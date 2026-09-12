49 éves lett: mi lett a fiúval aki 35 éve John Connort játszotta?

2026.09.12.

Egy egész generáció számára egy lázadó, farmerdzsekis kamasz jelentette a jövőt: a fiú, aki a moziban gépekkel dacolva futott, ma már 49 éves férfi. Edward Furlong története egyszerre mesés és nagyon is emberi: villámgyors hírnév, éles kanyarok, majd csendes kitartás és egy újrakezdés, amely nem a vörös szőnyegen, hanem a mindennapi fegyelemben született meg.

Villámgyors berobbanás

A kilencvenes évek elején Furlong szinte a semmiből emelkedett sztárrá, amikor Mali Finn castingdirektor egy ifjúsági központban felfedezte. A szerep, amelyben egy okos, csibészes tekintetű tiniként állt ellen a végzetnek, azonnal kultikus státuszt hozott neki. Díjak, címlapok, hirtelen figyelem – és az a furcsa állapot, amikor a világ azt hiszi, hogy egy szerep és egy élet ugyanazt a pályát futják.

A 90-es évek lendülete

A következő években Furlong komoly rendezőkkel és markáns sztorikkal dolgozott: American History X, Pecker, Detroit Rock City – mindegyik más-más arcát mutatta meg. Volt benne art‑ház finomság, punkos energia és koraérett dráma. Egy pillanatra úgy tűnt, a korai hírnév nem fog rajta: a tehetséghez lesz türelem, útmutatás és szerencse is.

A kimaradt folytatás

A kétezres évek elején sokan várták, hogy egy nagy folytatásban újra láthatják őt ugyanabban a mitikus szerepben. Végül más kapta a lehetőséget, és a rajongók találgattak az okokról: iparági döntések, kreatív irányváltás, és a fiatal sztár magánéletének hullámzásai. A legenda közben nőtt, a hiány pedig még erősebb nosztalgiát táplált.

Viharos évek és függőség

A gyors hírnévhez ritkán jár használati utasítás. Furlong a kétezres években nyilvános küzdelmeken ment át: szenvedélybetegségek, jogi gondok, egészségügyi mélypontok. „Fiatal voltam, és elvesztem benne” – idézik tőle több helyen. A visszaesések árát a test és a lélek is megfizeti, és a karrier finom fogaskerekei is könnyen kicsorbulnak.

Józanodás, új fogak, új ritmus

Az utóbbi években viszont egy másik történet írja át a régi fejezeteket. „2018 óta józan vagyok” – mondta egy interjúban, hozzátéve, hogy a józanság nála a csendes, mindennapi munka gyümölcse. Nyíltan beszélt arról is, hogyan kellett a fogait rendbe hozni a múlt árnyai után: „Visszakaptam a mosolyomat, és ezzel együtt az önbizalmam is.” Ezek a mondatok nem a vörös szőnyegnek szólnak, hanem azoknak, akik tudják, milyen a nulláról újra beállítani a metronómot.

Nosztalgia és visszatérések

A rajongók 2019-ben egy digitális visszatekintésben kaptak apró, de hangos gesztust: a karakter arca, mozdulata, emléke újra ott villant a vásznon, modern technika és régi ikonográfia találkozásában. Közben Furlong kisebb, független produkciókban is feltűnt, mint a The Forest Hills, és egyre gyakrabban jár rajongói találkozókra. „Jó újra emberekkel beszélni, nem csak a múltból, hanem a jelenből is” – mondta mosolyogva, önironikus könnyedséggel.

Magánélet és felelősség

A magánéletében is voltak nagy fordulók: házasság, válás, apaság, bonyolult évek. Ma már inkább a stabil kapcsolatokra, a családi jelenlétre és a napi rutin biztonságára figyel. Nem vágyik mindenáron a legnagyobb blokkbusterekre; fontosabb a minőség, a lelki béke és az a munka, amelyik összhangban van a mostani énjével.

Mit őriz az emlékezet?

Az idő a popkultúrában is sajátos kurátor: kiszűri a zajt, és meghagy néhány arcot, mozdulatot, mondatot. Furlong neve ma két dologhoz kapcsolódik erősen: a kilencvenes évek örök rezgéséhez és ahhoz az emberi történethez, amelyben a visszatalálás nem harsány, hanem következetes. „Nem akarok mást bizonyítani, csak azt, hogy még itt vagyok” – fogalmazott egyszerű, meleg hangon.

Mérföldkövek röviden

1991: felfedezés és világsiker, ifjúkori áttörés

1996: újrázás élménypark‑attrakcióban, tartós ikon státusz

státusz 1998–1999: art‑ház és kultfilmes kalandok

2000-es évek: függőség, jogi problémák , pálya‑törések

, pálya‑törések 2018-tól: józanság, egészségügyi helyreállás , visszatérés

, visszatérés 2019–: nosztalgia‑cameo, független szerepek, rajongói jelenlét

49 évesen: hova tovább?

A negyvenkilenc nem lezárás, inkább új tempó. Aki egyszer ilyen mélyről jött fel, tudja, hogy a karrier szó mögött ma már nem a taps a fontos, hanem a „még egy nap” fegyelme. Ha holnap egy váratlanul talált szerep találkozik a józan, fókuszált emberrel, abból születhet valami igazán emlékezetes. És ha nem, akkor is ott marad az az arc, amely egykor a moziban a jövőt védte – és ma csendben a sajátját is.