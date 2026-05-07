Olivia Rodrigo a kereslet miatt további londoni fellépésekkel bővíti a 2027-es brit turnéját

Olivia Rodrigo további fellépésekkel bővítette „Unraveled turnéját” az értékesítés előtti hatalmas kereslet miatt, és az új időpontok között további négy londoni állomás is szerepel.

A Deja Vu énekesnője a múlt héten jelentette be a turnét, és a közelgő harmadik stúdióalbuma, a 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' ünneplésére kerül sor – amely június 12-én érhető el a Geffen kínálatában.

A szökésben csatlakozik hozzá Wolf Alice, The Last Dinner Party, Devon Again, Die Spitz és Grace Ives.

Most, az előértékesítések iránti hatalmas kereslet után, újabb bemutatókkal bővült, köztük négy új slottal a londoni The O2-n.

Kezdetben Rodrigo négy fellépést tervezett az arénában április 5. és 9. között, de ez most megduplázódott, és magában foglalja az április 12-i, 14-i, 15-i és 19-i fellépéseket is.

További új fellépések közé tartozik még két extra este Amszterdamban március 27-én és 28-án, további két koncert Barcelonában május 5-én és 6-án, valamint egy második párizsi slot április 24-én.

Az Egyesült Államokban további három LA-bemutatót tartanak január 20-ra, 21-re és 24-re, Brooklynban pedig két új dátumot adnak hozzá február 19-én és 20-án.

A jegyek értékesítése minden időpontra csütörtökön (május 7-én) helyi idő szerint 12 órakor kezdődik. Látogassa meg itt az Egyesült Királyság jegyeiért és itt nemzetközi jegyekre. Az alábbiakban megtalálja a műsorok frissített listáját.

Olivia Rodrigo „Unraveled Tour” dátumai:

2026. SZEPTEMBER

25 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena+

26 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena+

29 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena+

30 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena+

2026. OKTÓBER

03 – Washington, DC – Capital One Arena+

04 – Washington, DC – Capital One Arena+

07 – Charlotte, NC – Spectrum Center+

8 – Charlotte, NC – Spectrum Center+

11 – Chicago, IL – United Center+

12 – Chicago, IL – United Center+

15 – Boston, MA – TD Garden+

17 – Boston, MA – TD Garden+

21 – Montreal, QC – Bell Centre+

22 – Montreal, QC – Bell Centre+

26 – Toronto, ON – Scotiabank Arena+

27 – Toronto, ON – Scotiabank Arena+

29 – Columbus, OH – Schottenstein Center+

30 – Columbus, OH – Schottenstein Center+

2026. NOVEMBER

07 – Philadelphia, PA – Xfinity Mobile Arena^

08 – Philadelphia, PA – Xfinity Mobile Arena^

11 — Atlanta, GA — State Farm Arena^

12 — Atlanta, GA — State Farm Arena^

15 — Orlando, FL — Kia Center^

16 — Orlando, FL — Kia Center^

19 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena^

20 — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena^

23 – Nashville, TN – Bridgestone Arena^

24 – Nashville, TN – Bridgestone Arena^

2026. DECEMBER

01 — Vancouver, BC — Rogers Arena^

02 — Vancouver, BC — Rogers Arena^

07 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena^

08 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena^

11 – Oakland, CA – Oakland Arena^

12 – Oakland, CA – Oakland Arena^

15 — Sacramento, CA — Golden 1 Center^

16 — Sacramento, CA — Golden 1 Center^

19 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena^

20 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena^

2027. JANUÁR

12 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

13 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

16 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

17 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

20 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

21 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

24 – Los Angeles, CA – Intuit Dome#^

2027. FEBRUÁR

11 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^

12 — Brooklyn, NY — Barclays Center#^

15 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^

16 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^

19 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^

20 – Brooklyn, NY – Barclays Center#^

2027. MÁRCIUS

19 — Stockholm, Svédország — Avicii Arena~

20 — Stockholm, Svédország — Avicii Arena~

23 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~

24 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~

27 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~

28 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome~

2027. ÁPRILIS

01 — München, Németország — Olympiahalle~

02 — München, Németország — Olympiahalle~

05 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

06 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

08 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

09 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

12 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

14 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

15 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

19 – London, Egyesült Királyság – Az O2~

23 — Párizs, Franciaország — La Defense Arena=

27 — Milánó, Olaszország — Unipol Dome=

28 — Milánó, Olaszország — Unipol Dome=

2027. MÁJUS

01 — Barcelona, ​​Spanyolország — Palau Sant Jordi=

02 — Barcelona, ​​Spanyolország — Palau Sant Jordi=

05 — Barcelona, ​​Spanyolország — Palau Sant Jordi=

06 — Barcelona, ​​Spanyolország — Palau Sant Jordi=

Támogatási kulcs

+ Farkas Alice

^ Megint Devon

# Az utolsó vacsoraparti

~ Grace Ives

= Die Spitz

A 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' Rodrigo 2021-es, kritikusok által elismert debütáló albumának, a 'Sour'-nak és a 2023-as, nagy dicséretnek örvendő 'Guts'-nak a folytatása.

Már meg is nézte a 'Drop Dead' című kislemezzel – élőben debütált Addison Rae Coachellában, majd egy meglepetésszerű megjelenés alkalmával egy New York-i nyílt mikrofonos rendezvényen.

Azóta azt mondta a rajongóknak, hogy az LP „kísérleti jellegű” lesz, és tele lesz „szomorú szerelmes dalokkal”, megosztotta az új „Begged” szám előzetesét Weyes Blooddal egy telefonmentes show-n Los Angelesben, majd újra játszotta SNL.

A lemezhez a The Cure-t, a New Ordert, a Joy Divisiont, a The White Stripes-t és a Bikini Kill-t is említette ihletforrásként – utalva a The Cure-re a „Drop Dead” dalszövegében –, és olyan pletykákat váltott ki, hogy a Geese frontembere, Cameron Winter feltűnik az albumon, miután egy étteremben látták vele. Dork).

Rodrigo először 2022-ben indult egy fős aréna turnéra, hogy megünnepelje a „Sour” megjelenését, és a 2025-ös „Guts World Tour” volt az eddigi legnagyobb – 95 teltházas előadással és több mint 1,4 millió rajongóval.

A turné egy felejthetetlen Pyramid Stage főcímet tartalmazott a 2025-ös Glastonbury-ben, ahol a The Cure-s Robert Smith-t mutatta be különleges vendégként.

Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes Ezt írta: „Nincs kétség afelől, hogy Rodrigo mennyire elkötelezett ebben a szettben. Annak a néhány ellenzőnek, aki kételkedett abban, hogy a 22 éves játékos készen áll-e az áhított Piramis nyerőgépre, mint az utolsó főcímre egy ugrás előtt, ez kiállja az idő próbáját, és türelmetlen lesz a Glasto-mágia visszatérése iránt.”