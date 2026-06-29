A Gorillaz „House Of Kong” kiállítása New Yorkba tart

A Gorillaz bejelentette, hogy a „House Of Kong” kiállításuk korlátozott ideig New Yorkba tart.

A magával ragadó kiállítás tavaly indult először Londonban, és a zenekar fiktív világába invitálja a rajongókat, felfedezve a Gorillaz 25 éves történetét, műalkotásait, zenéjét, karaktereit és mitológiáját.

A „függöny mögé bekukucskálni a Gorillaz láthatatlan világába” lehetőséget kínáló több órás élmény végigvezeti a rajongókat a banda és a Kong Studios univerzum történetén.

A House Of Kong most a Big Apple felé tart, szeptember 1-jén nyílik meg a Brooklyn Navy Yardban található Agger Fish Buildingben, és szeptember 28-ig tart.

A jegyek általános értékesítése helyi idő szerint június 30-án, kedden 10 órakor kezdődik, ára 50 dollártól kezdődik. Azok a rajongók, akik június 25-ig vásároltak Kong-kártyát, hétfőn (június 29-én) délelőtt 10 órától kapják meg az előértékesítést. Jegyek és további információk keresése itt.

A New York-i futás a tavalyi eredeti „House Of Kong” kiállítást követi a londoni Copper Box Arénában, amely a Gorillaz 25. évfordulója alkalmából indult.

Az indulást egy sor élő show kísérte ugyanazon a helyszínen, ahol Damon Albarn és co. teljes egészében előadta a banda saját névre keresztelt debütálóját, a „Demon Days”-t és a „Plastic Beach”-t, majd új anyaggal debütált egy telefon nélküli „rejtélyes show-n”.

Ebből az anyagból később a 'The Mountain' lett, a banda kilencedik stúdióalbuma, amely az év elején jelent meg saját KONG kiadójukon keresztül. A lemezen Sparks, IDLES, Omar Souleyman, Johnny Marr és mások közreműködése szerepelt, valamint a Gorillaz korábbi munkatársai, köztük Bobby Womack, Dennis Hopper, Tony Allen, Proof és Mark E Smith posztumusz.

A Hegy négycsillagos kritikájában Julia Migenes Ezt úgy jellemezte, hogy „vitathatatlanul a leggazdagabb és legteljesebb a „Plastic Beach” óta, és így zárta: „A „The Mountain” egy olyan album, amely a hátrahagyott szeretetet, az embereket, akiket megérint, azt a szellemet ünnepli, hogy többet adunk, mint amennyit elveszünk, és hogy mindannyian egyformák vagyunk, amikor elkészül.”

A Gorillaz nemrégiben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban játszotta első stadionos fellépését, ahol számos vendég csatlakozott hozzájuk, köztük Marr, Little Simz, Shaun Ryder, Yasiin Bey, Black Thought és Gruff Rhys. Lehet, hogy készül egy dokumentumfilm a bemutatóról, miután a kamerák a koncerten forgatnak.

A Gorillaz szeptember 29-én hozza el a 'The Mountain' turnéját a Madison Square Gardenbe, a 'House Of Kong' New York-i futamának lezárását követő napon. 2027 januárjában Indiába is tartanak, ahol első fellépésüket tartják az országban.