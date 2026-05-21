Cannes átöleli Ira Sachs „The Man I Love” című művét

Ira Sachs A férfi, akit szeretek nagy tapsot kapott – 7 perc plusz –, amikor szerda este mutatták be a 79. Cannes-i Filmfesztivál fő versenyében, a film rendezője és szereplői – Rami Malek, Tom Sturridge és Luther Ford – felmentek a Palais des Festivals lépcsőin az esti gálavetítésre.

1984 körül New Yorkban játszódik. A férfi, akit szeretek Középpontjában Jimmy George (Malek) áll, egy AIDS-ben szenvedő, szeretett furcsa előadóművész, aki nem hajlandó abbahagyni a munkát – és elhatározza, hogy új színházi produkciót készít, amint az idő szűkös. Világát odaadó partnere, Dennis (Sturridge) horgonyozza le, és bonyolítja egy forrongó viszony egy fiatalabb szomszéddal, Vincenttel, akit Luther Ford alakít a lenyűgöző játékfilmes debütálásban.

A premier közönsége végigtapsolta a krediteket, majd üvöltött, ahogy felgyulladtak a fények. A fesztiválon debütáló Malek különösen lehangoltnak tűnt. Ahogy egy kamera ráközelített az arcára, szeme megtelt könnyel, majd lassan körbe fordult, mintha az egész színházat az emlékezetébe akarná kötni. Hamarosan úgy tűnt, hogy kényelmetlenül érezte magát, és feloldódott a vigyorban, és megpróbálta átadni a reflektorfényt bárkinek, aki elérhető: Sachsnak, Tom Sturridge-nek és Luther Fordnak, sőt még Thierry Frémaux fesztiváligazgatónak is.

Úgy tűnik, Malek ezzel az előadással belevetette magát a díjátadó beszélgetésbe, amely egy igazi show-topot is magában foglal, amikor Jimmyként gyászosan énekli Melanie 1970-es B-oldalát, a „Look What They've Done to My Song, Ma” című dalát a családjának.

– Nos, ez gyönyörű – mondta Sachs, és elővette a mikrofont. „Ez egy film arról, hogy mit hozhatunk egymásnak, művészeten, szerelemen, fájdalmon, emlékezeten keresztül, és remélem, lesz néhány közös emlékünk erre az estére, erre a fesztiválra és a mozi iránti szeretetünkre… Egyikünk sem lesz itt örökké, csak hogy mondjam. De vannak pillanatok, amelyekre emlékezni fogunk, és ezzel a filmmel, ezzel a hihetetlen szereplőgárdával megpróbáltam, hogy olyan dolgokkal töltsem fel ezt a filmet, amivel most emlékezni szeretnék.”

Szánt rá egy pillanatra, hogy mindenki, aki segített a film elkészítésében, felemelje a kezét – mintegy 100 ember –, majd Sachs intett Maleknek, Sturridge-nek és Fordnak, és köszönetet mondott „a három embernek, akik a lelküket adták azért, hogy ez a film létrejöhessen”.

Sachs, aki a forgatókönyvet hosszú ideje munkatársával, Mauricio Zacharias-szal írta, ihletet merített valóságos kísérletező művészekből, akik utolsó napjaikig alkottak – köztük Ron Vawtertől a The Wooster Group-tól és az úttörő meleg komikustól, Frank Mayától.

A mellékszereplők között szerepel Rebecca Hall és Ebon Moss-Bachrach Jimmy húgaként és sógoraként, valamint több tucat igazi New York-i művész, akit Sachs ismert az évek során, sokan közülük a film fergeteges színházi társulatát töltik be.

A férfi, akit szeretek csak 16 hónappal a Sachs előző játéka után érkezik, Hujar Péter napjaamely az amerikai független mozi egyik legcsendesebb és legcsodálatosabb sorozatát folytatja. Legutóbbi hét filmje közül négy kapott Spirit Award-jelölést a legjobb filmért, köztük a kritikusok által is elismert film Átjárók.

A férfi, akit szeretek jelenleg amerikai forgalmazásra törekszik. Az MK2 Films a nemzetközi értékesítést a WME Independent Repping Észak-Amerikával közösen bonyolítja le.