„Resident Evil”: mit mondanak a kritikusok Zach Cregger új horrorfilmjéről

Zach Creggeré Resident Evil megérkezett – és a kritikusok magáévá teszik a régóta futó videojáték-franchise legújabb reimagingjét.

A népszerű Capcom videojátékok alapján Resident Evil Austin Abrams főszereplője Bryan, egy felülmúlt orvosi futár, aki egyetlen éjszakai káosz alatt csapdába esik egy szörnyetegjárványban Raccoon Cityben, és meg kell próbálnia túlélni.

A Sony Pictures filmje újra egyesíti Abramset az övével Fegyverek Cregger rendező, aki a forgatókönyv társszerzője is volt. A szereplők között Zach Cherry, Kali Reis és Paul Walter Hauser is szerepel.

Miközben Cregger vállalja Resident Evil az élőszereplős franchise nyolcadik része, egyben újraindítás, és új kezdetként szolgál.

-vel beszél A Hollywood Reporter A hét elején Cregger megvédte a döntését, hogy eltörölje a játékok örökölt karaktereit. Az online visszaszorításra válaszolva azt mondta: „Tudom, hogy amikor belemerülsz egy IP-be, bizonyos fokig zsibbadást kapsz a rajongástól. Furcsa lenne, ha megdöbbennék, hogy ez megtörténik. De azt gondolom, hogy amikor azok, akik szeretik ezeket a játékokat, ahogy én látom a filmet, abban reménykedem, hogy látva érzik magukat, és úgy érzik, hogy ez a film tiszteleg a játékok előtt.”

Megjelenéskor 96 százalékos kritikuspontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on, és 91 százalékos a közönség. Ahogy a film a mozikba kerül, THR Az alábbiakban összefoglalta, mit mondanak a kritikusok.

THR-ek Frank Scheck a következőt írta kritikájában: „Abrams bozontos vonzereje, mint a mindenkori hős, akinek valahogy sikerül leküzdenie az útjába kerülő minden akadályt, beleértve a legszörnyűbb lényeket is, amelyeket Cregger és tehetséges kreatív csapata kitalálhat, kulcsfontosságú tényező a film sikerében. Barokk góréval és vadul fantáziadús díszletekkel teli, vad tempóban. Resident Evil túlszárnyalja leegyszerűsített előfeltevését azzal a fajta filmes szellemességgel és érzékkel, amiért a filmkészítőt méltán dicsérték.”

IGN-ek Tom Jorgensen ezt írta: „Bármi is az elképzelése arról, hogy mi a jó Resident Evil film kellene Javasolnom kell a szkeptikusoknak, hogy tegyék ezt félre, és ragaszkodjanak ahhoz, amit Zach Cregger a Capcom-játékok új adaptációjával nyújt. A főszereplővel szembeni esélyek és az ellenük fellépő mindenféle őrült ellenségek tisztázásával Cregger ügyesen alkalmazkodik a szellemiséghez, ha nem a betűhöz. Resident Evil a játékokat egy repülőgép-üzemanyagú horrorélményré alakítja, amelyben sok feszültség, néhány nagyszerű nevetés és Austin Abrams erős központi szerepe van.”

Hozzátette: „Ha hajlamosak a játékok hangulatát ünnepelni, nem pedig a cselekmény sajátosságait, Resident Evil sikeresen felerősíti a klasszikus játékmenet pillanatait horrorfilmek ütemére oly módon, hogy az messze túlmutat az egyszerű rajongói szolgáltatásokon.”

A New York Times Brandon Yu méltatta a hangnemet, és ezt írta: „Ez egy olyan thriller, amely éppoly vicces, mint ugrásszerű, figyelemreméltó számú viccsel, amely egyszerűen abban gyökerezik, hogy Abrams félelemtől sikolt, vagy hitetlenkedve motyog. Cregger a komédiát nem csak elfojthatatlan reflexként, hanem eszközként fegyverzi fel: Ha a horror a nevetésről és a megkönnyebbülésről szól, ugyanígy látja a feszültséget és a megkönnyebbülést. sikoly, de ez csak Abrams miatt működik.

Eközben a YouTube kritikusa, Jeremy Jahns azt mondta, hogy a humor „kicsit visszahúzhatták volna, hogy az utolsó felvonást egy kicsit simábbá tegyék”. Összességében azonban hozzátette: „Tulajdonképpen nagyon élveztem. A bólogatások nem olyan érzések voltak, mint a nosztalgiacsali. A hangulat, a hal a vízből forgatókönyv, amely a film előrehaladtával egyre nagyobb és nagyobb lesz, határozottan olyan érzést kelt. Resident Evil. Emellett határozottan Zach Cregger horrorfilmjeként is jól működik. Szerintem ez a két fogalom jól működik együtt. És azt hittem, Austin Abrams nagyszerű munkát végzett, hogy átvitt minket. Ez a film a Resident Evil A sötét horror komédia meglepetés volt, de üdvözlendő.”

Inverzének Chrishaun Baker kifejtette, hogy a film „játékosan foglalkozik az elsővel, teljesen érdektelen a második, és a harmadiknál ​​mindent befizet. Ha egy film és egy filmrendező hónapokat töltött a csata nulladik pontján arról, hogy milyen formát öltsenek a videojáték-adaptációk, az ironikus, hogy Resident Evil végül az egyik legjobb videojátékos film lesz, amit valaha készítettek. Zach Cregger a „rajongók tetszésére” tett, sok más ilyen filmet elsüllyesztett, „rajongók megelégedésére” irányuló ócska kísérletekkel azt a plátói eszményt teremtette meg, amilyennek lennie kell egy videojáték-filmnek: olyan moziélményt, amely megközelíti a játék médium-specifikus sajátosságait, miközben valami újat és megelégedést kínál a rajongók és az újoncok számára.

A Guardians-é Jesse Hassenger Cregger korábbi filmjéhez hasonlította:Fegyverek hátborzongató, felidézően idegenkedett az egyszerű metaforikus olvasmányoktól, ami végül növelte a hatékonyságát; ez itt nem egészen igaz. Resident Evil Előtérbe kerül egy nyilvánvaló jellemváltozás Bryan számára, de miután több mint 90 percen át remek munkát végzett, hogy törődjünk vele, Cregger úgy tűnik, néhány lépéssel elhagyja őt, félve, hogy megtegye az igazi utazást. Olyan szintre vár, ami soha nem érkezik meg? Nehéz megmondani. De lehet, hogy a videojáték-érzékenységet a nagy képernyőre vinni, miközben a játékosok csípőssége a margón marad, az már elég utazás.”