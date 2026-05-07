Zurbarán vagy a finom zsinór érintése

A londoni Nemzeti Galéria éppen, május 2-án nyitotta meg az Egyesült Királyság első, Zurbaránnak szentelt nagy monográfiai kiállítását, a történelmi tárlatot, amelyet a nemzetközi kritika is fogadott: jövő nyárig a sevillai barokk naturalizmusának, őszinteségének és érzelmi erejének néhány legjobb nyomát helyezik el a brit fővárosban, amelyet később a Chicagói Művészeti Intézetben és a Louvre-ban is megünnepelnek.

A túra közel negyven reprezentatív műből áll, amelyeket köz- és magángyűjtemények adományoztak, ezek egy része spanyol (kiemelve a Agnus Dei, tele szimbolizmussal és hitelességgel, és Krisztust egy festővel keresztre feszítették, a Prado Múzeum és Szent Casilda Thyssentől) és szép számmal nemzetközi is. A Louvre kölcsönadott Szent Bonaventúra a koporsójában és Szent Apollónia; a Lyoni Szépművészeti Múzeumból érkezik Assisi Szent Ferenc; a Clevelandi Művészeti Múzeumból származik Krisztus és a Szűz Názáretbenés a Norton Simon Múzeum, Csendélet citrommal, naranccsal és rózsával. A kiállítást fia és tanítványa, Juan de Zurbarán néhány darabja egészíti ki.

A maestro Fuente de Cantosban (Badajoz) született, amikor a 16. század hanyatlóban volt. Egy boltos fia volt (jó pozícióban), aki bizonyára korán megbecsülte tehetségét, hiszen tizenöt évesen szülői engedélyt kapott, hogy Pedro Díaz de Villanueva képfestőnél tanuljon Sevillában.

Ebben a városban, amely akkor Európa egyik leggazdagabb volt, és amerikai kapcsolatai miatt a nemzetközi kereskedelem idegközpontja, Zurbarán pályafutása nagy részét fejleszti, főként vallásos rendeknek dolgozott, és óriási terjedelmű és ötletes oltárképeket és festményciklusokat készített. Privát mecénásoknak, sőt Madridban egy ideig a spanyol királynak is használták. Többnyire áhítatos kompozícióiban és csendéleteiben egyaránt a valóság éles szemlélőjének bizonyult, amelyet jól tudott megörökíteni.

A kiállítás hét részre oszlik, az első bevezető résztől kezdve, amelyben a néző megismerkedhet világlátásával és koncentrált, anekdotákat nélkülöző stílusával; részei annak Szent Péter megjelenése Szent Pedro Nolascónak és Megfeszített Krisztus egy festővelmindkettő a Prado-ból.

Az alábbiakban válogatást láthatunk azokból a vásznakból, amelyeket Zurbarán készített azon számos sevillai szerzetesrend számára, amelyekre egyre nagyobb volt a kereslet; említhetjük Alonso Rodríguez látomásaa San Fernando Királyi Képzőművészeti Akadémia érkezése. Elkezdte bizonyítani tudását a nagy formátumokban és a narratív festészetben, és tanúbizonyságot tenni találékonyságáról, amikor szerkezeti és ikonográfiai megoldásokat adott kompozícióinak.

Nem hagyhattunk ki egy szobát, amelyben fehér és cserbarna ruhadarabok vesznek körül minket, hihetetlenül valósághű és eredeti textúrájú. A badajozi hatalmas ügyességet ért el a szentek mint világunk alakjainak ábrázolásában, különösen a szövetek megidézésével, a drapériákkal és a gyapjú, hímzés, bőr vagy finom zsinór tapintásával. Nem érdemes megfeledkezni édesapja rövidárus státusáról, így elképzelhető, hogy a művészben már kiskorától kezdve nagy érdeklődés alakult ki a textilek iránt; Kétségtelenül ihlette a számos vallási körmenet, felvonulás és színházi előadás is, amelyek a 17. századi sevillai vizuális kultúra részét képezték.

A negyedik ikonográfiai részben a Szeplőtelen Fogantatás válik előtérbe. Mivel ugyanannak a témának a különböző ábrázolásai találkoznak Londonban Zurbarán pályafutásának különböző időszakaiban, a látogatók értékelni fogják, hogy a szerző folyamatosan igyekezett új módszereket találni az intenzív érzelmek kiváltására az ecsettel.

A fejezet Sevillán túl a Sevilla fővárosán kívüli mecénások számára készített festményeket vizsgálja, amelyekkel soha nem veszítette el a kapcsolatot. 1634-ben megkapta pályafutása legrangosabb megbízását: meghívást kapott Madridba, hogy részt vegyen az újonnan épült Buen Retiro királyi palota díszítésében. Konkrétan úgy választották, hogy hozzájáruljon a királyságok csarnokának díszítéséhez, annak a rendkívül tágas palotakomplexumnak a közepén: körülbelül harmincöt méter hosszú és tíz méter széles. Erre a térre Zurbarán egy tucat festményt készített, köztük egy Herkules munkásságára összpontosító sorozatot: a Prado kölcsönadta erre az alkalomra. Herkules és Cerberus és Herkules és a krétai bika.

A hatodik terem csendéleteket mutat be, köztük négyet a fent említett Juan Zurbarántól. Úgy tartják, hogy Francisco egész életében nem alkotott egy tucatnál több csendéletet, így a kiállítás egyedülálló lehetőséget kínál a nemzetközi látogatók számára, hogy felfedezzék néhány figyelemre méltó példáját ebbe a műfajba való belemerülésének, amelyhez ugyanolyan szigorúsággal, mint méltósággal közelített, anélkül, hogy pazar tárgyakhoz folyamodott volna. Most először láthatják magukat egységesnek Csendélet citrommal, naranccsal és rózsával és Csésze víz és egy rózsamagából a Nemzeti Galériából. Azt írták, hogy ez az edény szimbolikus utalás lehet a Szűzanya tisztaságára, és hogy a virág Máriára mint misztikus rózsára utal – a rózsafüzérben a Szűz litániájában úgy beszélnek róla, mint spirituális edény, tiszteletre méltó edény vagy kitüntetett odaadás edénye-. Mindenesetre itt ismét megindít a józanság: a fehér kerámia csésze, némi perspektíva hiányával, mintha ez az elégtelenség is szerénység lenne, kecsesen fekszik egy asztalon. Még finoman is, mintha a nyelei végtagok lennének. Egy Peruból hozott anyag ezüsttálca tükrözi enyhén az egyik szélén, mint a fonnyadni kezdõ rózsa, míg a sötét háttér kiemeli a tárgyakat, kedvezve azok fényességének.

Sánchez Robayna megtalálja ebben a csendéletben a humilitas ami Zurbarán más műveiben nincs meg; Akár van máriás jelentősége, akár nincs, mélyen átérzi a közelséget, a mindennapi élet melegét, a barokk művész ilyen jellegű kompozícióinak szubsztrátumát.

A túra csúcspontja azoknak a festményeknek a felfedezésével jár, amelyeket Zurbarán privát odaadásra és elmélkedésre készített (utazott A Szűz családjaaz Abelló kollekcióból, ill Veronika fátylaa Nemzeti Szobrászati ​​Múzeumból). Mérete kisebb, érzelmi ereje viszont nem.

Zurbaran

ORSZÁGOS MŰVÉSZETI GALÉRIA

Trafalgar tér

London

2026. május 2-tól augusztus 23-ig