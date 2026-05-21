Rami Malek majdnem túlélte az AIDS-korszak „Az embert, akit szeretek” Freddie Mercury összehasonlításaitól tartva

Rami Malek majdnem visszautasította az Ira Sach-ban játszott szerepét A férfi, akit szeretekmeleg, énekes előadóművészként az 1980-as évek New York-jában, az AIDS-válság tetőpontján, mert attól tartott, hogy azzal vádolják, hogy önmagát plagizálja Freddie Mercury Oscar-díjas szerepében 2018-ban. Bohém rapszódia.

„Először, amikor olvastam [Sachs’s] A forgatókönyvre azt mondtam: „Nem, ezt nem tudom megtenni. Túl sok a hasonlóság. Ez problémás lehet” – mondta Malek csütörtökön a Cannes-i Filmfesztivál sajtótájékoztatóján a film kapcsán, amely szerda este 7 perces vastapsot kapott a világpremieren, és most úgy beszélnek róla, mint az Arany Pálma lehetséges nyerteséről.

„Van egy bizonyos félelemérzet” – folytatta -, és elkezdtem igazán gondolkodni azon, hogy mitől félek. Vajon a hasonlóságok? Az éneklés? Nyilvánvalóan ez volt az, ami abban az időszakban zajlott?… És tudtam, hogy foglalkoznom kell a félelemmel. Ha van valami, amit Freddie tanított nekem, az az „El kell intézni a félelmet.”

Malek máris nagy érdeklődést mutat az Oscar-díj iránt, mert Jimmyt alakítja, egy rejtélyes és mágneses előadóművészként, aki arra készül, amiről tudja, hogy ez lesz az utolsó alkalom a színpadon.

Malek azt mondta, hamarosan rájött, hogy Jimmy és Freddie közel sem hasonlítanak egymásra, mint ahogyan a papíron látszanak. Freddie Mercury ikon volt, Jimmy pedig, Sachs filmjének karaktere, tehetséges, de küzdő művész, aki a belvárosi kísérleti színházi rekreációját végezte egy francia filmben, amiről még senki sem hallott, és tudja, hogy talán utoljára áll színpadra.

„Jimmy minden pillanatban csak a kreativitást, a szeretetet, az intimitást, az örömet és az élvezetet keresi, és tud énekelni” – magyarázta Malek. „Olyan jól énekel, mint Freddie? Nem…. Lesz valaha tökéletes? Nem kellett, hogy az legyen. Csak az alkotás és az örömben élés eleméről szólt.”

Jimmy, mint sok művész New Yorkban akkoriban, csak le akarta nyűgözni a szomszédban lakókat – magyarázta Sachs.

„Sok ember vágyik arra, hogy valaki olyan legyen, mint Freddie Mercury – folytatta Malek –, és sok olyan művész van a világon, aki nem éri el ezt a szintet, de még mindig bővelkedik a tehetségben és a készségben, és egy olyan világot kínál, amelyet talán a tömegek nem látnak, de közösségi elismerésben részesülnek, vagy megtalálják a módját, hogy felismerjék ezt az elismerést szinte maguk között.

Jimmyvel pedig azt mondta, hogy portrét akart készíteni azokról az emberekről, akiknek munkásságát kevesen szerették, és akik túl fiatalon haltak meg, de nem szabad elfelejteni őket.

Malek elmondta, hogy attól is tartott, hogy Sachs nem akar vele dolgozni, miután találkozót kért a rendezővel, akinek évek óta csodálja a munkáját. „Az emberek gyakran mondják, hogy az Oscar-díj után valamiféle ajánlatot kapsz” – mondta Malek. – Csak nem ez a helyzet.

De ők ketten eltaláltak, és Sachs azt mondta, hogy azért adta ki Maleket, mert Jimmynek bizonyos sztárminőségre volt szüksége, amihez mindenki vonzódik körülötte. „Azt hiszem, van egy feszültség a „Mi fog történni?” kérdésében. egy másodpercen belül” – mondta Sachs Maleknek a sajtótájékoztatón. „Ramival soha nem tudhatod, hogy átugorja-e a pultot… Van egy veszély, és szerintem ez nagyon fontos a színészethez.”

A veszély fontos elemnek tűnik egy filmben, amely Sachs szerint azon a „dühön” és „haragon” alapult, hogy az 1980-as évek AIDS-válságát élték át, amikor az Egyesült Államok kormánya nagyrészt elhagyta a meleg férfiakat.

Sachs rámutatott, hogy akkoriban tagja volt az ACT UP-nak, az AIDS Coalition to Unleash Power-nek – egy gerilla aktivista csoportnak, amely olyan tiltakozásokat szervezett, mint a New York-i tőzsdéhez láncolás, hogy tiltakozzon az egyetlen FDA által jóváhagyott HIV/AIDS gyógyszer, az AZT magas ára ellen.

„És az ACT UP mottója: „A csend egyenlő a halállal” – mondta Sachs.

Az ehhez hasonló történetek mesélése (és az ehhez hasonló filmek eladása) Sachs azt mondta, hogy „harc, de reméljük, hogy a harc bizonyos értelemben eltűnik. De a düh ebben a filmben van.”

Neki és írótársa, Mauricio Zacharias számára fontos volt, hogy megírják ezt a filmet – tette hozzá Sachs: „Mert megéltük… azt hiszem, bizonyos értelemben mindketten túlélői voltunk annak az időnek, és olyan sok mindenre emlékeztünk belőle, amit talán mások nem érezhettek.”

Csak 15 évre és hat filmre volt szükségük, hogy elérjék ezt, mondta Sachs. Azt akarták érzékeltetni, hogy ez egy sötét, de egyben fény és kreativitás időszaka is. „Ez a veszteség és a nagy szomorúság időszaka volt, de ott volt a művészettel teli, örömmel, fájdalommal teli kollektív szellem is” – mondta Sachs. „Olyan sok minden volt, amit át akartunk adni a konfliktusban az elveszett és a létező között, de csak sok időbe telt, mire készen álltunk, és perspektívát találtunk a történetre, amit el akartunk mondani.”