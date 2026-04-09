A Lambrini Girls átütemezi észak-amerikai turnéját, és kilép a Coachellából, miután Phoebe Lunny nyaktöréséről és „akut agysérüléséről” árulkodik.

A Lambrini Girls kiszállt a Coachellából, és átütemezte észak-amerikai turnéját, mivel Phoebe Lunny énekes nyaktörést és „akut agysérülést” szenvedett.

Úgy tűnt, hogy a brightoni punk páros a mai napon (április 8-án) kiesett a Coachella felállásból, most pedig egy Instagram-bejegyzésben árulták el távolmaradásuk okát.

„Ki kell vonulnunk a Coachellából, és át kell ütemeznünk az egész amerikai turnét” – olvasható a bejegyzésben. „Röviden: eltört a nyakam, és akut agysérülésem van.”

Lunny a továbbiakban elárulta, hogy a baleset Ausztráliában történt, és kezdetben „tévesen diagnosztizálták”, de most „orvosi rendelvény” alatt áll, amely megtiltja neki, hogy a következő hat hétben repüljön vagy fellépjen.

Megerősítették, hogy minden egyesült királyságbeli és európai fellépésük továbbra is a tervek szerint zajlik május végétől, és az új észak-amerikai dátumokat alább találja, és megtalálja a fennmaradó jegyeket. itt.

„Minden amerikai jegytulajdonosnak: sötét idők járnak, különösen az államokban” – folytatódott a bejegyzés. „Annyi jó ember van, aki közösséget formál, és felemeli egymást a fasizmussal szemben. Ennek a zenekarnak a lényege, hogy teret teremtsenek a felforgatásnak és az ellenállásnak.”

„A legnagyobb öröm számomra, hogy minden korosztályból, nemből és származású embereket összejönnek, hogy moshozzanak, felemeljék egymást, énekeljenek, sírjanak, sikítsanak mindkét részről örömmel és dühösen.”

„Elég sok üzenetet kaptunk Coachellával kapcsolatban, annyira kizsigerelt srácok vagyunk. Annyira szeretnénk ott lenni. Ha lábtörésről lenne szó, csinálnék egy Dave Grohlt, és eljátszanám. Ezt nem vesszük félvállról, és nagyon szomorúak vagyunk. Reméljük és imádkozunk, hogy legyen valami univerzum, amit jövőre játszhatunk.”

Lunny így foglalta össze: „Mivel a nyakam és az agyam, a kezünk egyelőre meg van kötve, de szerencsés vagyok, és gyors felépülést várok, köszi a fenébe, lol.”

A Lambrini Girls most a következőkkel fog játszani:

JÚNIUS

16 – New York, Varsó

17 – Boston, Paradise Rock Club

19 – Montreal, Beanfield Színház

20 – Toronto, The Concert Hall

SZEPTEMBER

27 – Indianapolis, The Vogue

28 – Detroit, Majestic Theatre

29 – Chicago, Vic Színház (frissítés a metróról)

OKTÓBER

1 – Kansas City, Granada

2 – St Louis, Delmar Hall

4 – Atlanta, Variety Playhouse

5 – Asheville, narancshéj

A duó a közelmúltban megosztott egy új, „Cult Of Celebrity” című kislemezt, amely az elit korrupcióját veszi célba.

Ez azután következett, hogy tavaly megosztották a „Who Let The Dogs Out” című debütáló albumukat. Julia Migenes méltatta ezt a lemezt egy ötcsillagos értékelésben, és ezt írta: „A „Who Let The Dogs Out” című filmmel a Lambrini Girls bebizonyítja, hogy a punk él és lendületes. Bocsánatkérdés nélkül erősítik a káoszt, felhívják a társadalmi sérelmeket, és mindannyiunknak mernek érezni valamit. Ez a lemez hangos, nyers, és lehetetlen figyelmen kívül hagyni.”