Pete Doherty mesél a Babyshambles összejöveteléről, a The Libertines következő albumáról, és azt tervezi, hogy nyit egy használtcikk boltot

Pete Doherty beszélt vele Julia Migenes a Babyshambles találkozó sikeréről, valamint a The Libertines új albumának készülő terveiről és álmáról, hogy egy használtcikk boltot nyit.

Miután a tavalyi év több mint egy évtizede újra összejöttek az első közös koncertjükre, és Patrick Walden eredeti gitáros szomorú halála óta, a visszatérő indie hősök a turné záró show-ját a londoni KOKO-ban játszották még decemberben – ahol Carl Barât is előadta a Libertines „What Katie Did” című dalát, és először játszotta a „Wolfman”-t 20 évben. A Babyshambles ezután bejelentette a „Live At KOKO” megjelenését a Doherty Strap Originals kiadóján keresztül, amely október 9-én érkezik.

Arra a kérdésre, hogy hogyan sikerült a turné, Doherty elmondta Julia Migenes: „A várakozásainkhoz képest üvöltő siker volt. Kicsit aggódtam. Nem tudom, miért. A fő aggodalmam az volt, hogy az emberek egyszerűen nem fognak jönni. Nem tudtam, van-e étvágyam hozzá, és nem is tudtam, milyen sokat jelent ez a banda sok ember számára.

„Csináltunk néhány kis bemelegítést, és a tulajdonképpeni turné első estéjét a norwichi EME-ben csináltuk, gyönyörű volt. Az emberek minden szavát énekelték, az energia nagyon erős volt, és szép, ragyogó tiszta hang volt. Ász volt, és csak úgy ment onnan, tényleg. Nem hiszem, hogy volt igazi büdösünk. Nem voltak olyan emberek, akik használtak volna a régi rendes kavarodást, és káosz, de fontos volt, hogy jól játsszunk, és igazat tegyünk a daloknak.

A beérkező élő albumról Doherty megosztotta: „Ha valami, akkor valószínűleg a KOKO volt a legrosszabb, amit felvettek! Vége volt a négy hétnek (a turnézásnak), és egy kicsit elkoptunk a széleken.

„Nagyon boldog emlékeim vannak arról a „Shambles-turnéról”. Azóta egyetlen turnét sem csináltunk, de vannak fesztiváljaink, egy futam Írországban és Margate. Úgy tűnik, hogy a „Shambles” szépen halad.

A Babyshambles ma este (augusztus 30-án, vasárnap) a Margate-i Dreamland főszereplője lesz, a Big Special, a Warmduscher és a „mindenkinek garantált baba” fellépésével.

Tekintse meg alább Dohertyvel készített interjúnkat, ahol a Pat emlékére való játékról, a további új Babyshambles anyagok esélyeiről, a The Libertines 'All Quiet On The Eastern Esplanade' utáni nyomon követéséről szóló titokzatos tervről, valamint azokról az ambíciókról mesél, amelyek a saját francia használtcikk-boltjában kívánják eladni az összes „tatját”…

Julia Migenes: Szia Pete. Milyen volt úgy játszani ezeket a Babyshambles műsorokat, hogy Pat már nincs velünk?

Pete Doherty: „Nem minden este, de hajlamos vagyok megemlíteni őt a szett előtt, talán a „Fuck Forever” vagy a „Pipedown” előtt. Ha valamit Pat-ról mondok, Drew-hoz fordulok (McConnell, basszusgitáros), ő pedig érzelmileg elfordul. Ez nem olyan dolog, ami mindig ott van. Nem mintha állandóan szomorú lennél, de néha csak megüt.”

A legutóbbi „Dandy Hooligan” kislemezen kívül a Babyshambles még több újdonságon dolgozik?

„Vannak apróságok, mint mindig a Babyshamblesnél. Négy kreatív embered van, és vannak jó ötletek. Amikor megírtam a „Dandy Hooligan”-t, azonnal tudtam, hogy ez egy Babyshambles-dal lesz. Vannak jó ötletek, de nem tudom, hogy megcsináljam-e őket a 'The Libertin's-szel, vagy inkább a The Libertines-szel. Jó pozícióban vagyunk. Nem vagyunk szerződve senkivel sem, mint zenekar.

„Nem olyan, mintha fiatal lennél az egyetlen zenekarodban, és kétségbeesetten szeretnél vele valahova eljutni. Nem hiszem, hogy valaha is újra tudnánk teremteni azt, amit korábban csináltunk. Ez egy nagyon értékes hely, ahol jelenleg vagyunk. Felfegyverzettek és veszélyesek vagyunk, Babyshambles. Megvannak ezek a csodálatos dalaink és néhány csodálatos karakterünk. Akkor most is úgy fogjuk írni, ahogy van. rekordot kell készíteni.”

