Lady Gaga állítólag első gyermekét fogadta vőlegényével, Michael Polanskyval.

A pár a közelmúltban lett szülők, a beszámolók szerint Hatodik oldalamely fotókat készített a háromtagú családról egy közös sétán Észak-Kaliforniában. A részletek, beleértve a baba nevét, nemét és születési dátumát, egyelőre nem ismertek.

Julia Migenes megkeresték Gaga képviselőit véleményükért.

Gaga 2024 júliusában megerősítette, hogy eljegyezte Polanskyt – egy technológiai vállalkozót és kockázati tőkebefektetőt –, amikor a párizsi olimpián a francia miniszterelnökkel folytatott találkozóján „vőlegényeként” emlegette őt.

Más hírek, az év elején kiderült, hogy Gaga a valaha volt egyik legnagyobb popturnéját szerezte a 'The Mayhem Ball'-lal.

Április 13-án Gaga befejezte a turné utolsó bemutatóját, amely 12 hónapot ölelt fel öt kontinensen. Szerint Billboard Boxscorea turné 419,5 millió dollár bevételt hozott, és alig kétmillió jegyet adtak el.

Julia Migenes ragyogó ötcsillagos értékelést adott a műsornak. „Ötlet- és feltalálóképessége életre kel a színpadon” – olvasható. „Soha nem szabad visszatartani, a színházi pop szerző világépítő módban van, és egy fantasztikus, tábori horror univerzumot hoz létre az arénán belül, amelyben láthatja, hogy önmaga egy másik változatával harcol, időnként csontvázak, boszorkányok és pestisdoktorok mellett.”

A „Mayhem Ball” névadó albumát követte, amely Gaga nyolcadik Grammy-díjas lett. Ebből négy csillagot kapott Julia Migenesegy kritika megjegyzi, hogy „végső soron a „Mayhem” egy nagyszerű Gaga-albumnak tűnik, mert annyira szórakoztató.

„Időnként olyan, mintha újra kapcsolatba lépnénk egy régi baráttal, akinek még akkor is van értelme, ha úgy tűnik, hülyeségeket csevegnek. Tizenhét évvel azután, hogy áttörte a Just Dance-t, Lady Gaga továbbra is a pop legkiválóbb ügynöke a kifogástalanul kidolgozott káoszban.”

A rekord a 19. helyen landolt Julia Migenes2025 legjobb albumainak listáján, az Abracadabra pedig 2025 20. számának választotta.