj, várj. Várj. Nem tud megmenteni. Nem, nem. Nem tud megmenteni.””

Ekkor a színésztársa szünetelteti a produkciót, és még a jelenet miatt is „harcba keveredett a rendezővel”. Amikor az incidensről és a viselkedéséről elmélkedett, hozzátette: „Nem volt bizonytalan abban, hogy bosszantó, és mindenki, aki ezt hallja, és azt mondta: „Nem tud megmenteni! Nem csináljuk ezt.””

Közel egy óra oda-vissza utazás után a X-Men: Apokalipszis színésznő úgy döntött, közbevág egy ötlettel.

„Végül, 45 percnyi megállást követően azt mondtam: „Rendben, mi lenne, ha a karakterem megmentené, hanem inkább váltanánk, mert itt az ideje váltanunk, és ez az én pasim lesz” – mondta. „És azt mondta: „Rendben”.

Munn azonban bevallotta Drew Barrymore közönségének műsorvezetőjének, és nevetést és ujjongást váltott ki belőlük: „Itt az érdekes dolog: semmi sem változott. Csak ő gondolta. Pontosan ugyanezt csináltam.”

A színésznő korábban más negatív tapasztalatairól is beszélt, amelyeket hollywoodi férfiakkal szerzett. Tavaly Munn felidézte egy látogatását Híradó Az igazgató rossz jegyzeteket adott neki, amit a lány nem vett fel, és később rájött, hogy rossz szájjal mondta neki, hogy ne kapjon másik munkát. Még mindig lefoglalta a szerepet.

Egy nemrégiben készült interjú során A Hollywood ReporterMunn elmondta, mit tanult ebből a tapasztalatból, és megpróbál kiállni magáért az iparágban.

„Ez egy kicsit többet játszik” – mondta. „És képesnek kell lennem megszólalnom magam nevében, és meg kell tudnom húzni a határvonalat, de nem tudjuk megváltoztatni. Nem tudom megváltoztatni a világot, és nem tudom megváltoztatni azt, ahogyan a nőket ábrázolják és fogadják, ameddig élünk a földön. Tehát rájöttem, hogy úgy fogom kezelni ezt a helyzetet, hogy az a legjobb eredmény legyen számomra.”

Munn hozzátette: „Régebben láttam sok más színészt csinálni, és azt gondoltam: „Miért nem veszed fel a jegyzetet? Nem hiszem el, hogy ennyire felháborodott.” Aztán rájöttem, hogy ez egy módja annak, hogy megvédd a művészetedet és a döntéseidet egy karakterrel. Remélem, több színésznőnek segítettem megtanulni ezt.”