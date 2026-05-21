40 éve mutatták be: ez a Robert De Niro-film az egyetlen amit ő maga is újraforgatna

2026.05.21.

Negyven év távlatából is megdöbbentően frissnek hat az a történet, amelyben egy megszállott rajongó a hírnévért minden határt átlép. A film ma már kultikus, mert a média és a közösségi hálók korában még tisztábban látszik, miről beszélt: a láthatóság mámoráról, a figyelemhez való jogosulatlan és kétségbeesett jogigényről. Nem véletlen, hogy ez az az egyetlen De Niro-munka, amelyet ő maga is újraforgatna – mert a történet mára még élesebb, még kegyetlenebb tükör.

Miért pont ez az egy?

A főhős, Rupert Pupkin, a hírnév iránti éhség megtestesítője: egyszerre szánalmas és félelmetesen ismerős. A karakter ma is úgy működik, mintha a feedünkből lépett volna elő: kommentek, DM-ek, kényszeres önpromó, és a „majd én megmutatom” dühös energiája. A film azt kérdezi, amit ma is félünk kimondani: mihez kezdesz, ha a világ csak a nagyot és a hangosat hallja meg?

„Jobb egy éjszakára királynak lenni, mint egy életen át baleknak.” – hangzik el a filmben, és ma ez már nem pusztán cinizmus, hanem a like-ök logikája. A mondat összesűríti a korszakot, amelyben az azonnali áttörés mindent visz, a következmények pedig ráérnek.

Egy film, amely megelőzte a korát

A bemutatás idején a mozi kasszáknál szerényen teljesített, de az idő igazságos volt vele. A későbbi nézők felismerték, mennyire előre látta a celebkultusz kulisszáit, és mennyire pontosan rajzolta meg a műsorvezetők és rajongók közti távolság törékenységét. Jerry Lewis hideg, fáradt sztárfigurája és De Niro feszengően tökéletes Pupkinja együtt alkotják a hírnév hideg-meleg montázsát.

„A hírnév nem szakma, hanem tünet.” – mondhatnánk ma is, és a film minden képkockája ezt visszhangozza. A kínos csendek, a félrecsúszó gesztusok, a valóság és a fantázia közti repedések ma még mélyebbek.

Miért lett egyre aktuálisabb?

A közösségi média, a podcastek és a stream-kultúra olyan terepet épített, ahol a Pupkin-féle ambíció minden nap új módszereket talál. A hírnév megszerzéséhez ma már nincs szükség stúdiókra: elég egy kamera, egy szoba, és a „felfedezés” reménye. Ez a film ennek a vágy-gépezetnek a használati utasítása – és egyben figyelmeztetése.

A rajongás és a zaklatás közti határ ma még inkább elmosódik

A „vendégszereplés” utáni vágy à la Pupkin a virális pillanatok hajszája lett

pillanatok hajszája lett A láthatóságért cserébe sokan adják a saját méltóságukat

A médiaipar gyakran ráerősít a „minél szélsőségesebb, annál jobb” logikára

A Joker-árnyék és a visszhangok

A modern popkultúra egyik leghíresebb visszhangja a Joker, amelyben De Niro egy talkshow-házigazdát játszik – szinte tükörképe a Jerry Lewis-féle sztárnak. A történet ritmusa, a vágy mérgezése, az élő show kegyetlensége mind innen ered. „Csak én érzem így, vagy tényleg egyre őrültebb hely ez a világ?” – hangzik a Jokerben, és mintha a nyolcvanas évek szatírája adna rá feleletet.

A szerep és az alakítás finomságai

Pupkin nem pszichopata, inkább egy rosszul hangolt álmodozó, aki sosem tanulta meg, hol a határ ember és ember között. De Niro játékában a félmosoly kényelmetlensége, a túl hosszú szünetek, a testtartás merevsége mind azt mutatják, hogy a hős fejében a show már rég elindult. Sandra Bernhard Masha figurája pedig az intenzitás másik arca: amikor a rajongás zsarolásba fordul, a humor kifagy, és csak a csupasz kín marad.

„A nevetés itt nem felszabadít, hanem leleplez.” – ez a film egyik kimondatlan, mégis erős állítása.

Mit jelentene ma egy új változat?

Ha ez a történet ma készülne el, a főhős nem egy folyosón toporogna, hanem egy közösségimédia-stúdióban. A „bejuttatás” nem a recepciós asztalnál, hanem a figyelem-gazdaság algoritmusaiban dőlne el. Egy mai remake simán bevonhatna:

hamisított üzeneteket és deepfake -videókat

-videókat paraszociális „barátságokat”, amelyekben a rajongó már „ jogosultnak ” érzi magát

” érzi magát élő, interaktív show-kat, ahol a nézők szavazatai mérik az emberi értéket

A tét ugyanaz maradna: mennyit ér a valódiság, ha minden pillanat tartalommá válik?

Miért vált kultikussá az évek során?

A film nem próbálja „megjavítani” a főhősét, és nem ad könnyű feloldozást a végén. A befejezés kétértelmű iróniája – a show-biznisz képes mindent lenyelni, még a bűnt is – ma is sokkolóan aktuális. Ez az a fajta történet, amelynél minden újranézéskor más repedés látszik, és minden korszak rávetíti a saját szorongásait.

Negyven év távlatából is világos: ez a film nemcsak a hírnév sötét oldaláról szól, hanem arról is, mi történik, ha a társadalom a visszhang-szobát összetéveszti a valósággal. És talán ezért is érezheti úgy a főszereplő színész: ha valamit érdemes ma újra megkérdezni, az pontosan ez a történet – mert a válaszok ma már harsányabbak, a kérdések pedig jóval kellemetlenebbek.