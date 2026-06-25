Virginie Efira megkapja a Locarno Leopard Club díját

A Locarnói Filmfesztivál idén augusztusban 79. alkalommal a belga származású színésznőt, Virginie Efirát tiszteli és ünnepli a Leopard Club díjjal.

Efira augusztus 7-én, pénteken este veszi át a díjat a svájci város Piazza Grandén. A fesztivál programjában Ryusuke Hamaguchi című művét is átadja. Hirtelen (Soudain), amelyért elnyerte a legjobb színésznőnek járó pálmát Cannes-ban, és amelyért részben japánul tanult meg színészkedni.

„Az elmúlt évtizedben Virginie Efira meghatározó szereplővé vált a francia nyelvű moziban” – mondta Locarno csütörtökön. 2023-ban megkapta a legjobb színésznőnek járó César-díjat Alice Winocour filmjéért. Párizsi emlékek (Revoir Paris), és többször belevágott a merész, formálisan kalandos munkába a legjellegzetesebb kortárs filmesekkel.”

A 2026-os Cannes-ban is Efira szerepelt Asghar Farhadi című filmben Párhuzamos mesék (Histoires paralleles), egy másik versenycím, amelyben Isabelle Huppert és Vincent Cassel oldalán szerepelt.

„A népszerű sikerek mellett Efira pályáját emlékezetes fordulatok jellemezték Paul Verhoeven holland szerzővel és Egy esés anatómiája (2023) Justine Triet filmrendező – mondta Locarno. „Verhoevenben Elle (2016), és különösen ben Benedetta (2021). Rendkívüli teljesítményei a Trietben Victoria (2016) és Prófétanő (2019) szintén megerősítette ezt az ajándékot, és az akkori időszak néhány figyelemre méltó filmjével együtt biztosította a modern európai filmművészet egyik feltörekvő csillagaként való státuszát.”

Giona A. Nazzaro, Locarno művészeti igazgatója így nyilatkozott: „Virginie Efira egyedülálló érzékenységet kölcsönöz előadói szerepeinek. Merész, de átgondolt, ösztönös, de ironikus, új perspektívát kínál a kortárs mozinak, amely folyamatosan újra feltalálja önmagát. A Verhoevennel való együttműködéstől Hamaguchiig és azon túl, hogy feltárja a tehetségét, és folyamatosan feltárja a tehetségét. Efira megragadja annak szépségét, hogy mit jelent színésznőnek lenni a mai moziban.

A Leopard Club, a Locarnói Fesztivál hivatalos támogató egyesülete minden évben átadja a Leopard Club Award díjat „olyan egyénnek, akinek a filmiparban végzett munkája nyomot hagyott a kollektív képzeletben”. A kitüntetésben részesült sztárok között van Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy García, Stefania Sandrelli, Adrien Brody, Meg Ryan, Hilary Swank, Kasia Smutniak, Daisy Edgar-Jones, Irène Jacob és Emma Thompson.

A 79. Locarnói kiállítás augusztus 5-15.