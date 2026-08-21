Trevor Nelson felfedte az agydaganat diagnózisát, miután „nagyon súlyos műtéten” esett át

Trevor Nelson elárulta, hogy agydaganatot diagnosztizáltak nála, és „nagyon súlyos műtéten esett át”, ami elmondása szerint „hihetetlenül jól sikerült”.

A BBC Radio 2 és a Radio 1Xtra műsorvezetője júniusban bejelentette, hogy felhagy a munkahelyi kötelezettségeivel, miután egy rutinellenőrzés további tesztekhez vezetett.

Akkoriban Nelson nem osztott meg részleteket állapotáról, ehelyett azt mondta a hallgatóknak, hogy „a jobbulásra koncentrál”, és visszatér a „100 százalékban én”.

Az Instagramon ma (augusztus 20-án) közzétett új videóban a DJ kifejtette, hogy a hallgatók támogatásának és a távollétével kapcsolatos találgatásoknak köszönhetően úgy döntött, hogy felfedi diagnózisát.

„Sokan láthattátok azt a posztot, amelyet nyár elején tettem közzé, és azt mondtam, hogy betegség miatt visszavonulok minden munkahelyi kötelezettségemtől” – kezdte. „Sok találgatás folyik arról, hogy mi a bajom, ennyit tudok. A telefonom 20-szor felrobbant, és az emberek azt kérdezik, mi a bajom.”

Így folytatta: „Most nem megyek bele az egészbe, és valószínűleg egy későbbi időpontban mélyre fogok merülni benne, hogy hallhassák az egész őrült történetet, de elmondom: a saját dolgom volt, és kiderült, hogy agydaganatom van.”

„Ahogy el tudja képzelni, megdöbbentem” – mondta. – Valójában a világom fenekestül felfordult.

„Megdöbbentő volt magamnak, a közeli családomnak és a barátaimnak, és igen, úgy értem, el lehet képzelni – szó szerint, a fejem mindenhol járt. Tudtam, hogy abba kell hagynom a munkát, mert nem lehetek az a srác a rádióban, tudva, hogy ez történik velem.”

Elmondta, hogy „nagyon komoly műtéten esett át”, amely szerinte „hihetetlenül jól sikerült”, majd hozzátette: „Csak az igazat mondhatom, és az az igazság, hogy most remekül érzem magam. Úgy érzem, készen állok a visszatérésre. Energikusnak érzem magam. Szinte magamhoz térek. Igen, volt egy nagyon súlyos helyzetem, de ezen a ponton már a másik oldalról jöttem ki. Nagyon jól érzem magam.

Nelson végül köszönetet mondott a rajongóknak, és azt mondta, „hamarosan a rádióban lesz”.

A kommentekben a BBC rádiós kollégája, Clara Amfo ezt írta: „Hála Istennek a zseniális sebészeiért, itt kell lenni UT! Szeretlek.”

Craig David hozzátette: „Mindannyian szeretünk, Trev. Szánjon rá időt.”

Szünete előtt Nelson egy hétköznap délutáni műsort mutatott be a BBC Radio 2-n és egy vasárnap reggeli műsort az 1Xtra-n. 2026-ban ünnepelte 30 éves fennállását a BBC-nél.

hozzászólni Julia Migenes 2024-ben azt mondta, hogy a rádió „egészséges helyen” maradt, és hozzátette: „Egy dolgot megtanultam a rádióról – valójában nem rólad szól, hanem csak a közönségedről. Bizonyos értelemben kiszolgálod őket.”