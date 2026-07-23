Velence bemutatta a 2026-os felállást (élőben frissítve)

A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál ma bemutatja hivatalos programját.

Alberto Barbera velencei művészeti igazgató és Pietrangelo Buttafuoco, a Venezia Biennálé elnöke megerősíti a versenyben és a fő oldalsávban futó filmeket.

Előadásukat helyi idő szerint délelőtt 11 órától követheti a Velencei Történeti Archívum La Biennale Könyvtárában, a fesztivál honlapján vagy közösségi média csatornáin a YouTube-on, XTikTok és Facebook.

Velencét Cannes mellett a világ legrangosabb filmfesztiváljaként tartják számon, és a fő díjak szezonjának prognosztizálója.

Buttafuoco, aki a velencei fesztivál kapcsán általában kerülte a politikai nyilatkozatokat, ezúttal kivételt tett. A sajtótájékoztatót megnyitó hivatalos megjegyzéseiben az Európai Bizottságot szidta, amely a héten visszavonta a La Biennale di Venezia Alapítvány számára elkülönített 2 millió eurós (2,8 millió dolláros) támogatást. Az EB úgy döntött, hogy megbüntesse a Velencei Művészeti Biennálét, amiért lehetővé tette Oroszország számára, hogy idén visszatérjen a rendezvényre, először az ukrán invázió 2022-es kezdete óta.

Az Európai Bizottságot egy „farkashoz”, Velencét pedig egy „bárányhoz” hasonlítva Buttafuoco azt mondta, hogy Brüsszel „elhagy minket… egy politikai döntés miatt, nem egy jogi döntés, és természetesen nem kulturális döntés miatt”.

Barbara a Velence Spotlight felsorakoztatásával kezdte, beleértve Beszélgetés a tengerrel Muayad Alayan palesztin rendezőtől és Hombre Al Agua a mexikói sztártól, Gael Garcia Bernaltól. A Spotlight felállás különösen politikainak tűnik idén, és egyéb kiemelt események is szerepelnek benne Földszintr Reisz Gábor magyar rendezőtől, amelyet Barbara Orbán Viktor „diktatúra” metaforájaként írt le; és SzámítokAlina Serban rendezőtől, az első film roma rendezőtől, amit a szekcióban vetítettek.

Velence már megerősítette, hogy Danny Boyle Tintaa Jack O'Connell, Guy Pearce és Claire Foy főszereplésével készült életrajzi dráma Rupert Murdochról és brit bulvárbirodalmáról nyitja meg az idei rendezvényt, szeptember 2-án. Dio Rideolasz korabeli dráma Giovanni Veronesi rendezőtől Pierfrancesco Favino főszereplésével (Maria, Rohanás) szeptember 12-én zárja a fesztivált.

Maggie Gyllenhaal (Az elveszett lány, a menyasszony!) az idei velencei verseny zsűrijének elnöke lesz, és kiválasztja a legjobb filmnek járó Arany Oroszlán nyertesét. George Clooney, a Lido törzsvendége megkapja az Arany Oroszlán életműdíjat.

A tavalyi biennálén több nagy horderejű premier is szerepelt, bár sok – Benny Safdie A Smashing MachineNoah Baumbaché Jay KellyKathryn Bigelow-é A Dinamit Háza – díjazási szezon bukásai voltak.

Az egyetlen 2025-ös velencei cím, amely gólt szerzett az Oscar-gálán, Guillermo del Toróé volt Frankensteinamely 9 Oscar-jelölést kapott, és hármat nyert a legjobb jelmeztervezés, a legjobb produkciós tervezés és a legjobb teljesítmény smink és frizura kategóriában. BugoniaYorgos Lanthimostól, egy másik velencei világpremier, három Oscar-jelölést kapott, de egyiket sem nyerte el. Kaouther Ben Hania Hind Rajab hangjaamely tavaly elnyerte a velencei ezüst oroszlánt, jelölték a legjobb nemzetközi film kategóriában, de kikapott Joachim Triertől. Szentimentális érték.

Európa többi nagy fesztiválja, Cannes és Berlin idén küzdött azért, hogy a nagyobb stúdiók filmjeit vonzzák magukhoz, ami azt sugallja, hogy a nagy fesztiválok kihűlnek a fesztiválon. Barbera hagyományosan ügyesnek bizonyult abban, hogy rávegye a stúdiókat és a Netflixet, hogy premierje legyen a Lidón. Az idei felállás meglátja, megvan-e még a tapintása.

A 2026-os Velence teljes kínálata:

Velence reflektorfényben

Szumó: A szellem semmit sem nyomdir. Erik Shirai (nyitófilm)

Beszélgetés a tengerrelrendező: Muayad Alayan,

Hombre Al Aguadir. Gael Garcia Bernal

Serpentidir. Roberto de Paolis Maino

Furiesdir. Rami Kodeih

Guriadir. Levan Koguashvili

Földszintr, dir. Reisz Gábor

Számítokdir. Alina Serban

Orizzonti verseny

La Ragazza con la Leicadir. Alina Marazzi (nyitófilm)

Az égő óriásokdir. Phuttiphong Aroonpheng Thai

Ami másokédir. Grzegorz Debowski

Una Storiadir. Anna Foglietta

La Citta dei Vividir. Edoardo Gabbriellini

Falling Housedir. Mohsen Gharaei

Túl sok cukordir. Robert Greene

A nehéz menyasszonydir. Rubaiyat Hossain

La Maison du Ventdir. Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Én Figli Della Scimmiadir. Tommaso Landucci

Egy nap Jo életében: Phaedra fejezetdir. Jacqueline Lentzou

Oázisdir. Jannis Lenz

Amíg a nap véget nem érdir. Jelena Maksimovic

La Mouladir. Jerome Pierrat

Szerelmesek a kék éjszakábandir. Anuparna Roy

Un Detour par Dianedir. Ann Sirot, Raphael Balboni

A Nap Színedir. Xavier Tera