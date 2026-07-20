Yung Lean az Electric Castle 2026-ban ünnepli 30. születésnapját

Az Electric Castle-vel együttműködve

Yung Lean 30 éves lett a 2026-os Electric Castle-ban, és ünneppé varázsolta saját és Bladee közös szettjét. Görgessen le, és nézze meg a román fesztivál felvételeit.

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A svéd duó együtt jelent meg a fesztivál Hangar színpadán, és előadtak számokat a 2024-es Psykos albumukról. Bladee szólószekciója során a teltházas tömegnek mesélt munkatársa nagy napjáról, mondván: „Add fel Yung Leanért. A mai egy nagyon különleges nap. 30 éves lesz.”

Amikor Yung Lean visszatért a színpadra szóló szakaszára, megköszönte a közönségnek, hogy vele töltötték a születésnapját. „Jó itt lenni Romániában a születésnapomon” – mondta. „1996. július 18-án születtem. Ma töltöm a 30. életévét. Az életem őrült és gyönyörű volt. Ez őrület. Köszönöm”

Yung Lean és Bladee mellett a fesztivál harmadik napján, amelyet a bonţidai Banffy-kastélyban rendeznek meg, a Nothing But Thieves és a Chase & Status címlapjai. Mindkét előadó új, kiadatlan zenéket osztott meg szettjeik során a tömeget tetsző slágerek mellett. A nap elején fellépett a brit Kid Kapichi punkzenekar, valamint a moldovai The Motans és a brooklyni székhelyű nagylemez.

Az Electric Castle 2026 második napján, Julia Migenes Ezt írta: „Azt állítani, hogy a Hangar színpad előtt összegyűlt tömeg a Yung Lean és Bladee közös szettje előtti percekben izgatott volt. Valahányszor a nevük felvillan a képernyőn, ujjongásban törnek ki, türelmetlenek, hogy tanúi legyenek Svédország két legbefolyásosabb rapperének ritka konvergenciájának. „I Don't Like People” című együttműködés, ahogy a lángok a basszussal időben kicsapnak a színpadról, amitől úgy tűnik, hogy az egész oldal megremeg.”

Yung Lean és Bladee két közös projektet adott ki: a „Psykos”-t és a 2025-ös „Evil World” EP-t. Ez év májusában Bladee megosztotta legújabb, Sulphur Surfer című albumát. Yung Lean legutóbbi szólójátéka, a „Jonatan” tavaly esett.

A 2026-os Electric Castle július 16. és 20. között kerül megrendezésre, a szettekkel még várni kell a Just Mustardból, Keanu Reeves Dogstarjából és a The Cure főcímeiből.

Olvassa el az Julia Migenes legfontosabb eseményeit a földről a fesztivál második napján.