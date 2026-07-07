Zendaya miért hibázta el a sorait az Odüsszea forgatásának első napján: „A szájam egyszerűen lefagyott”

Amikor Christopher Nolan legendás filmrendezővel dolgoznak együtt, még az olyan profik is idegesek lesznek, mint Zendaya.

A legutóbbi interjú során a Boldog Szomorú Confused podcast, Josh Horowitz műsorvezető több kontextust kért az Emmy-díjastól, hogy mi vezetett oda, hogy a film forgatásának első napján elrontotta a sorait. Az Odüsszeiamivel ez nem úgy hangzott, mint amit Zendaya tenne.

A dráma színésznő bevallotta, hogy már „idegtépő” volt egy Nolan-szetten dolgozni először, de fagyos körülmények között is küzdött, ahol aznap forgattak.

„Itt van a dolog. Megvoltak a soraim, és annyira le akartam húzni őket. Azt hiszem, egy kicsit kiborítottam magam” – magyarázta Zendaya. „Különösen hideg volt… Izlandon volt. Csak lefagyott a szám. Ó, nem jön ki semmi. A szám egyszerűen nem mozdul. Szó szerint. Csak úgy jött ki, hogy „Blah bla bla.” Olyan kínos.”

„De azt mondom, azt gondolom, hogy minden ilyen helyzetben megjelenni… Nagy öröm és ajándék volt, hogy megoszthattam jeleneteket azokkal az emberekkel, akiket oly régóta csodálsz. Egy részednek bizonyos fokig fel kell osztanod. Rendben, zárd be; dolgozunk. De annyira meghatott és izgatott voltam, hogy ott lehetek, és a legjobb munkámat akartam végezni.”

In Az OdüsszeiaHomérosz ógörög költeménye alapján Zendaya Athéné görög istennőt alakítja. A film Odüsszeusz király (Matt Damon) veszélyes útját követi vissza Ithakába a trójai háború után, beleértve a mitikus lényekkel vívott csatákat is, miközben megpróbál újra találkozni feleségével, Penelopével (Anne Hathaway) és fiával, Telemachusszal (Tom Holland).

A film, amelyben Lupita Nyong'o és Robert Pattinson is szerepel, július 17-én érkezik a mozikba.