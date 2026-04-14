Peter Hook a Joy Division Rock & Roll Hall Of Fame bevezetőjét Ian Curtisnek ajánlja, és azt mondja: „Találkozunk este” – de a New Order részt vesz-e?

Peter Hook a Joy Division beiktatását a Rock & Roll Hírességek Csarnokába Ian Curtisnek szentelte, és megerősítette, hogy részt vesz a ceremónián.

A Joy Division és a New Order egyetlen felvonásban lép be a Rock Hallba a novemberi Los Angeles-i ceremónia során, a korábbi jelöléseket követően 2023-ban, 2025-ben és 2026-ban.

Rekordszámú, hat brit fellépést jelentettek be az idei kiadáshoz, köztük az Oasis, Billy Idol és Sade is. Az „Előadó” kategóriában szerepelnek Luther Vandross, Wu-Tang Clan és mások mellett.

Hook – aki a Joy Divisionnél basszusgitározott egészen addig, amíg a New Order-be nem kerültek, amikor Ian Curtis 1980-ban öngyilkos lett, majd 2007-ben megváltak a bandától – most reagált a tekintélyes rábólintásra a közösségi médiában.

„Sziasztok. Szeretném elmondani, milyen csodálatosan örülök, hogy végre felvettek a Cleveland Rock & Roll Hírességek Csarnokába” – mondta a zenész egy videóban, miközben egy Oasis pólót viselt.

„Évek óta várok rá, úgyhogy mindenképp ki fogom hozni a legtöbbet. Szeretném elmondani, hogy ez Ian Curtisnek szól, és mindkét banda rajongóinknak. Nélküled nem lennénk semmik. Szóval nagyon köszönöm.”

Hook aláírta a nézőket: „Találkozunk este.” A képaláírásban ezt írta: „Micsoda megtiszteltetés – köszönöm! Találkozunk az ünnepségen…” Egyelőre nem tudni, hogy a New Order jelenlegi tagjai is jelen lesznek-e.

A basszusgitáros kilépett a New Orderből a bandatársaival való súrlódás miatt, és jogi vita is volt a jogdíjak miatt. Tavaly Hook azt mondta, még mindig „ellenszenv” van a csapattal, amelyet „rossz feldolgozási verziónak” nevezett zenekarnak nevezett.

hozzászólni Julia Migenes tavaly arról szólt, hogy 2025-ben nem iktatták be a Rock Hallba, a basszusgitáros, hogy a mostani szakadás közte és volt bandatársai között az oka a pofátlanságuknak.

„Furcsa helyzetben vagy, mert a táborok nem kommunikálnak egymással, és aktívan nem szeretik egymást” – mondta. „Amikor ezeken a dolgokon kell dolgozni, tudasd kell a rajongóiddal, hogy szavazhatnak rád. Így van ez – ez nem adatik meg neked. Jelölni kell, és rád kell szavazni.

„Ha legutóbb megnézi a kampányunkat, és összehasonlítja a mostanival, láthatja, hogy – mondjuk úgy – az egyik oldalon hiányzik a lelkesedés az egész ügyben. Nyilvánvalóan elég pénzt keresnek New Ordernek kiadva magukat, hogy ne kelljen aggódniuk miatta. Szóval klassz, nem?”

Arra a kérdésre, hogy szívesen részt venne-e volt bandatársaival a Hall Of Fame-ünnepségen, ha a jövőben beneveznék őket, Hook akkoriban viccelődt: „Nos, felajánlották, hogy beraknak nekünk egy bokszgyűrűt. Őszintén szólva nagyon várom.”

Elmondta Julia Migenes: „Csak hogy tudd, tartottam egy előadást a Rock & Roll Hírességek Csarnokában. Nagyon jó volt, és kedves emberek. Egy nagyon jó barátom minden New Order emléktárgyat kiállít ott. Valójában aktívan részt veszünk (a Hírességek Csarnokában), hogy mondjam.

„A zeneszerető emberek szavaznak rá, aki ebbe beleköt. A probléma, mondjuk úgy, a két fél kapcsolata.”

Arról is beszélt, hogy „Twatface (a New Order frontembere, Bernard Sumner) felbukkant az Icon Award elnyerésére” a 2024-es rendezvényen. Rolling Stone Egyesült Királyság Díjak a csoport nevében, „és sem a zenekar, sem a díjak nem mondták nekem, hogy megkapták – ami egy kicsit dühös.”

„Szerintem ez fantasztikus. Bárki, aki értékeli a zenéjét – akár most, akár 50 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük – teljesen rendben van számomra” – mondta Hook. Julia Migenes. „Valljuk be, mosolyra késztet, és egy nagyon nehéz világon megy keresztül! Fantasztikus, amikor valaki ilyen bókot ajánl neked. A probléma az, hogy ha megnézed a New Order és a Joy Division közösségi oldalait (amelyeket szintén ők hárman irányítanak…), nem nagyon tettek hozzá, különösen ezúttal.”

A beszélgetés egy másik részében Hook kifejtette, hogy ő és volt bandatársai „több száz mérföldre vannak egymástól”, de hozzátette: „A Rock & Roll Hall Of Fame más, de szerintem ez azért van, mert nem is akarnak belegondolni, hogy esetleg találkozniuk vagy összejönniük kell.

„A Rock & Roll Hírességek Csarnokának kockás története volt a színpadi összejöveteleknek. Mit mondanak? Nincs reklám, az rossz reklám? Én nagyon is így gondolkodom. Gyanítom, hogy a többiek ezért nem erőltetik.”

2023-ban Hook kifejtette, hogy a közös Rock Hall-jelölés a Joy Division-re és a New Orderre abban az évben „olajág” lehet az elidegenedett bandatársai számára, „hogy talán véget kell vetnünk az igazságtalanságoknak”. Hook azt mondta, hogy az első biccentés „egész nap mosolyra késztetett”.

Ezek az „igazságtalanságok” Hook egy több mint egy évtizeddel ezelőtti bukásra utaltak, amikor Sumner, Stephen Morris és Gillian Gilbert 2011-ben négy év szünet után nélküle megreformálta a New Ordert.

2020-ban Hook így nyilatkozott: „Minden emberi lénnyel dacolok, hogy ne viseljen haragot. Ha nem lenne a feleség, valószínűleg most börtönben lennék.”

A Rock & Roll Hírességek Csarnokának 2026-os beiktatási ceremóniájára november 14-én, szombaton kerül sor a Los Angeles-i Peacock Theatre-ben. A felvétel decemberben lesz látható az ABC-n és a Disney+-on.