Sam Fender a fenomenális kereslet miatt további dátumokat ad a 2027-es brit és írországi „Proper Massive” stadionturnéhoz

Sam Fender a hatalmas kereslet nyomán három további dátumot adott a 2027-es brit és írországi „Proper Massive” stadionturnéjához.

Az énekes-dalszerző a múlt héten jelentette be 2027-es turnéjának dátumait, miután közzétett egy előzetest az interneten. Jövő nyáron indul, és júniusban két hazatérő show-t is tartalmaz a Newcastle-i St James' Parkban, majd Cardiffban, Londonban, Dublinban, Edinburgh-ben és Manchesterben.

Most, a hatalmas kereslet nyomán, ahogy a jegyek élesben indultak, a Fender három további előadással egészítette ki a közelgő túrát. Ezek közé tartozik a második éjszaka a Cardiff's Principality Stadionban június 12-én, a második éjszaka az edinburgh-i Scottish Gas Murrayfield Stadionban július 10-én és a harmadik éjszaka a londoni Wembley Stadionban szeptember 2-án.

A Wunderhorse támogatja az egyesült királyságbeli stadionok összes időpontját, kivéve a szeptember 2-i wembleyi bemutatót. Jegyek minden időpontra kaphatók, és megteheti jegyért látogass el ide.

Sam Fender 2027-es turnéjának dátumai:

JÚNIUS

3 – St. James' Park, Newcastle

5 – St. James' Park, Newcastle

10 – Princeality Stadion, Cardiff

12 – Princeality Stadion, Cardiff (ÚJ)

18 – Wembley Stadion, London

20 – Wembley Stadion, London

JÚLIUS

1 – Marlay Park, Dublin

3 – Rock Werchter, Belgium (fesztivál)

8 – Scottish Gas Murrayfield Stadion, Edinburgh

10 – Scottish Gas Murrayfield Stadion, Edinburgh (ÚJ)

15 – Etihad Stadion, Manchester

17 – Etihad Stadion, Manchester

SZEPTEMBER

2 – Wembley Stadion, London (ÚJ)

Amikor először bejelentették az előadásokat, Fender csalódottságát fejezte ki a „felfújt” jegyárak miatt – megosztotta azzal, hogy azon dolgozik, hogy megfizethetőbbé tegye a belépőket, és eldobja a prémium előkelő jegyeket.

Problémák adódtak az előzetes értékesítéssel kapcsolatban is, amely a hét elején indult, amikor egy „kifinomult bottámadás” egy jegyértékesítő oldalt érintett, és arra kényszerítette a Fendert, hogy 24 órával elhalassza a Newcastle-i bemutatói előértékesítését.

A Gigantic Tickets megerősítette, hogy „szokatlanul nagy mennyiségű gyanús tevékenység” történt az oldalon, és ennek eredményeként hibaüzeneteket kaptak. A Fender ezután megerősítette a rajongóknak, hogy az időpontokat úgy módosítják, hogy az „igazi szurkolók” is elérhetők legyenek a jegyekért.

Érdemes megjegyezni, hogy a turné menetrendje még mindig észrevehető rést hagy a Glastonbury-i helyszín (június 23-27) körül. Bár hivatalosan nem jelentettek be előadót a Glasto 2027-re, a Fender a fogadóirodák kedvencei közé tartozik, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna és Little Simz mellett Harry Styles, Radiohead, Fontaines DC, Muse és The Rolling Stones mellett. Ha Fender megerősítést nyer, ez lesz az első helye a Worthy Farmnál 2022 óta.

Fender legutóbbi turnéja során 50 000 fontot gyűjtött a Youth Music jótékonysági szervezet jegyértékesítéséből. Ledobta a „Live At London Stadium” koncertfilmet is, amely a hatalmas „People Watching” műsorokat örökítette meg.