A „Resident Evil” száguld az egészséges pénztárak felé Zach Cregger újraindításáért

Resident Evil úgy néz ki, hogy a nyitóhétvégén futva indul a pénztáraknál.

A Sony Pictures pénteken mutatja be Zach Cregger író-rendező horror-túlélő videojáték-adaptációját nagyjából 3500 észak-amerikai moziban, a stúdió 40 millió dolláros debütáló keretet tervez a háromnapos hétvégére. Ez összhangban van a harmadik felek nyomkövető szolgáltatásaival, bár ezek közül néhány az elmúlt napokban az érdeklődés felmelegedésével megnövelte várakozásait, és fennáll annak a lehetősége, hogy a nyitás megközelíti az 50 millió dollárt vagy magasabbra. A gyártási költségvetés 75 millió dollár.

Egy 40 millió dolláros piacra dobás adná az újat Resident Evil a franchise történetében a legtöbb bevételt hozó nyitás megkülönböztetése. A sorozat korábbi címei összesen több mint 1,2 milliárd dollár bevételt hoztak világszerte.

A TriStar Picturestől, a Constantin Filmtől és a Davis Filmtől Resident Evil A főszereplők Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis és Paul Walter Hauser egy orvosi futár (Abrams) történetében, aki egy értékes tárgyat próbál kézbesíteni egy halálos vírusjárvány közepette Raccoon Cityben. Úgy tűnik, hogy a film folytatja Cregger forró sorozatát, akinek legutóbbi megjelenése a Warner Bros. Oscar-díjas horrorfilm Fegyverekamely tavaly nyáron került a mozikba, előtte pedig jól fogadták Barbár.

Resident Evil újraindítja a film franchise-t a Capcom 1996-ban indult videojáték-sorozatának adaptációjával. Az első élőszereplős adaptáció Paul WS Anderson rendező 2002-es filmjével készült Resident Evila Milla Jovovich által vezetett projekt hazai szinten 17,7 millió dollárra nőtt, és futamideje során globálisan meghaladja a 100 millió dollárt. Jovovich öt folytatásban szerepelt, mielőtt Kaya Scodelario vezette a 2021-es újraindítási kísérletet Resident Evil: Üdvözöljük Raccoon Citybenamely alulteljesített a pénztáraknál.

Zach Cregger rendező (jobbra) és Austin Abrams a forgatáson Resident Evil. Dušan Martinček/Sony Pictures

Míg a Resident Evil filmeket nem ismerték kritikus drágákként, a legutóbbi egy egészen más történet, mivel a Rotten Tomatoes kritikusai szemkápráztató, 96 százalékos jóváhagyással bírnak. számára írt recenziójában A Hollywood ReporterFrank Scheck kritikus megjegyezte, hogy Cregger „egy lendületes, egyszerre félelmetes és mulatságos izgalmakat készített, amely egyszerre mutatja be filmes fogásait és perverz humorérzékét”.

Ami Creggert illeti – mondta THR a Los Angeles-i premieren, hogy nagy reményeket fűzött a film fogadtatásához. „Elég magabiztosnak éreztem magam” – mondta a rendező. „Majd meglátjuk. Lehet, hogy káprázatos vagyok, de nem hiszem. Láttam a filmet, és tetszik.”

Ez jobban megrázza az ősz első napjait, mint az előző keret, amely a Warner Bros. Gyakorlati varázslat 2 visszafogottan debütált az élen, amely véget vetett a Sony hat hétig tartó győzelmi sorozatának Pókember: Vadonatúj nap. A hét elején a Tom Holland vezette Spidey-film a minden idők hazai toplistájának első helyére lendült, megdöntve. Star Wars: VII. epizód – Az ébredő Erő.

Szintén széles kiadásban nyílik a stop-motion animációs folytatás Shaun, a bárány: A Mossy Bottom fenevadaaz államok mozikba kerül a GKIDS-től.