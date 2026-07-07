Nézze meg, hogyan lepi meg Robbie Williams rajongóit az „Angyalok” című filmben Sevilla utcáin

Robbie Williams meglepte a sevillai rajongókat azzal, hogy csatlakozott az Angyalok rögtönzött előadásához – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A pillanat a város Santa María la Blanca negyedében játszódik, ahol Williams egy utcazenészre bukkant, aki 1997-es slágerét játszotta.

Az online megosztott felvételek azt mutatják, hogy Williams a mikrofonhoz lép, és együtt énekel, miközben a járókelők izgatottan összegyűltek, hogy telefonjukkal filmezzék a meglepetés előadást.

Nézd meg a pillanatot itt:

A spontán utcai fellépés a Williams bemutatója előtt történt az Icónica Santalucía Sevilla Fest-en, amelyre június 30-án a város Plaza de España téren került sor. Nézze meg az Angyalokat a nagyszínpadról itt:

A sevillai randevú része volt jelenlegi „Long 90s” világkörüli turnéjának, amely a legutóbbi „BRITPOP” című albumát támogatja. A januárban megjelent lemezzel Williams felülmúlta a The Beatles-t, és megszerezte a legtöbb szólóelőadó brit első számú albumának rekordját, 16-tal.

A Williams jelenlegi élő adása ma este (július 6-án) folytatódik Luxembourgban, a közelgő fellépések előtt Európa szerte, köztük a Bilbao BBK Live, Dél-Amerikában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

Az év elején Williams összeállt a Reverend & The Makers-szel a 'Fucked Up' című, introspektív kislemezükön, a frontember, Jon McClure „a zenei játék leghangosabb fickójának” nevezte őt.

Áprilisban Williams egy közösségi médiakritikusnak is válaszolt, aki úgy tűnt, nem tudta, ki a The Lottery Winners frontembere, Thom Rylance, és az énekesnőt „tehetségesnek, kedvesnek, viccesnek” és „a legfontosabb embernek, akivel az elmúlt 12 hónapban találkoztam”.

Máshol Williams visszavágott egy „bully” podcasternek, aki kritizálta őt, és ezt írta: „Igazi vöröskabátos vagyok. Te igazi zaklató vagy. Tudom, melyik lennék szívesebben.”

Februárban egy Ozzy Osbourne-tisztelőadást vezetett a BRIT Awardson, előadva a „No More Tears”-t, miután a Black Sabbath ikonját életműdíjjal tüntették ki.

Williamst a közelmúltban a Port Vale FC alapítványi nagykövetének és hivatalos meztársának nevezték ki, az „RW” jelzéssel a klub hazai és vendégmezén a 2026/27-es és a 2027/28-as szezonban szerepelt.

„Elég hihetetlen érzés, hogy őszinte legyek. Robbie Williams egy Port Vale-i mez elején. Számomra ez a meccs a mennyben készült” – mondta.