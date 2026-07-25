Nézze meg, ahogy Jack White előadja a The Black Crowes Chris Robinsonját, hogy feldolgozza Free I'm A Mover című dalát.

Jack White bemutatta a The Black Crowes frontemberét, Chris Robinsont, hogy a héten Chicagóban feldolgozza Free I'm A Mover című dalát – tekintse meg az alábbi felvételeket.

White csütörtök este (július 23-án) lépett fel a Radiusban, ahol Robinson meglepetésszerűen fellépett a szett közepén, hogy átvegye a vokált az 1969-es blues-rock számon.

Mivel Robinson az énekesi feladatokat látta el, White a gitárra tudott koncentrálni, miközben a pár nyers, energikus feldolgozásban adta elő a dalt turnézenekarja mellett.

Ez volt az első alkalom, hogy bármelyik zenész nyilvánosan lejátszotta a dalt, és White jelenlegi észak-amerikai turnéjának legfrissebb dátumán hangzott el, hetedik szólólemeze, a „Frozen Charlotte” támogatására, amely a hónap elején jelent meg.

Az előadásról készült felvétel itt tekinthető meg:

Az „I'm A Mover” eredetileg a Free debütáló albumán, a „Tons Of Sobs”-on jelent meg.'1969-ben jelent meg. A zenekarban Paul Rodgers énekes és Paul Kossoff gitáros szerepelt, és később széles körű sikert aratott az 1970-es 'All Right Now' című kislemezükkel.

A műsor más részein White folytatta a bluest erősítő témát Robert Johnson „Phonograph Blues” című művének feldolgozásával. A szettben a White Stripes kedvencei, a „Dead Leaves And The Dirty Ground”, az „Icky Thump” és a „Seven Nation Army”, valamint a „Frozen Charlotte” anyaga is szerepelt.

A vendégszereplés azután történt, hogy White kihozta lányát, Scarlettet észak-amerikai turnéjának nyitóhétvégéjén Brooklynban.

A 19 éves fiú basszusgitáron játszott a 'Cannon'-ban, a 'John The Revelator'-ban és a 'Black Math-ban a Brooklyn Paramountnál, a 2025-ös New York-i Irving Plaza és a Third Man Records nashville-i Blue Room-jában 2023-ban.

White július 10-én adta ki a „Frozen Charlotte”-ot a Third Man-en keresztül, ami a 2022-es „Fear Of The Dawn” és az „Entering Heaven Alive”, valamint a 2024-es „No Name” után öt éven belül negyedik stúdióalbumát jelentette.

Jelenlegi turnéja ma este (július 25-én) a michigani Clarkston állambeli Pine Knob Music Theatre-ben folytatódik egy szülővárosi bemutatóval, majd a jövő hónapban az Egyesült Királyságba és Írországba indul.

White két estén játszik a londoni Eventim Apollo-ban augusztus 25-én és 26-án, majd Bristolban, Newcastle-ben és Belfastban, valamint két bemutatót a dublini 3Olympia Színházban. További észak-amerikai koncerteket terveznek szeptemberben, októberben és novemberben. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

In Julia MigenesAndrew Trendell a „Frozen Charlotte”-ról szóló három és fél csillagos kritikájában azt írta, hogy „lehet, hogy nem tartozik a klasszikus munkái közé, de jó móka”, hozzátéve: „Valóban lesz valami élőben, és bebizonyítja, hogy White-nak nem kell újra feltalálnia a kereket, ha egyedül tud egy pokoli utat megtenni.”