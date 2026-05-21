A Smashing Pumpkins újra összeállt Butch Viggel egy új dalért, amely „98 százalékban kész” és hamarosan megjelenik.

A Smashing Pumpkins bejelentette, hogy újra összeállt a Butch Viggel egy új dalért, amely „98 százalékban kész” – és hamarosan útnak indul.

A Garbage dobosa és társproducere számos klasszikus, 1990-es évekbeli lemezen végzett munkájáról híres, köztük a Nirvana („Nevermind”), a Sonic Youth („Dirty”, „Experimental Jet Set”, „Trash and No Star”) és természetesen maguk a Pumpkins is, akik a Vig-gel és a '91-es első két albumukon dolgoztak. 1993-as „sziámi álom”.

Nos, Billy Corgan és társai. több mint 30 évvel később összeállnak Vigig egy vadonatúj dalért. A frontember megosztotta a hírt a Substack élő közvetítés kedden (május 19-én), mondván, hogy a szám „98 százalékban” elkészült.

„Egy dalt rögzítettünk” – mondta Corgan az élő közvetítésben. „Konkrét célt szolgál, amit nem tudok kiadni a részből… Őszintén szólva még nem találtam ki címet. A terv az, hogy a dal idén megjelenik. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor. Ennek megvan az oka… A dal nagyon klassz. Alapvetően már a felvétel is elkészült. Azt mondanám, hogy van még pár apróság. Azt mondanám, hogy 98% kész.”

Corgan azonban figyelmeztetett, hogy a számot valószínűleg nem adják elő a Pumpkins közelgő Mellon Collie and the Infinite Sadness jubileumi turnéján, egy időzítési probléma miatt.

A Pumpkins szeptemberben turnéra indul, ahol „egyedülálló” koncerteket adnak „két különálló díszletként”. Ezek a készletek „a Mellon Collie és a végtelen szomorúság 30. évfordulóját, valamint közel négy évtizednyi slágerét és sötét kincseit ünneplik majd”.

Szeptember 1-jén és 2-án a londoni Royal Festival Hallban két hatalmas show-val indulnak, majd Antwerpenen, Párizson és Madridon keresztül utaznak a bemutatókra, mielőtt az Egyesült Államokba indulnának.

Amerikai turnéjukat az ohiói Colombusban kezdik szeptember 30-án, majd a következő hónapban Bostonban, Baltimore-ban, Pittsburgh-ben, Chicagóban, Charlotte-ban, Jacksonville-ben stb. A zenekar egész novemberben turnézik, majd 12-én a kaliforniai Kia Forumon egy hatalmas show-val zárja jubileumi turnéját.

Számos fesztiválon is fellépnek, köztük a Lollapalooza és a Darker Waves fesztiválokon.

tekintse meg a teljes turné menetrendet alább:

Az „A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness” 2026-os dátumai:

JÚLIUS

31. – Chicago, IL @ Lollapalooza

SZEPTEMBER

1 – London, Egyesült Királyság, Royal Festival Hall

2 – London, Egyesült Királyság, Royal Festival Hall

6 – Antwerpen, Belgium, Erzsébet királynő Hall (két előadás)

8 – Párizs, Franciaország, Salle Pleye

9 – Párizs, Franciaország, Salle Pleye

11 – Madrid, Spanyolország, Palacio Vistalegre

30 – Columbus, OH @ The Schottenstein Center

OKTÓBER

2 – Boston, MA @ TD Garden

3 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

4 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

6 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

7 – Hamilton, ON @ TD Coliseum

9 – Montréal, QC @ Center Bell

11 – Madison, WI @ Kohl Center

13 – Saint Paul, MN @ Grand Casino Arena

14 – Chicago, IL @ United Center

16 – Charlotte, NC @ Spectrum Center

17. – Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena

18. – Tampa, FL @ Benchmark International Arena

20 – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse

22 – Nashville, TN @ The Truth

24 – Oklahoma City, OK @ Paycom Center

25 – Austin, TX @ Moody Center

27 – Denver, CO @ Ball Arena

29 – Salt Lake City, UT @ Delta Center

30 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

NOVEMBER

1 – Portland, OR @ Moda Center

3 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

5 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

6 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

8 – San Jose, CA @ SAP Center

11 – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center

12 – Inglewood, CA @ Kia Forum

14 – Huntington Beach, CA @ Darker Waves

Billy Corgan másutt azt mondta, hogy nem hajlandó a mesterséges intelligenciát a zenében használni, mivel „ez az ördöggel való üzlet”.