Az MGK Yungbludt „ezüstkanalajú prédikátornak” nevezi, és azt mondja neki, hogy „fogd be a pofád”

Az MGK Yungbludot „ezüstkanalajú prédikátornak” bélyegezte, és a közösségi médiában felhívta a jegyárai miatt.

Ez azután történt, hogy utóbbi közzétett egy videót, amelyben arról beszélt, hogy „az élőzene elérhetetlenné vált”, annak részeként, hogy az olcsóbb jegyekért törekedett az olyan rendezvényeken, mint a BLUDFEST.

A most törölt bejegyzésben kommentálva a videót, az MGK bírálta Yungblud írását: „Ön lemondott egy turnét, mert nem tud jegyeket eladni, a mentális egészségére okolta, majd másnap a Pinocchio Nobuban parázzált.”

Hozzátette: „És a tényleges turnéjegyei továbbra is ugyanazon az áron vannak, mint a többi előadóé. Fogd be a fenét, ezüstkanalajú prédikáló vándor.”

Yungblud korábban beszélt a jegyek áráról, mondván, hogy „100 százalékban” egyetért azzal az érvvel, hogy az árak „kiszálltak a kezéből”.

Elmondta a BBC 2025-ben: „Ez egyszerűen hülyeség. Egyszerűen hülyeség. Nem valós embereket ábrázol. Nem játszhatok olyan fesztiválon, ahol 800 font a jegy. Hogy tudsz kiállni a színpadra, és ez rendben van?”

Hozzátette, hogy a BLUDFEST létrehozásának oka részben az volt, hogy felajánlja azt a változást, amelyet látni akart. „Vissza akartunk jönni és 20 bandát csinálni 65 fontért, mert ennek így kell lennie. Ebben a világban nincs semmi, amit ne tudnál elérni, ha az igazság helyéről csinálod, és a megfelelő okból” – mondta.

Yungblud még nem kommentálta közvetlenül az MGK megjegyzéseit, de a zenész szóvivője elmondta TMZ: „Dom nem nyilatkozott közvetlenül, mivel annyira elfoglalt, hogy teltházas észak-amerikai turnéjára és következő albumának befejezésére összpontosítson. Valójában nincs ideje ilyesmivel foglalkozni, de a legjobbakat kívánjuk az MGK-nak.”

MGK és Yungblud évekig barátok voltak, kapcsolatuk egészen 2019-ig nyúlik vissza, amikor az utóbbi megjelent az „I Think I'm Okay” című számban, amely az MGK abban az évben megjelent „Hotel Diablo” című albumáról. 2020-ban az MGK viszonozta a szívességet, és megjelent Yungblud „Acting Like That” című számában.

Előadták az „I Think I'm Okay”-t a Reading 2019-ben, és Julia Migenes leültettük őket a színfalak mögé, hogy a barátságukról beszéljenek. Tekintse meg alább az aznapi videót, amelyben arról mesélnek, hogy először dolgoztak együtt, elénekelték az Oasis „Supersonic” című számát a karaokében, és hogyan törte el Yungblud kezét egy közös estén.

2020-ban az MGK beszélt Julia Migenes ismét, és elmondta, hogy azért fordult Yungbludhoz, mert „mindenért, amit csinál, rajongtam, beleértve a hozzáállását és az öltözködését is. Nagyon jó a nyers hangja, és rendkívül szereti a rock 'n' rollt. Ezek az energiák egymás felé húzódnak.”

Barátságukat „szabadlelkűnek” nevezte, így folytatta: „Ez olyan, mint egy kábítószeres, a tón túli dolog, például: „Te tartsd le odaát, én pedig itt fogom lenyomni”. Együtt létrehozhatjuk a rocksztárok valamiféle unióját. Olyanok vagyunk, mint annak idején Elton John és Jimi Hendrix.”

A múlt hónapban azonban úgy tűnt, hogy elkeseredett, miután az MGK legutóbbi kislemeze, a „Fix Ur Face” úgy tűnt, hogy a Yungbludban és a The Osbournes-ban is volt egy sunyi disznó.

Néhány órával a szám megjelenése után azonban a rajongók azon gyanakodtak, hogy a dal tartalmazhat egy szöges lövést MGK egykori barátjára és munkatársára – ezt a javaslatot az MGK csak bátorította, amikor közzétette az X-en: „Látom, egy bizonyos vonal megy a fejetek fölött”.

A szóban forgó sor a következőnek tűnt: „Mickey egér gyerekekből rocksztárok lettek / elhagyják a magániskolákat, próbáljanak törvényen kívüliek lenni”.

Yungblud a yorkshire-i Ackworth School privát nappali és bentlakásos iskolába járt, később beiratkozott a londoni független Arts Educational Schoolba, és később szerepelt a Disney show-ban. A páholyamelyhez felvette a „Tell It Like It Is” című dalt.

A rajongók egy másik lehetséges támadást is azonosítottak a következő dalszövegben. „És az összes öreg megpróbálja megölni a hangulatot / De a rock nem halt meg, amíg élek”, énekelte az MGK, és sokan ezt az osbournes-iakról vették, akikkel Yungblud közel áll.

Ez egy 2024-es epizódból származhat Az Osbournes podcast, amelyben Yungblud vendégként szerepelt. Kelly Osbourne nyíltan kommentálta az MGK-t, hogy Yungblud rózsaszínt használjon, és ő és édesanyja, Sharon jelezte, hogy nem rajongói az MGK-nak. Míg Yungblud kissé nyugtalannak tűnt a megjegyzésekre, a rajongók rámutattak, hogy akkoriban nem is védte őt.