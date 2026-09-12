31 év után tért vissza a mozi legbénább nyomozója és senki sem hitte hogy ilyen jól sikerül

2026.09.12.

A mozikban megint felcsendül a nevetés, de most másképp: óvatos hitetlenségből lett felszabadult kacaj. Aki azt gondolta, hogy ezt a fajta nyers burleszk-humort már nem lehet felmelegíteni, most egy egész doboz frissen pattogó poénnal találja szemben magát.

Az új film nem kér engedélyt, csak belép, széket rúg, falnak megy, majd elegánsan visszasétál, mintha semmi sem történt volna. És ami a legszebb: közben működik. Olyan természetességgel, hogy a néző a harmadik bukásnál már önfeledten nevet, a negyediknél pedig észre sem veszi, hogy közben melegség költözött a szívébe.

Visszajövetel, ami nem szégyenkezik

A folytatás nem dől hátra a nosztalgiában, de nem is tagadja a gyökereit. A jól ismert, bénázós ritmus megmaradt, csak a díszletek váltottak századot. Az alkotók tisztelik a legendát, mégsem szoborrá dermesztik: inkább körbekísérik, megcsipkedik, majd kézen fogva továbbviszik.

„Úgy éreztem, megint tizenöt vagyok, de közben minden poén friss maradt” – mondta egy néző a kijáratnál, még félig könnyes szemmel.

Humor, ami nem kér bocsánatot

A film mer fizikai lenni, és nem szégyell nagyot esni. A tárgyak újra ellenségek, a kilincs csapda, a lépcső dráma, a kávé pedig hadüzenet. Közben a szövegek pengeéles félreértésekre épülnek, ahol egy rosszul időzített igen többet pusztít, mint egy fél raktárnyi dinamit.

„Nem hittem volna, hogy fel lehet ezt támasztani – és mégis!” – súgta valaki a sötétben, amikor a harmadik dominó is eldőlt, vele együtt egy rendezvényközpont reputációja.

Régi rajongók, új nevetések

Aki a régi filmek ízeit keresi, megkapja. Aki modern csavart vár, azt is. Az eredeti világból visszaköszön pár motívum, de nem az „emlékszel, amikor…” unalmával, hanem az „na, ezt most így” pimaszságával. A cameo-k nem könyökölnek, inkább finom bökések: ha érted, mosolyogsz; ha nem, a jelenet önmagában is ül.

Miért működik most ennyire?

Mert a poénok egyszerre időtlenek és maiak: a test beszél, az internet visszavág.

és maiak: a test beszél, az visszavág. Mert a ritmus feszes , a csendeknek is van csattanója .

, a csendeknek is van . Mert a karakter szíve őszinte , még ha az agya szabadságon is van.

, még ha az agya is van. Mert a rendezés nem retteg a hülyeségtől, és nem fél a csöndről sem.

Nyomozás a 2020-as években

A digitális világ is csak újabb banánhéj. Az algoritmusokkal vívott párbaj legalább annyira mulatságos, mint egy félresikerült követés a parkolóházban. A hős ugyanúgy mindent rossz gombon nyom meg, mint régen, csak most a „küldés” világszintű bajt hoz. És amikor a mesterséges intelligencia „segít”, abból garantáltan emberi katasztrófa lesz.

Apró hibák, nagy szív

Van pár túl hosszúra nyújtott geg, néha egy-egy poén kétszer is visszajön, mintha nem tudna elköszönni. De az a fajta kedvesség, ami átjárja a filmet, elbírja a túladagolást. Az alkotók nem csúfolják a világot, inkább megölelik, és attól lesz vicces, hogy közben kifordítják a zsebeit.

„Ha ez a figura boltot nyitna, én ott vennék józan észt” – szólt ki valaki a zárókép alatt, és a sor szinte egy emberként bólogatott.

Színészi játék, ami tudja a tétet

A főszereplő nem próbálja lemásolni a legendát, inkább eltalálja a frekvenciát: az a régimódi komolyság, amivel a teljes képtelenséget eladja, a film motorja. A partnerek sem díszletek: pontos labdákat dobnak, és még pontosabban ejtenek el mindent, ami a kezükben van. Ez a fajta komédia zenekari műfaj, és itt a hangszerelés patikamérlegen van kimérve.

Képek, hangok, csattanók

A vizuális humor tiszta, jól követhető, a vágás lélegzik, a zene pedig néha olyan, mintha egy trombitás bukna fel a kottatartóban – de pont ettől találó. A hangmérnökök is komikusok: egy ajtó nyekkenése önálló poén, egy kabát susogása fél sztori. Apró részletek, nagy mosolyok.

Mi marad a stáblista után?

Az a különös érzés, hogy lehet még tisztán nevetni. Nem cinikusan, nem fáradtan, hanem gyermeki kíváncsisággal. A film bebizonyítja, hogy a jó poén nem öregszik, csak ruhát cserél. És ha valaki képes úgy botladozni, hogy közben a szívünk mögé talál, azért szívesen visszajövünk még harmincegy év múlva is – ha kell, gördeszkán, görkorcsolyán, vagy csak egy rossz kilincsen átesve.