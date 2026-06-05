Richard Avedon a Fundación Mapfre-nél, a nyugat mint szükségszerűség

2026.06.05. Richard Avedon a Fundación Mapfre-nél, a nyugat mint szükségszerűség

1978-ban volt, amikor a texasi Amon Carter Múzeum akkori igazgatója, Mitchell A. Wilder rábukkant egy portréra, amelyet Richard Avedon készített egy tanyai munkavezetőről (Wilbur Powell volt), és felajánlotta ennek a fotósnak, aki addigra más nagyon eredeti portrékat készített Truman Capote-ról, Arthur Millerről, Humphrey Monroe-tól és Marilyn Bogart-tól a westernig. Egyesült Államok. A projekt befejezése után 1985-ben mutatták be abban a fort worth-i központban, amelynek archívumában az eredeti negatívokat és egy nyomatkészletet őrizték, majd bejárták más észak-amerikai helyszíneket.

Wilder a következő évben, 1979-ben meghalt, de a múzeum csapatának volt annyi esze, hogy ne temesse el az ötletet; Nekik köszönhetően Avedon több nyarat szentelt annak, hogy parkolókban, karámokban vagy vásárokon fotózzon láthatatlan egyéneket, akik – mint maga a művész is rámutatott – munkáikkal az országot emelték fel. Több mint hétszáz, a legutóbbi kiadványban százhuszonnégyre redukált embert örökített meg fehér hátterek (falra rögzített papír) előtt: fénye nem egy dolgozószoba, hanem a nyugati. Azt is tudjuk, hogy a szerző a felvételkor nem látta a képet: nem az objektíven keresztül, hanem a modell szemébe nézett, kezével a kioldón.

Richard Avedon. Ronald Fischer, méhész, Davis, Kalifornia, május 91981. A Richard Avedon Alapítvány

Richard Avedon. Jesse Kleinsasser, sertésember, hutterita kolónia, Harlowton, Montana, 1983. június 23. © The Richard Avedon Foundation

Richard Avedon. Jesse Kleinsasser, disznóember, hutterita kolónia, Harlowton, Montana, június 231983. © The Richard Avedon Foundation

Közös és nagyon sokrétű foglalkozásból, esetenként minden nélkül, de méltóságteljes kabáttal természetesen (többé-kevésbé bizalmatlan, többé-kevésbé kényelmes) néznek a kamerába, és egymás között, akik egyáltalán nem ismerték egymást, a néző képes lesz fizikai vagy pszichológiai kapcsolatokat kialakítani, amelyek a képekből szervesen kirajzolódnak. Paradox láncszemek lesznek, mert mindkettőnek nem ugyanaz a gondja a fotókkal kapcsolatban, amelyek viszont eltérnek a fotósétól; Avedon megjegyezte: Bizonyára az ülőnek is olyan heves az igénye, hogy megvédje az ügyét, mint nekem, hogy megvédjem az enyémet, de én irányítom a helyzetet.

Modelleinek kiválasztását is ő irányította, még ha segítsége is volt: azokat választotta ki, akiket szubjektíven, mindig ismeretlenek között fényképeztek, soha nem készültek az alkalomra, és akiknek arcán ritka a mosoly; Húsz államban élnek ritkán lakott helyeken, és minden bizonnyal sokukat most először ábrázolják.

Szembesülve a divat területén folytatott együttműködésükkel Newsweek bármelyik Nast grófezek az alkotások nyilvánvalóan az ismert területétől való eltérést jelentik: Avedon személyes késztetésből indul nyugatra, talán megújulni, de talán a hitelesség vágya miatt is; Lehetséges, hogy számára a sár elengedhetetlen volt. Az állampolgári jogok és a diszkriminációellenesség elkötelezettjeként valószínűleg természetes út volt számára, hogy az olajválság és a dezindusztrializáció első áldozataira összpontosítson. Dinasztia és Dallas. Az írónő, Rebecca Solnit 1986-ban, amikor először látta ezeket a műveket, bevallotta, hogy megrázkódtatást élt át a visszautasítással, mert kegyetlennek tűntek, de azonnal ráébredt, hogy az arca lehet sok olyan, aki mellett elhaladt az utcán.

A tematikát félretéve igaz, hogy Avedon fokozatosan és egyre inkább vonzódott a szerény képekhez (frontalitás, semleges fény, világos háttér), és meg volt győződve arról, hogy kifejezőképességük a fotós tekintetén múlik, nem pedig a kamerán és a részleteken. Ez nem jelenti azt, hogy az elkészítése gyors volt; néha még második ülést is igényel: az egyszerűség nem egyenlő a kifinomultság hiányával. A stáció – kivéve a nagyon speciális eseteket, mint például a méhekkel borított méhész – mintha híg lenne, de meg van konstruálva, bár szinte láthatatlan.

A párizsi Henri Cartier-Bresson Fondation javaslatára (és egyfajta csavart adva egy retrospektív kiállításokon alapuló kiállítási programnak) a Mapfre Alapítvány most Madridban állítja ki ezt a projektet, amelyből a múlt század egyik nélkülözhetetlen fotókönyve születne, a szintén Walker Evans által az amerikai lakosságnak szentelt fotókönyvek mintájára.Amerikai fényképek) és Robert Frank (Az amerikaiakamely most a Telefónica Alapítványnál van kiállítva), különböző történelmi pillanatokban. Avedon minden bizonnyal elődeinél jobban tudatában volt annak, hogy a fikciós fotózás milyen eszköz a precízióhoz, de nem az igazsághoz.

Ez az első alkalom, hogy ez a sorozat azokról az emberekről, akik látszólag a Nyugatot viselik az arcukon, és akikhez a szerző közelséggel, tisztelettel és bizonyos csodálattal fordult, aminek nagy része politikai megnyilvánulása is van, teljes egészében kiteszik Európában.

Richard Avedon. Petra Alvarado, gyári munkás születésnapján, El Paso, Texas, 1982. április 22. A Richard Avedon Alapítvány

Richard Avedon. Petra Alvarado, gyári munkás születésnapján, El Paso, Texas, április 221982. A Richard Avedon Alapítvány

Richard Avedon. David Beason, hajózási hivatalnok, Denver, Colorado, 1981. július 25. A Richard Avedon Alapítvány

Richard Avedon. David Beason, szállítási ügyintéző, Denver, Colorado, július 251981. A Richard Avedon Alapítvány

Richard Avedon. Boyd Fortin, tizenhárom éves, Sweetwater, Texas, 1979. március 10. A Richard Avedon Alapítvány

Richard Avedon. Boyd Fortin, tizenhárom éves, Sweetwater, Texas, március 101979

„Richard Avedon – Az amerikai nyugaton, 1979-1984”

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Nikola G.
Nikola G.
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