Nicolas Cage szerint az MCU „jól finanszírozott és dicsőített WWE-vé válik”

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Nicolas Cage nem nagy rajongója annak, hogy merre tart a Marvel Cinematic Universe.

A Fan Expo Dallas-on nemrégiben tartott Q&A során az Oscar-díjas azt mondta, hiányzik neki, amikor az MCU filmjei a történetet helyezik előtérbe az akcióval szemben, és az újabb filmeket „jól finanszírozott és dicsőített WWE-nek” nevezte.

„Az én véleményem szerint fantasztikusan kezdődött. Néhány korai történet csodálatos volt” – mondta Cage a tömegnek. „Az a mód, ahogy az összes szálat összefonták, és elmesélték a különböző karaktertörténeteket és háttértörténeteket.”

Bár a színész nem nevezte meg a korábbi filmeket, amelyeket „csodálatosnak” tartott, elismerte, hogy az elmúlt években változást észlelt. „Az utóbbi időben – ezt szeretettel mondom –, amikor látom, hogy ezek a több mint 50 év feletti, egyébként intelligens és rendkívül tehetséges mesterek felöltöztetik ezeket a nevetséges ruhákat, és felkészülnek a harcra – valljuk be, ez mind harcba száll –, nehéz nem emlékeztetnem arra, hogy az MCU jól finanszírozott WWE-vé válik” – mondta és dicsőítette a WWE-t.

Bár Cage soha nem volt a Marvel Cinematic Universe része, nemrégiben ő játszotta a címszereplőt a Prime Video-ban. Spider-Noiramelyet egy szezon után töröltek. Az élőszereplős szuperhősnyomozós sorozat Cage Ben Reilly-jét követi, akit The Spider néven ismernek, aki szerencsétlen magánnyomozó az 1930-as évek New York-i városában a nagy gazdasági világválság idején.

„Az egyik dolog, amiben tetszett Spider-Noir hátha nem vágtak bele a harcba. Detektív sztori volt – mondta Cage a közönségnek a rajongói kongresszuson. „Volt egy rejtély. És szeretném látni [MCU] térjen vissza a történetek elmeséléséhez, és ne csak vágjon bele a birkózásba.”

A színész korábban Johnny Blaze/Ghost Ridert, a Marvel Comics egyik karakterét is játszotta 2007-ben. Ghost Rider és 2012-es Ghost Rider: Spirit of Vengeancepedig mindkét filmet a Sony Pictures készítette.