Olivia Rodrigo a kereslet miatt további londoni fellépésekkel bővíti a 2027-es brit turnéját

Olivia Rodrigo további fellépésekkel bővítette „Unraveled turnéját” az értékesítés előtti hatalmas kereslet miatt, és az új időpontok között további négy londoni állomás is szerepel.
A Deja Vu énekesnője a múlt héten jelentette be a turnét, és a közelgő harmadik stúdióalbuma, a 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' ünneplésére kerül sor – amely június 12-én érhető el a Geffen kínálatában.
A szökésben csatlakozik hozzá Wolf Alice, The Last Dinner Party, Devon Again, Die Spitz és Grace Ives.
Most, az előértékesítések iránti hatalmas kereslet után, újabb bemutatókkal bővült, köztük négy új slottal a londoni The O2-n.
Kezdetben Rodrigo négy fellépést tervezett az arénában április 5. és 9. között, de ez most megduplázódott, és magában foglalja az április 12-i, 14-i, 15-i és 19-i fellépéseket is.
További új fellépések közé tartozik még két extra este Amszterdamban március 27-én és 28-án, további két koncert Barcelonában május 5-én és 6-án, valamint egy második párizsi slot április 24-én.
Az Egyesült Államokban további három LA-bemutatót tartanak január 20-ra, 21-re és 24-re, Brooklynban pedig két új dátumot adnak hozzá február 19-én és 20-án.
A jegyek értékesítése minden időpontra csütörtökön (május 7-én) helyi idő szerint 12 órakor kezdődik. Látogassa meg itt az Egyesült Királyság jegyeiért és itt nemzetközi jegyekre. Az alábbiakban megtalálja a műsorok frissített listáját.
Olivia Rodrigo „Unraveled Tour” dátumai:
2026. SZEPTEMBER
25 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena+
26 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena+
29 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena+
30 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena+
2026. OKTÓBER
03 – Washington, DC – Capital One Arena+
04 – Washington, DC – Capital One Arena+
07 – Charlotte, NC – Spectrum Center+
8 – Charlotte, NC – Spectrum Center+
11 – Chicago, IL – United Center+
12 – Chicago, IL – United Center+
15 – Boston, MA – TD Garden+
17 – Boston, MA – TD Garden+
21 – Montreal, QC – Bell Centre+
22 – Montreal, QC – Bell Centre+
26 – Toronto, ON – Scotiabank Arena+
27 – Toronto, ON – Scotiabank Arena+
29 – Columbus, OH – Schottenstein Center+
30 – Columbus, OH – Schottenstein Center+
2026. NOVEMBER
07 – Philadelphia, PA – Xfinity Mobile Arena^
08 – Philadelphia, PA – Xfinity Mobile Arena^
11 — Atlanta, GA — State Farm Arena^
12 — Atlanta, GA — State Farm Arena^
15 — Orlando, FL — Kia Center^
16 — Orlando, FL — Kia Center^
19 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena^
20 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena^
23 – Nashville, TN – Bridgestone Arena^
24 – Nashville, TN – Bridgestone Arena^
2026. DECEMBER
01 — Vancouver, BC — Rogers Arena^
02 — Vancouver, BC — Rogers Arena^
07 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena^
08 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena^
11 – Oakland, CA – Oakland Arena^
12 – Oakland, CA – Oakland Arena^
15 — Sacramento, CA — Golden 1 Center^
16 — Sacramento, CA — Golden 1 Center^
19 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena^
20 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena^
2027. JANUÁR
12 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
13 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
16 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
17 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
20 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
21 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
24 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^
2027. FEBRUÁR
11 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^
12 — Brooklyn, NY — Barclays Center#^
15 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^
16 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^
19 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^
20 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^
2027. MÁRCIUS
19 — Stockholm, Svédország — Avicii Arena~
20 — Stockholm, Svédország — Avicii Arena~
23 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~
24 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~
27 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~
28 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~
2027. ÁPRILIS
01 — München, Németország — Olympiahalle~
02 — München, Németország — Olympiahalle~
05 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
06 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
08 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
09 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
12 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
14 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
15 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
19 – London, Egyesült Királyság – Az O2~
23 — Párizs, Franciaország — La Defense Arena=
27 — Milánó, Olaszország — Unipol Dome=
28 — Milánó, Olaszország — Unipol Dome=
2027. MÁJUS
01 — Barcelona, Spanyolország — Palau Sant Jordi=
02 — Barcelona, Spanyolország — Palau Sant Jordi=
05 — Barcelona, Spanyolország — Palau Sant Jordi=
06 — Barcelona, Spanyolország — Palau Sant Jordi=
Támogatási kulcs
+ Farkas Alice
^ Megint Devon
# Az utolsó vacsoraparti
~ Grace Ives
= Die Spitz
A 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' Rodrigo 2021-es, kritikusok által elismert debütáló albumának, a 'Sour'-nak és a 2023-as, nagy dicséretnek örvendő 'Guts'-nak a folytatása.
Már meg is nézte a 'Drop Dead' című kislemezzel – élőben debütált Addison Rae Coachellában, majd egy meglepetésszerű megjelenés alkalmával egy New York-i nyílt mikrofonos rendezvényen.
Azóta azt mondta a rajongóknak, hogy az LP „kísérleti jellegű” lesz, és tele lesz „szomorú szerelmes dalokkal”, megosztotta az új „Begged” szám előzetesét Weyes Blooddal egy telefonmentes show-n Los Angelesben, majd újra játszotta SNL.
A lemezhez a The Cure-t, a New Ordert, a Joy Divisiont, a The White Stripes-t és a Bikini Kill-t is említette ihletforrásként – utalva a The Cure-re a „Drop Dead” dalszövegében –, és olyan pletykákat váltott ki, hogy a Geese frontembere, Cameron Winter feltűnik az albumon, miután egy étteremben látták vele. Dork).
Rodrigo először 2022-ben indult egy fős aréna turnéra, hogy megünnepelje a „Sour” megjelenését, és a 2025-ös „Guts World Tour” volt az eddigi legnagyobb – 95 teltházas előadással és több mint 1,4 millió rajongóval.
A turné egy felejthetetlen Pyramid Stage főcímet tartalmazott a 2025-ös Glastonbury-ben, ahol a The Cure-s Robert Smith-t mutatta be különleges vendégként.
Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes Ezt írta: „Nincs kétség afelől, hogy Rodrigo mennyire elkötelezett ebben a szettben. Annak a néhány ellenzőnek, aki kételkedett abban, hogy a 22 éves játékos készen áll-e az áhított Piramis nyerőgépre, mint az utolsó főcímre egy ugrás előtt, ez kiállja az idő próbáját, és türelmetlen lesz a Glasto-mágia visszatérése iránt.”