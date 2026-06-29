Renny Harlin a „The Beast”-et „Igazán szokatlan filmnek” nevezi, és azt mondja, hogy ez fellendítheti Joel Kinnaman karrierjét: „Az emberek meg fognak döbbenni”

Renny Harlin visszatért Máltára. A veterán filmes a múlt héten érkezett a szigetre, hogy részt vegyen a Mediterrán Filmfesztiválon, amelyen bemutatták legújabb filmjét, a cápás thrillert. MélyvízAaron Eckhart és Ben Kingsley főszereplésével. De ez az 1995-ös akciófilmje volt Vágósziget amely eredetileg Máltára hozta a finn szerzőt, ahol számos kasszasiker hollywoodi produkció, köztük a Gladiátor és Jurassic Park franchise-ok.

És izgatott volt, hogy visszatérjen. „Málta a legjobban őrzött titok” – mondta Harlin Collider Steven Weintraub egy mesterkurzus beszélgetés során, amelyet a rendezésről tartottak a vallettai fesztiválközpontban a múlt héten. „Az emberek nem veszik észre, milyen hihetetlen ez a hely.”

A duó az elejétől a végéig bemutatta Harlin karrierjét, és a beszélgetést azzal zárta, hogy előretekintett Harlin következő kiadására. A SzörnyetegSamuel L. Jackson és Joel Kinnaman főszereplésével, megjelenése októberben várható. Az Umair Aleem által írt film Jacksont az Egyesült Államok elnökének alakítja, aki csapdába esik erősen páncélozott elnöki limuzinjában, más néven „a Szörnyetegben” egy ellenséges milícia által összehangolt puccs során. A túlélés érdekében az elnöknek fel kell tárnia a jármű szigorúan titkos támadóképességét, és vissza kell küzdenie a biztonságot és az országát.

Harlin és Steven Weintraub Ütköző oszd meg a színpadot a Mediterrán Filmfesztiválon június 26-án. A Mediterrane Film Festival jóvoltából

„Ez egy igazán szokatlan film, és egy egészen zseniális forgatókönyv” – mondta Harlin a Weintraubnak és egy nagy tömegnek, hozzátéve, hogy a film a „legnagyobb akciójelenettel, amit valaha látott”, rögtön akkor kezdődik, amikor a fények megütik a képernyőt. „[The audience realizes] hogy olyan világcsúcson vagyunk, mint egy G7-találkozó a világ összes vezetőjével, és hatalmas terrortámadás történt. Soha nem magyarázták meg igazán, hogy kik a terroristák, milyen nemzetiségűek vagy ilyesmi, de több elnök életét is megkísérelték. Be kell juttatniuk Sam Jacksont a Beastbe, ami az ő biztonságos, golyóálló, robbanásbiztos járműve, és ki kell vinniük onnan, mielőtt megölik. És egyik dolog a másikhoz vezet.”

A film a negyedik együttműködést jelenti Harlin és Jackson között, akik korábban az 1996-os filmeken dolgoztak együtt A hosszú csók Jó éjszakát1999-es évek Mélykék tenger és 2007-es Tisztító. In A SzörnyetegJackson karakteréhez csatlakozik egy „súlyosan megsebesült” titkosszolgálati ügynök, akit Kinnaman alakít. „Ez a két srác története egy autóban, akik megpróbálnak túlélni, és ki merem jelenteni, hogy ez egy nagyon izgalmas film, egy nagyon akciódús film és egy nagyon szokatlan film, amelynek nagyon szép, boldog vége van” – mondta a filmrendező.

Azt is reméli, hogy ez szép lökést ad Kinnaman karrierjének. „Szeretném azt hinni, hogy ez a film valóban be fogja alakítani Joel karrierjét” – mondta Harlin a veterán színészről, akinek a filmjei között szerepel. Az egész emberiségnek, Csendes éjszaka, Kártyavár, Altered Carbon, Az öngyilkos osztag, Hanna és a legutóbbi Tökéletlen Nők. „Az emberek meg fognak döbbenni, amikor látják a teljesítményét.”

Hasonlóan reagálhatnak az utánozhatatlan Beast járművet látva, amellyel Harlin egyértelműen jól szórakozott a kísérletezéssel.

– Elpusztíthatatlan – magyarázta. „Nem számít, milyen rakétákat küldenek az útjukra, nem tudják tönkretenni az autót. Csak mennek tovább, aztán vannak fegyverei, amelyeket soha nem fogunk tudni [about]. Szerintem senki sem tudja bizonyítani, hogy vannak-e nála ezek a fegyverek vagy sem, de ez igen. … Az elnök soha nem csinált mást, mint hogy elszívott egy szivart a kocsi hátsó részében, így nem tudja, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. Ott vannak ezek a számítógépes panelek, fegyverek és dolgok, amiket próbál kitalálni, hogyan működtesse őket, és nem tud kapcsolatba lépni a főhadiszállással, és teljesen egyedül van ott, így ez a hihetetlen túlélési történet lesz. Ez a negyedik filmem Sammel, és a kapcsolat közte és Joel Kinnaman között kivételes.”

Harlin és Weintraub osztozik a színpadon. A Mediterrane Film Festival jóvoltából