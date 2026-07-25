Rick Moranis bemutatkozik a Comic Con-ban a „Spaceballs” folytatáshoz

Rengeteg nevetés és Rick Moranis elismerése volt az Amazon MGM-jeként Spaceballs: The New Oneaz 1987-es Mel Brooks Star Wars paródia folytatása, péntek délután repült be a San Diego-i Comic-Con barlangos H csarnokába.

A testület egyik legnagyobb attrakciója Moranis, a komikus volt, aki az 1980-as évek meghatározó filmjeiben szerepelt, mint pl. Szellemirtók ésDrágám, összezsugorítottam a kölykötelőször jelenik meg. A színész az eredeti, 1987-es filmben a Dark Helmet gonosztevőt játszotta, de az évszázad nagy részében nagyrészt hiányzott a filmekből és a tévéből, így visszatért a Űrlabdák a folytatás a címlapkészítés.

Egy „fésülje meg a közönséget” tréfa, az eredeti film egy sorának visszahívása után, amelyből kiderült, hogy a komikus nagyméretű Darth Vader-stílusú sisakot visel a közönség soraiban, Moranis felpattant a színpadra a „Rick! Rick! Rick!” éneklésére.

„Jobbá tetted a gyerekkorunkat” – mondta Kevin Smith, aki ügyesen moderálta a panelt.

Moranis Josh Gad, a folytatás mögött álló kreatív erők és Daphne Zuniga között ült, aki az eredetiben Vespa hercegnőt alakította, és visszatér a folytatáshoz. A színpadon volt még Josh Greenbaum rendező, Keke Palmer és Lewis Pullman színészek, valamint Dan Hernandez és Benji Samit írók.

Gad leírta a folytatás eredetét, és elmesélte, hogyan dolgozott a Drágám, összezsugorítottam a gyerekeket folytatás Moranisszal, amely végül szétesett, de végül Moranis-filmeket nézett a lányával.

„Befejeztük, és ő azt mondja: „Megnézhetjük a 2. részt?” – mondta. „És azt mondtam: „Nincs 2. rész.” És azt mondta: „Igen, a furcsa kis idegen srác azt mondta, hogy lesz 2. rész.”

Amikor a férfi azt válaszolta: „Ó, édesem, ezt viccnek hívják”, a nő ezt válaszolta: „Nos, miért nincs ott a 2. rész?”

Azon az éjszakán Gad azt mondta, hogy álmodott a folytatásról, és nem sokkal ezután felvette Brookst és producer partnerét. Ötleteket adott az új Star Wars filmekre és olyan karakterekre, mint pl Az ébredő Erő és Kylo Ren.

Gad Brookst utánozva így foglalta össze reakcióját: „Josh, úgy hangzik, mintha tényleg a pulzusa lennél. A felét sem tudom, miről beszélsz, de nagyon tetszik.”

Brooks komikus jelenléte, aki csak egy rögzített videóval jelent meg a panel elején, ahol köszönetet mondott a bolondoknak, amiért életben tartották filmjét közel 40 éven át, nagyra nőtt a H. Hall felett. Az Amazon MGM megdöntötte a Comic-Con-trendet azzal, hogy nem debütált trailerrel, és nem mutatott klipet a filmből, de mutatott videókat Brooksról, valamint az eredeti Zsillagunkról és Puligaunniról, valamint a Morganival és Puligani újraegyesüléséről. sorokat rögzít egy fülkében, miközben dicséri – vagy sem – a forgatókönyvet.

Greenbaum elmesélte, hogy a film fejlesztésének korai szakaszában találkozott a vígjáték legendájával, és amikor közeledett a főfotózás ideje, megkérdezte, van-e tanácsa a férfinak.

Brooks megállt, és igent mondott. Greenbaum izgatott volt. Odahajolt.

– Ne mondd, hogy „Vágd!” először. Ez az „Akció!”, majd a „Vágás!” – mondta neki Brooks.

A fiatal rendező elvitele? „Az volt, ne vedd ezt túl komolyan, és menj ki és érezd jól magad” – összegezte Greenbaum.

Az új film, mondta Gad, a filmek és a nosztalgia helyzetére vet egy pillantást.

„Az iparág, amelyet parodizált, egészen más iparág, mint ez a 40 évvel későbbi” – mondta Gad. „Mindannyian tematikusan beszéltünk erről a „nosztalgia” szóról. És szeretjük a visszatekintő filmeket. Szeretjük a folytatásokat. Szeretjük folytatni ezeket a történeteket, amelyekben felnőttünk. Elemeztük, hogy miért van ez, és gondolkodtunk Űrlabdák tökéletes eszköz volt arra, hogy utolérjünk mindent, ami a filmvilágban és a rajongói filmvilágban történt.

Smith közbeszólt: „Amikor elkészítették az elsőt, volt egy trilógia, amivel meg lehetett tréfálni. Most egy véget nem érő forrás.”

– Nagyon szerettünk volna belemerülni ebbe – válaszolta Gad.

A panelen egy vicces rész is szerepelt, ahol Lewis Pullman felolvasta az apja, Bill Pullman állítólagos levelét arról, hogy milyen nagyszerű volt egy család tagjának lenni, miközben figyelmen kívül hagyja saját apa-fia kapcsolatát. És több képernyőn is megmutatta az állítólagos terveit a Űrlabdák filmes univerzum, amelyet évtizedes filmes „fázisokban” vázoltak fel, egy felvétel arról, hogyan mutatta be a Marvel Studios különböző filmterveinek idővonalát.