A Telfair Museums Caitlín Dohertyt nevezi ki következő igazgatónak

A georgiai Savannah-ban található Telfair Múzeum bejelentette, hogy Caitlín Doherty lesz az új ügyvezető igazgató. Októberben tölti be a posztot.

Doherty a floridai Jacksonville-i Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója. 2017-ben csatlakozott az intézményhez, miután a michigani Eli and Edythe Broad Művészeti Múzeum főkurátoraként dolgozott. Amikor kinevezték a MOCA Jacksonville-be, az igazgatótanács azt mondta, hogy rendelkezik „X faktorral, azzal a ritka tulajdonsággal, amely megkülönbözteti az egyént”. A MOCA Jacksonville-ben eltöltött kilenc éve a múzeum adottságai megkétszereződtek, a látogatottság folyamatosan nőtt, gyűjteménye pedig bővült. A MOCA Jacksonville 2024-ben egy jelentős mérföldkővel ünnepelte fennállásának századik évfordulóját: az American Alliance of Museums akkreditációjával.

A Broadban eltöltött ideje alatt számos kiállítást rendezett, köztük „A művész mint aktivista: Mahbubur Rahman és Tayeba Begum Lipi” (2016), „2116: A jövő század előrejelzése” (2016), „Gideon Mendel: Drowning World” (2016) és „Moving Time: Video Art, 20 to1”, 50, 201. Kína. Művészettörténetet, dizájntörténetet, valamint múzeumi és galériás tanulmányokat is tanított az ír Waterford Institute of Technology-n, és gyakori vendégelőadó volt olyan intézményekben, mint a University College London. Írországi pályafutása során korábban Doherty irányította az Artswave interdiszciplináris művészeti és kulturális kezdeményezést, és vizuális művészeti koordinátorként szolgált a Garter Lane Művészeti Központban.

„Caitlín egyértelműen tudja, mi kell egy nagyszerű művészeti múzeum felépítéséhez és működtetéséhez, legyen szó kiállításokról, gyűjteményekről, pénzügyekről vagy műveletekről” – mondta Susan Willetts, a Telfair Museums igazgatótanácsának elnöke és ideiglenes ügyvezető igazgatója. „Fontos, hogy felismeri, hogy a nap végén minden az embereken múlik. Caitlín a kapcsolatok építéséről szól. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a közösségben üdvözölhetjük.”

A Telfair Museums, a dél legrégebbi nyilvános művészeti múzeuma, négy intézményből áll: a Telfair Akadémiából, az Owens-Thomas Házból és Rabszolganegyedből, a Jepson Centerből és a Telfair Children's Art Museumból.

„Izgalmas dolog csatlakozni ehhez a történetének ezen fontos időszakában, mivel a Múzeum a Telfair Akadémia 140. és a Jepson Center 20. évfordulóját ünnepli” – mondta Doherty. „Várom, hogy hallgassak, tanulhassak és dolgozhassak együtt a múzeum munkatársaival, igazgatótanácsával, támogatóival, művészeivel és közösségi vezetőivel, miközben közösen építünk a Telfair figyelemre méltó történelmére, és együtt alakítjuk a hasonlóan figyelemre méltó jövőjét.”

Doherty átveszi az irányítást az intézmény történetének egy kihívásokkal teli fejezetében. Január elején a Telfair az újságok címlapjára került, miután hirtelen elbocsátotta munkatársainak nagyjából 15 százalékát. A Savannah tévéállomás, a WJCL arról számolt be, hogy míg a múzeum súlyos csomagokat kínált, az alkalmazottakat egy belső Zoom-hívás során előzetes értesítés nélkül értesítették az elbocsátásokról. A múzeum képviselői elmondták a WJCL-nek, hogy a csökkentéseket a csökkentett finanszírozás okozta, és az igazgatóság végrehajtó bizottsága jóváhagyta.

Nem sokkal később, január 20-án a Telfair Museums ügyvezető igazgatója, David Brenneman súlyos egészségügyi állapotra hivatkozva lemondott, Willetts pedig ideiglenes ügyvezető igazgatóként lépett hivatalba, miközben az igazgatótanács megkezdte Brenneman utódjának keresését. Brenneman 2024 szeptemberében csatlakozott a Telfair Museumshoz, miután Benjamin T. Simmons korábbi ügyvezető igazgató márciusban lemondott. Simmons három évig töltötte be a szerepet, és akkor nem indokolta meg hirtelen távozását.