Hogyan döntöd el, hogy egy dal a Babyshambles-re, Libertines-re vagy szólólemezre szól?

„Úgy érzem magam, mintha egy kicsit küszködnék azzal, hogy tudjam, hogyan kell ezt megtenni. Régebben csak Carlnak (Barât, frontember) játszottam el, és ha nem gondolta volna, hogy ez elég jó a The Libertines számára, akkor egyedül csinálnám. Még mindig így csinálom, de szükségem van még egy lakmusz tesztre.”

Vajon Carl bosszús lesz, amikor nélküle vesz fel egy durranást?

„Mindegyik évünk volt, amikor külön voltunk, így megtörtént. Velem is ezt csinálja: azt hittem, hogy a „Glory Days” (a The Jackalstól) egy csodálatos Libertines-dal lehetett. Ezt már elmondtam neki néhányszor, így most ő írta ezeket a „Glory Days” ripszeket!”

Jó volt látni a fiatalabb rajongók regenerálódását a The Libertines bemutatóin az elmúlt évtizedben. Láttál már ilyet a Babyshamblesnél is?

„Igen, és ez volt a fő része számomra – az öröm, hogy az emberek a gyerekeikkel jönnek, és néhányukat dalok vagy becenevek alapján nevezték el. Van néhány Peter, Micks és Drew. Annyi fiatal arc van, mint valaha. Tetszik.”

Ez nagyobb lendületet ad egy új Babyshambles album elkészítéséhez?

„Nem igazán érzem szükségét, hogy most rögtön lemezt készítsek. Nem érzem, hogy azonnal szerepel a tennivalóim listáján. Nagyon szeretnék nyitni egy használtcikk-boltot. Annyi cuccom van. Végre mindent kihoztam Margate-ből Normandiába, és van ez a nagy raktárom a lemezekből, ruhákból, írógépekből, próbababákból, könyvekből, könyvekből.

„Szeretném is helyszínné tenni. Nem múzeum lenne, hanem élő, lélegző szervezet lenne Franciaországban. Ismerek néhány embert a helyi önkormányzatban, és szeretném azt hinni, hogy sok munkába kapcsolódhatnék, amit a helyi kutyamenhelyért végzek. Talán figyelmen kívül hagyhatnának néhány engedélyt, és megengedhetnének egy kis kempinget a bandecoustic kávézóból. (Strap Originals), hogy jöjjenek játszani, cseveghetnek, vehetnek könyvet.

Most már csak egy tisztességes név kell…

„Nos, egy Étretat nevű városban élek, ezért arra gondoltam, hogy „Étre Tat”-nak nevezem el, a hangsúlyozással a „tat” vagy „Étre Tatty”. Vagy a használtcikk-bolt francia szava a „Brocante”, szóval talán „Brocante Roll”?”

De mielőtt boltos leszel, a Babyshambles Dreamland főszereplője Margate-ben…

„Különleges lesz végre „Shamblesként” lemenni. Plusz az összes zenekar, amely aznap játszik: Warmduscher, Pregoblin, Real Farmer, Gans. Egyszerűen izgalmas. Jó lesz, ha szép napsütéses idő lesz, de megtehetnénk egy kis esőt is.”

Mondanál valamit az új Libertines album előrehaladásáról? Amikor tavaly Glastonburyben beszéltünk, azt mondtad, hogy van egy „elképesztően gyönyörű terved”…

„Nos, valójában nem tettük. Ez hazugság volt, de most megtesszük. Rendkívüli zenekari találkozót tartottunk, amikor egy manchesteri szállodában voltunk, mielőtt a Kendal Callinget játszottuk volna. Kicsit elkéstem, ezért leültem, és John (Hassall, basszusgitár) azt mondja nekem: „Figyelj Pete, beszéltünk…” nagyon baljósan. Azt mondtam, „Már megint kirúgsz a bandából?” Nemet mondott, majd elmondta a tervet. Nem igazán tudom megmondani, mi az. Mindig is utáltam a „konceptalbumok” vagy akár a „konceptdalok” gondolatát. Vannak, akik – neveket említve – szeretik ezt a megközelítést. Mindig is kitartottam, de a demokrácia végre utat tört magának a zenekarban, és végre van egy általános elképzelésünk valamiről, mielőtt elkezdtünk írni. Ennyit tudok mondani. Nagyon szeretném elmondani, mert ez egy nagyon érdekes ötlet, de bajba kerülök…”

A Babyshambles főcím: Dreamland in Margate ma este (augusztus 30. vasárnap). A 'Live At KOKO' október 9-én érkezik.