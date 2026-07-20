Stephen Chow „Kung Fu Soccer” című filmje meghaladja a 200 millió dollárt a kínai pénztáraknál

Stephen Chow tökéletesen időzített visszatérése a futballvígjátékhoz a második hétvégéjén folytatódott a kínai pénztáraknál. Kung Fu focia komédia legendája Shaolin foci Az Artisan Gateway adatai szerint a spinoff 73,7 millió dollárral (501,1 millió RMB) növelte a július 17-19-i keretet, és mindössze kilenc nap alatt 214,3 millió dollárra (1,46 milliárd RMB) emelte a végösszegét.

Egy olyan piacon, ahol a második hétvégék rutinszerűen leadják nyitó üzletük felét, a film ehelyett meghaladta kétnapos debütáló keretét, 73,6 millió dollárt (500,3 millió RMB), bár ezúttal három napra oszlik el. Miután az első héten átlépte a 147 millió dollárt (1 milliárd RMB), a film arra késztette a jegyértékesítő óriást, a Maoyant, hogy 441 millió dollárra (3 milliárd RMB) emelje a teljes futamidőre vonatkozó előrejelzését, szemben a nyitóhétvégén tervezett 2,5 milliárd RMB-vel. A film valószínűleg nem éri el Chow személyes kasszarekordját, a 3,39 milliárd RMB-t (plusz 500 millió dollár), amelyet a fantasy vígjáték állított fel. A sellő 2016-ban.

Chow (64) írta és rendezte Kung Fu foci – 2019 óta az első filmje a kamera mögött A vígjáték új királya – de nem jelenik meg a képernyőn, mivel 2008 után kilépett a színészettől CJ7. 25. évfordulója alkalmából adták ki Shaolin fociés az idei nyári labdarúgó-világbajnokság lázának meglovagolására a film a szeretett eredeti alapfeltevését egy esélytelenebb, csak nőkből álló csapat körül dolgozza fel, amelynek játékosai a harcművészeteket integrálják a játékukba, hogy a Supreme Invincible Cup névre keresztelt tornán valószínûtlenül teljesítsenek. Zhang Xiaofei (Szia anya) vezeti a stábot a csapat kapitányaként, Dilraba Dilmurat sztárcsatárként, Lay Zhang pedig kung fu edzőként, valamint vendégként a hongkongi képernyőikon, Carina Lau, a japán sztár Takeru Satoh és az amerikai komikus Jimmy O. Yang.

Chow egyedülálló kasszasiker bátorságát – ismét – az bizonyítja, hogy a filmet kiadta a hagyományos marketingkampány nélkül. A megjelenés dátumát egy hétköznapi közösségimédia-videóban jelölte meg június végén, születésnapjára, és a film kevesebb mint három héttel később került a mozikba, minimális előzetes marketinggel.

Az észak-amerikai mozikban való megjelenés még ebben az évben várható, de dátum nélküli. A szingapúri Encore Films, amely a kínai rekordot döntõ animáció nemzetközi bevezetését intézte Ne Zha 2 tavaly világszerte jogokat szerzett a Kung Fu foci a szárazföldön kívül, és területenkénti ajánlatokat köt.

Kung Fu foci A második hétvégéjén markánsan keményebb versennyel kellett szembenéznie, mint az első formájában Minden kívánság valóra válikaz államilag támogatott Pearl Studio animációs sátorfa, a korábban Oriental DreamWorks néven ismert pekingi ruha, amelynek alkotásai között szerepel Kung Fu Panda 3, Utálatos és az Oscar-jelölt A Hold felett. A Mu Zhengyang által írt és rendezett komikus fantasy újragondolja a klasszikus népmesét a Nyolc halhatatlanról, akik átkelnek a tengeren, egy csoport hétköznapi egyének nyomán, akik túljárják az isteneket, hogy megszerezzék legendás címüket. Szombaton nyitotta meg kapuit, és 30,6 millió dollárt (207,8 millió RMB) hozott két nap alatt – ez jó kezdetnek számít – az előzetesekkel együtt 39,6 millió dollárért (269 millió RMB). A Pearl és partnere, a CMC Pictures augusztus 13-án tűzte ki globális bevezetését Ausztráliában és Új-Zélandon, augusztus 14-től pedig az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és más piacokon.

A hétvége többi legjobb címe messziről lemaradt a két kasszasiker mögött. Világosítsa meg a képeket Egy Részemegy női barátság könnyfakasztója Zhang Ruonan és Jin Jing főszereplésével – a 2015-ös Toni Collette-Drew Barrymore dramedy remake-je. Már hiányzol — harmadikként nyitott 13,6 millió dollárral (92,4 millió RMB). Univerzális és megvilágítás Minionok és szörnyek A harmadik keretben a negyedik helyen végzett 3,7 millió dollárral (25,1 millió RMB), amivel Kína összértéke 40,3 millió dollárra (274 millió RMB) nőtt. És HáromszögChristopher Smith 2009-es időhurkos thrillere Melissa George főszereplésével – a kínai filmek szerelmeseinek különös kultikus kedvence – 3,7 millió dollárral (25 millió RMB) az ötödik helyet szerezte meg, miután pénteken, 17 évvel az eredeti megjelenése után megérkezett a szárazföldi mozikba.

Kína 2026-os bevételi bevétele most 2,97 milliárd dollár, ami 35,3 százalékos csökkenést jelent a tavalyi év azonos pontjához képest – az összehasonlítást az animációs mega-buckaster torzítja. Ne Zha 2amely 2025 első felében több mint 2 milliárd dollárt keresett csak Kínában. A különbség azonban jelentősen csökkent a március eleji csaknem 56 százalékos deficithez képest, mivel a Chow visszatérő slágere egészségesen indította az ország nyári filmes szezonját.

Curry Barker horror-jelensége Megszállottságamely május közepi debütálása óta több mint 400 millió dollár bevételt hozott világszerte, pénteken nyílik meg az országban. A film érdekes próbát tesz majd annak eldöntésében, hogy a fiatal, internetes filmkészítők hulláma, amivel feldúlta Hollywoodot, képes-e újjáéleszteni a stúdiók vagyonát Kínában, ahol a filmnézők már régóta belefáradtak az amerikai franchise-ba.