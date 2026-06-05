Richard Avedon a Fundación Mapfre-nél, a nyugat mint szükségszerűség

1978-ban volt, amikor a texasi Amon Carter Múzeum akkori igazgatója, Mitchell A. Wilder rábukkant egy portréra, amelyet Richard Avedon készített egy tanyai munkavezetőről (Wilbur Powell volt), és felajánlotta ennek a fotósnak, aki addigra más nagyon eredeti portrékat készített Truman Capote-ról, Arthur Millerről, Humphrey Monroe-tól és Marilyn Bogart-tól a westernig. Egyesült Államok. A projekt befejezése után 1985-ben mutatták be abban a fort worth-i központban, amelynek archívumában az eredeti negatívokat és egy nyomatkészletet őrizték, majd bejárták más észak-amerikai helyszíneket.

Wilder a következő évben, 1979-ben meghalt, de a múzeum csapatának volt annyi esze, hogy ne temesse el az ötletet; Nekik köszönhetően Avedon több nyarat szentelt annak, hogy parkolókban, karámokban vagy vásárokon fotózzon láthatatlan egyéneket, akik – mint maga a művész is rámutatott – munkáikkal az országot emelték fel. Több mint hétszáz, a legutóbbi kiadványban százhuszonnégyre redukált embert örökített meg fehér hátterek (falra rögzített papír) előtt: fénye nem egy dolgozószoba, hanem a nyugati. Azt is tudjuk, hogy a szerző a felvételkor nem látta a képet: nem az objektíven keresztül, hanem a modell szemébe nézett, kezével a kioldón.

Közös és nagyon sokrétű foglalkozásból, esetenként minden nélkül, de méltóságteljes kabáttal természetesen (többé-kevésbé bizalmatlan, többé-kevésbé kényelmes) néznek a kamerába, és egymás között, akik egyáltalán nem ismerték egymást, a néző képes lesz fizikai vagy pszichológiai kapcsolatokat kialakítani, amelyek a képekből szervesen kirajzolódnak. Paradox láncszemek lesznek, mert mindkettőnek nem ugyanaz a gondja a fotókkal kapcsolatban, amelyek viszont eltérnek a fotósétól; Avedon megjegyezte: Bizonyára az ülőnek is olyan heves az igénye, hogy megvédje az ügyét, mint nekem, hogy megvédjem az enyémet, de én irányítom a helyzetet.

Modelleinek kiválasztását is ő irányította, még ha segítsége is volt: azokat választotta ki, akiket szubjektíven, mindig ismeretlenek között fényképeztek, soha nem készültek az alkalomra, és akiknek arcán ritka a mosoly; Húsz államban élnek ritkán lakott helyeken, és minden bizonnyal sokukat most először ábrázolják.

Szembesülve a divat területén folytatott együttműködésükkel Newsweek bármelyik Nast grófezek az alkotások nyilvánvalóan az ismert területétől való eltérést jelentik: Avedon személyes késztetésből indul nyugatra, talán megújulni, de talán a hitelesség vágya miatt is; Lehetséges, hogy számára a sár elengedhetetlen volt. Az állampolgári jogok és a diszkriminációellenesség elkötelezettjeként valószínűleg természetes út volt számára, hogy az olajválság és a dezindusztrializáció első áldozataira összpontosítson. Dinasztia és Dallas. Az írónő, Rebecca Solnit 1986-ban, amikor először látta ezeket a műveket, bevallotta, hogy megrázkódtatást élt át a visszautasítással, mert kegyetlennek tűntek, de azonnal ráébredt, hogy az arca lehet sok olyan, aki mellett elhaladt az utcán.

A tematikát félretéve igaz, hogy Avedon fokozatosan és egyre inkább vonzódott a szerény képekhez (frontalitás, semleges fény, világos háttér), és meg volt győződve arról, hogy kifejezőképességük a fotós tekintetén múlik, nem pedig a kamerán és a részleteken. Ez nem jelenti azt, hogy az elkészítése gyors volt; néha még második ülést is igényel: az egyszerűség nem egyenlő a kifinomultság hiányával. A stáció – kivéve a nagyon speciális eseteket, mint például a méhekkel borított méhész – mintha híg lenne, de meg van konstruálva, bár szinte láthatatlan.

A párizsi Henri Cartier-Bresson Fondation javaslatára (és egyfajta csavart adva egy retrospektív kiállításokon alapuló kiállítási programnak) a Mapfre Alapítvány most Madridban állítja ki ezt a projektet, amelyből a múlt század egyik nélkülözhetetlen fotókönyve születne, a szintén Walker Evans által az amerikai lakosságnak szentelt fotókönyvek mintájára.Amerikai fényképek) és Robert Frank (Az amerikaiakamely most a Telefónica Alapítványnál van kiállítva), különböző történelmi pillanatokban. Avedon minden bizonnyal elődeinél jobban tudatában volt annak, hogy a fikciós fotózás milyen eszköz a precízióhoz, de nem az igazsághoz.

Ez az első alkalom, hogy ez a sorozat azokról az emberekről, akik látszólag a Nyugatot viselik az arcukon, és akikhez a szerző közelséggel, tisztelettel és bizonyos csodálattal fordult, aminek nagy része politikai megnyilvánulása is van, teljes egészében kiteszik Európában.

„Richard Avedon – Az amerikai nyugaton, 1979-1984”

MAPFRE ALAPÍTVÁNY

Paseo de Recoletos, 23

Madrid

2026. június 4-től augusztus 30-ig