„A valaha készült egyik legjobb bűnügyi vígjáték”: 10-ből 8.8-ra értékelt és ez Jason Statham legjobb filmje

2026.09.12. Snatch

Kevés olyan film van, amely ennyire pörgős és mégis ilyen kifinomult humorral dolgozik, mint a Blöff. Egyetlen percig sem ereszti el a néző figyelmét, miközben a londoni alvilág színes, groteszk és elképesztően szórakoztató figuráit parádésan vonultatja fel. Nem véletlen, hogy a rajongói értékelések közel tökéletes, 8,8-as átlagot mutatnak, és sokak szerint ez Jason Statham pályájának legkarakteresebb és legjobb alakítása. Ahogy egy rajongó fogalmazta: "Ilyen szikrázó energiát ritkán látni egy krimivígjátékban."

Mi teszi ezt a filmet ennyire emlékezetessé?

A film a több szálon futó, mégis feszes történetmesélés iskolapéldája: kicsi csapatok, nagy balhék, és egy elszabadult, mindent megkavaró gyémánt áll a középpontban. A karakterek mind aprólékosan kigondoltak, egyszerre karikatúraszerűek és meghökkentően életszerűek. A vágás villámgyors, a poénok élesek, a fordulatok pedig olyan kielégítőek, hogy többször is kedved támad visszatekerni egy-egy jelenetet.

Jason Statham itt a legjobb formájában

Statham karaktere, a furfangos és csípős nyelvű Turkish, a film szíve: egyszerre kommentátor és sodródó résztvevő, aki minden helyzetből valahogy kivágja magát. Nem csupán az akciós fizikum, hanem a száraz, brit humor ritmusérzéke is itt teljesedik ki igazán. Turkish minden mondata pontosan ül, minden gesztusa jelent valamit, és a dinamikája Tommyval olyan kémia, amit ritkán látni a műfajban.

Guy Ritchie receptje: sebesség, zene, stílus

A rendező védjegye a szikár narráció, a mozaikszerű szerkezet, és az azonnal felismerhető, eklektikus zeneválasztás. A kamera sosem áll meg: a képek lódulnak, a snittek harapnak, a montázs sodor. A londoni alvilág itt nem komor labirintus, hanem élő, lüktető organikus tér, ahol a káosz és a humor kéz a kézben jár.

Ensemble-csoda: mindenki lopja a show-t

A film nem egyetlen sztárra épül, hanem egy zseniálisan összeválogatott társulatra. A bokszoló cigányt alakító figurák zseniálisak, a keményfiúk fenyegetők, mégis végtelenül komikusak, és a mellékszálak mind emlékezetes csattanókba torkollnak. "Nincs kis szerep, csak nagy jelenet" – és itt szinte mindenkinek jut legalább egy.

Ikonikus pillanatok és idézhető sorok

A film tele van olyan jelenetekkel, amelyek egyszerre vizuálisan és verbálisan is ütnek. A gyors vágásokkal aláfestett átverések, a félreértésekből épített láncreakciók, és a néhány másodperces, zseniális montázsok évekkel később is a fejünkben maradnak. "Ha egyszer beindul a gépezet, nincs megállás" – ezt nemcsak a történet, hanem a nézői élmény is igazolja.

Miért áll ilyen jól neki a humor?

A brit krimi sokszor fullad komorságba, itt viszont a humor nem rombol, hanem épít. A szójátékok, a félrecsúszó dialógok, a fásult arcokra húzott grimaszok egyszerre emberivé és szerethetővé teszik a figurákat. A poénok nem rontják a tétet; éppen ellenkezőleg: még inkább kiélezik a helyzetek abszurditását.

Miért bírja ki az idő próbáját?

Mert a történet univerzális hajtóerőkkel dolgozik: pénz, szerencse, identitás és hűség. Mert a tempó ma is friss, a vizuális ötletek ma is kreatívak, és mert a karakterek ma is idézhetőek. Mert ritka az olyan film, amely egyszerre okos, szellemes, és közben valódi feszültséget is képes teremteni.

Kinek és mikor fog a legjobban működni?

  • Annak, aki szereti a szövevényes történeteket, de nem akar elveszni a részletekben.

  • Annak, aki bírja a sötét humort, de nem vágyik öncélú erőszakra.

  • Annak, aki imádja a karaktervezérelt mozikat, és azonnal idézhető egysorokat.

  • Annak, aki Jason Statham karizmáját nemcsak izomban, hanem szellemességben is értékeli.

  • Annak, aki egy estére pörgős, energiával teli, mégis elegáns élményt keres.

Egy apró nézői trükk

Érdemes másodszorra is megnézni, immár a részletekre vadászva: a háttérben elszórt vizuális poénok, a röpke, de sokatmondó pillantások, és a finoman összekattanó motívumok újabb és újabb rétegeket nyitnak meg. Ahogy egy lelkes néző írta: "Második nézésre nemhogy kevesebb, hanem még több lesz – és ez a valódi klasszikus ismérve."

Miért hivatkozási pont ma is?

Mert megmutatta, hogy a bűnügyi vígjáték lehet egyszerre stílusos és tartalmas, merész és közönségbarát. Inspirált egy egész nemzedéket, ráadásul megteremtette azt a Guy Ritchie-féle világot, amelyhez azóta is sokan próbálnak felzárkózni. És mert Jason Statham itt nem csupán jelen van: ő az a finomhangolt motor, amely a filmet a legendás ligába repíti.

Ha eddig kimaradt, itt az idő pótolni; ha pedig láttad, érdemes újra bevetni egy baráti mozizás vagy laza est főfogásaként. Egy biztos: ez a film nem hagy hidegen, és még a stáblista után is mosolyt csal az arcodra.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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