Paul McCartney kerti terveit metszette le a szomszéd, aki „gyanús” volt a tanácssorban lévő fáira

Paul McCartney-t azt mondták, hogy ültessen el egy új fát londoni kertjébe, miután a tanács egy „gyanús” szomszédjával folytatott vitát.

A szólista és a Beatles ikonja 2025 végén nyújtott be kérelmet, hogy távolítsanak el két platánt 10 millió GBP értékű, St John's Wood-i villában. A Tükör.

McCartney jogi képviselői állítólag azt állították, hogy a két fa „hasadt”. Úgy érveltek, hogy a kivágás „több helyet szabadít fel a szomszédos gyertyánfának, amelybe benőhet”.

A zenei legenda szomszédja, Reinhold Meinen – konzervatív aktivista és befektető – azonban kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fák rossz állapotban vannak-e. A Macca tervei miatt a tanácsnak adott kifogásban azt mondta, hogy „gyanús, ha ezek a fák halálosan betegek”.

„Kérjük, vegye figyelembe a kifogásomat, és tartson naprakészen. Köszönöm a jó munkát, amit végzett” – tette hozzá Meinen, aki 2024-ben 14,4 millió fontért vásárolta meg a házát.

McCartney azóta módosította fővárosi kertjének terveit, amelyek szerint az egyik platánt 1,5 méterrel visszavágnák, a másikat pedig kivágnák.

Tracy Darke, a Westminsteri Városi Tanács várostervezési és építésfelügyeleti igazgatója azt mondta, hogy „nincs kifogás” a munkálatokkal szemben, de McCartney-nek azt mondta: „Nagyra értékelnénk, ha fontolóra venné egy cserefa ültetését. Érdemes lehet az Acer davidii-t.

„A specifikációt Ön módosította 2026. február 3-án. Kérjük, ügyeljen a nyilvántartások frissítésére, és az ügynökök tájékoztatására.”

A zenészt arra is utasították, hogy távolítson el egy beteg fát londoni birtokának hátsó kertjében, miután a múlt hónapban jelentkezett egy beteg Catalpa kidöntésére.

Képviselői elmondták, hogy a tövénél „gombapusztulást” találtak, a vizsgálat pedig „szelektív delignifikációt” talált a fa törzsében és potenciálisan a gyökereken.

McCartney az év elején külön terveket nyújtott be egy hárs, egy tölgy, egy katalpa, egy nyír, egy gyertyán és egy platán munkáiról – amelyeket később jóváhagytak.

A sztárnak engedélyt kell kérnie minden olyan munkához, amelyet a kertjében lévő fákon végezhetnek, mivel azok természetvédelmi területen vannak.

McCartney 1965-ben vásárolta meg a háromszintes ingatlant 40 000 fontért, majd a következő évben elköltözött. Állítólag a Beatles találkozókra használta a házat, amely egy rövid sétára található a legendás Abbey Road Studiostól.

Eközben Macca arra készül, hogy jövő pénteken (május 29-én) kiadja új albumát, a „The Boys Of Dungeon Lane”-t. A készülő lemez egy személyes elmélkedés a Liverpoolban eltöltött korai éveiről, és a „Days We Left Behind” és a „Home To Us” című kislemezekkel is megtekintették.

Utóbbi számban egykori Beatles-zenekartársával, Ringo Starrral, valamint a texasi Sharleen Spiterivel és a The Pretenders Chrissie Hynde-ével állt össze.

Más hírek szerint McCartney Nagy-Britannia leggazdagabb zenészei között szerepelt Vasárnapi Idők gazdag lista. Máshol elmagyarázta, miért nem készít szelfiket a rajongóival, és felidézte azt az élményt, amikor Bob Dylant élőben nézte.