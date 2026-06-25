Charli XCX ugratja az együttműködést a következő albumon; azt mondja, hogy „nem fogod tudni kitalálni”, hogy ki az

Charli XCX egy váratlan együttműködést ugratta ki hamarosan megjelenő „Music, Fashion, Film” című albumán.

A popsztár nemrég feltűnt egy francia tévéműsorban Quotidienahol néhány tippet adott, hogy mire számíthat a hetedik stúdióalbumán.

„Egyetlen együttműködés van” – mondta Yann Barthès műsorvezetőnek. – Nem mondom el, de nem fogod tudni kitalálni.

Az énekesnő azt mondta, annyira magabiztos volt, hogy képtelen kitalálni, hogy „Pénzt fogadnék rá, hogy ne találgasson. Megpróbálhatja!

„1000 esélye lehet, de még mindig nem tippelne” – tette hozzá.

Charli xcx felfedi a Quotidien-en, hogy van egy együttműködés a „Zene, divat, film” címmel: „1000 esélyed lehet, és még mindig nem találnád ki (a munkatársat)” pic.twitter.com/y5TvMeRSNo — Pop Crave (@PopCrave) 2026. június 25

A „Zene, divat, film” július 24-én érkezik – rendelje meg előre itt.

Az album fekete-fehér borítóját Aidan Zamiri készítette, és John Cale, Marc Jacobs és Martin Scorsese együtt pózol.

Eddig Charli megosztotta a durva vezető kislemezt, a 'Rock Music'-ot, és a pörgős 'SS26'-ot a lemezről. Még ma (június 25-én) kiadja új dalát, a Wink Wink-t.

Egy idei interjúban a művész elmondta Brit Vogue néhány dalszöveg a 'Rock Music'-hoz – ami arra késztet, hogy az album nehezebb irányt vegyen.

Charli később kifejtette, hogy soha nem mondta, hogy rockalbumot készít, de korábban világossá tette, hogy elhatárolódik a 2024-es nagylemeze, a Brat hangzásától.

Charli XCX-et és Madonnát máshol is észrevették, hogy együtt buliznak Párizsban, a „dancefloor is dead” megjegyzések ellenére.