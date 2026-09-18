1 milliárd dollár mai áron: a western amely 55 éve tartja a műfaj bevételi rekordját és senki nem tudja utolérni

2026.09.18.

Az a ritka film, amely egyszerre lett mítosz, sláger és kortünet. 1969-ben egy pimasz, szellemes és szívszorító western olyan lendülettel robbant be a mozikba, hogy a műfaj gazdasági plafonját máig érintetlenül hagyta. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök Paul Newman és Robert Redford párosával nemcsak a kasszákat söpörte be, hanem új képletet is adott: romantika és humor, könnyedség és melankólia különös, mégis magától értetődő elegyét.

Miért lett mindenki kedvence?

A film minden porcikája a közönséghez szólt: a két csillag közti kémia, William Goldman ragyogó forgatókönyve, George Roy Hill finom rendezése. A dialógusok szikráznak; egyetlen félmosoly többet ér egy párbajnál. „Who are those guys?” – kérdezi Sundance, és a kérdés mintha a vadnyugat átmenetiségéről szólna: a hősök mögött egy új korszak lohol.

Burt Bacharach zenéje – a „Raindrops Keep Fallin’ on My Head” – a mítoszt emberléptékre húzza. A dallam játékos, mégis nosztalgikus; a fényképezés (Conrad L. Hall) aranyporos, mégsem giccses. A film úgy nevet, hogy közben búcsúzik is.

Számok, amelyek makacsabbak a poros ösvénynél

A bemutató idején a mozipénztárak rekedten számolták a bankjegyeket: a film az év óriása lett, majd évekig tartó újrajátszásokkal még tovább dagadt a bevétel. Inflációval korrigálva a globális összeg sok becslés szerint a milliárdos sávba ér – „mai áron” ez a mérőszalag mutatja, miért áll a műfaj élén.

Észak-Amerikában az inflációval kiigazított listákon rendre a csúcson tanyázik, miközben négy Oscar-díjat is hazavitt (forgatókönyv, fényképezés, zene, dal). Ez nem puszta statisztika: egy korszak filmkultúrája és közízlése sűrűsödött bele, amikor a western még néplélektan volt, nem rétegműfaj.

A recept: könnyedség plusz melankólia

A titok nem a tűzpárbajokban, hanem a tónusok összekeverésében rejlik. A film a „pajtásfilm” előképe: két szélhámos, akikben több az emberség, mint a törvénykönyvben. A humor old, a líra csavar, a befejezés pedig – a legendás fagyott képkocka – egyszerre dicsőít és gyászol.

„Think you used enough dynamite there, Butch?” – a replikák ma is élnek, mert a hősiességet szkepszissel keverik. A hatvanas évek szabadságeszméje találkozik a vadnyugat hanyatlásával: szép, hogy száguldunk, de tudjuk, hová érkezünk.

Miért nem éri utol senki?

A műfaji rekord fennmaradásának nem egyetlen oka van, hanem egész csoportja.

A western mint mainstream tömegjelenség a hetvenes évektől kifáradt .

. A globális piac a látványblokkbustereket (szuperhősök, sci-fi) favorizálja .

. A korhatár-besorolások és közönségszokások a „lassúbb”, karakterközpontú filmeket háttérbe tolják .

filmeket háttérbe . A sztár-rendszer átalakult: kevés a Newman–Redford-szintű páros , aki egy egész műfajt elvisz a hátán.

, aki egy egész műfajt a hátán. A moziközönség széttöredezett; sorozatok és streaming elszívják a figyelmet és a pénzt.

Ezek együtt egy olyan piaci és kulturális környezetet teremtenek, ahol egy klasszikus értelemben vett western nehezen válik világjelenséggé.

Örökség és utánérzések

A film génjei mindenütt szétszóródtak. A buddy-cop filmek (48 óra, Halálos fegyver) a párbeszéd ritmusát és a bajtársi csipkelődést innen tanulták. Newman és Redford későbbi közös dobása, A nagy balhé, már a Butch–Sundance dinamikáját hangolta át egy másik műfajra.

A modern westernek – a Börtönvonat Yumába, a Ballada Buster Scruggsról, a Hostiles – gyakran komorabbak, filozofikusabbak, és ritkán familiárisak annyira, hogy a teljes közönséget bevonzák. Ami marad, az a stílus és az attitűd: a játékos cinizmus, a romantikus szélhámosság, a barátság szövetsége.

Mit mond ma nekünk?

Hogy a legendák nem attól nagyok, mert legyőzhetetlenek, hanem mert szépen veszítenek. Hogy a humor nem oldja fel a tragikumot, csak együtt él vele. Hogy a barátság – két ember között, két csillag között, film és közönség között – tartósabb, mint bármelyik kasszarekord.

„I got vision, and the rest of the world wears bifocals.” A sor ma is mosolyogtat és szúr egyszerre. Talán ezért nem tudja senki befogni: mert a film egyszerre álmodik és leszámol az álommal, és mert a vadnyugat porában nemcsak lövedékek, hanem emberi gesztusok is szikráznak.

A számok változhatnak, a katalógusok frissülhetnek, de a helye ott marad, ahol a nagy mozik laknak: a kollektív emlékezet aranypolcán, ahol egy pillanatra minden kilőtt golyó megáll, és két barát fagyott kézfogása erősebb, mint bármelyik dollárjel.