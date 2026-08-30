Shailene Woodley felidézi „álom” szerepét, mint Mary Jane-t, akit kivágtak a „The Amazing Spider-Man 2” című filmből

Shailene Woodley azon az időn elmélkedik, amikor Mary Jane Watson „álomszerepét” elvágták. A csodálatos Pókember 2.

Beszélgetés a SAG-AFTRA Alapítvánnyal Beszélgetések Nemrég Woodley megosztotta reakcióját, amikor megtudta, hogy Andrew Garfielddal, aki Peter Parker/Pókember szerepét játszotta, a jeleneteit kivágták az utolsó filmből. A színésznő elmondta, hogy csak körülbelül egy évvel azután tudta meg, hogy befejezte a Sony Pictures film jeleneteinek forgatását, amelyet 2014 májusában mutattak be a mozikban.

„Szórakoztató telefonhívás volt” – viccelődött.

„Engem Mary Jane szerepére osztottak ki Pókemberami az álmom volt. Istenem, a Pókember a kedvenc szuperhősöm; Mary Jane volt a kedvenc karakterem felnőtt koromban. Szóval, amikor megkaptam, azt mondtam: „Ez olyan izgalmas!”

A Nagy kis hazugságok A sztár így folytatta: „Mint három jelenetet forgattunk együtt, én és Andrew Garfield. Aztán, mint egy évvel később, azt mondták: „Te már nem vagy benne a filmben.” Én pedig azt kérdeztem: „Mit? Hogy érted ezt? És azt mondják: „Sok új karaktert mutattunk be ebben az utolsóban, és megvárjuk, bármi is történik a kettő között. [Emma Stone] és Andrew [Garfield].'”

Woodley azt mondta neki, hogy a film készítői azt tervezték, hogy bemutatják Mary Jane-t, miután Peter és a Stone által alakított Gwen Stacy kapcsolata véget ért.

„Azt mondták: „Várjuk meg, amíg meghal, és akkor bemutatjuk Mary Jane-t.” Aminek volt értelme, de aztán nem ők készítették el azt a filmet. Tehát nem volt újra bevezetés” – mondta Woodley. „Ezt mondták nekem, de megint ki tudja, mi az igazság? Szörnyű lehettem, és azt mondták: „Ezt nem tehetjük meg.”

A Hollywood Reporter 2013-ban arról számolt be, hogy Woodley jeleneteit kivágták a filmből. Akkoriban a rendező, Marc Webb elmondta, hogy úgy döntöttek, hogy egyszerűsítik a történetet, és Peter és Gwen kapcsolatára összpontosítanak.

„Shailene hihetetlenül tehetséges színésznő, és bár csak néhány jelenetet forgattunk Mary Jane-nel, mindannyian szeretünk vele dolgozni” – mondta Webb.

Mary Jane korábban Peter Parker fő szerelme volt Sam Raimi eredetijében Pókember trilógia, amelyben Kirsten Dunst játssza a karaktert Tobey Maguire mellett. A franchise Garfield iterációja inkább Peter és a Stone által alakított Gwen Stacy kapcsolatára összpontosított. Bryce Dallas Howard 2007-ben Gwenként is feltűnt Pókember 3.

A Sony végül elvetette a harmadik tervét Csodálatos Pókember megjelenését követő film A csodálatos Pókember 2amely alulteljesített a várakozásokhoz képest. Garfield eközben végül Pókemberként tért vissza Maguire mellé 2021-ben. Pókember: Nincs hazaút.

Garfield korábban „igazán gyógyítónak” minősítette a franchise-hoz való visszatérést, és azzal ugratott, hogy hajlandó lenne megismételni Pókembert, „ha ez a helyes dolog”.