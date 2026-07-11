73 éves korában elhunyt Barbara Ling, az Egyszer volt Hollywoodban Oscar-díjas produkciótervező

Barbara Ling, a produkciós tervező, aki visszaforgatta az időt, és Oscar-díjat kapott az 1969-es Los Angeles újraalkotásáért Quentin Tarantino elismert filmjéért. Volt egyszer Hollywoodbanmeghalt. 73 éves volt.

Ling csütörtökön halt meg Santa Barbarában a rákkal vívott harcban – jelentette be a WME szóvivője.

A Los Angeles-i születésű Ling szülővárosában is körbejárta a mai Michael Douglas főszereplésével. Leesés (1993), majd Joel Schumacher rendezővel közösen létrehozták a kitalált Gotham Cityt. Batman örökké (1995) és Batman és Robin (1997).

Több mint négy évtizedes karrierje során Ling két 1991-es klasszikus, Oliver Stone produkciós tervezőjeként dolgozott. Az ajtók és Jon Avneté Sült zöld paradicsommelynek producere is volt.

Scott Hicks rendezővel is együtt dolgozott Szívek Atlantiszban (2001), Nincs foglalás (2007), A Szerencsés (2012) és Elesett (2016).

Legutóbb Marc Forsternél dolgozott Egy férfi, akit Ottónak hívnak (2022), Tom Hanks főszereplésével és a kasszasiker életrajzi filmben Michael (2026), rendezte: Antoine Fuqua.

On Volt egyszer Hollywoodban (2019), Ling megosztotta a legjobb produkciós tervezés Oscar-díját Nancy Haigh díszletdíszítővel; ők ketten már egyszer dolgoztak együtt, az 1988-as filmen Kijelentkezés.

Tarantino „fő dolga attól a pillanattól kezdve, hogy leültünk, az volt: „Azt akarom, hogy ez valóságos legyen. Látni akarom. Érezni akarom, és érzem, hogy Hollywood. Nem akarok zöld képernyőt csinálni, vagy digitális tolmácsolást. Változtassuk meg igazán a hirdetőtáblákat, és tegyük vissza az igazi homlokzatokat” – mondta Ling egy 2019-es interjúban.

„Ez számomra nagyon izgalmas. Ez az, amivel már nem sokat foglalkozunk. Tudtam, hogy azt akarta, hogy önmagát és a színészeket egy olyan környezetbe zárja, amelyet valódinak érezhet. Nem csak bámulsz valamit, ami egy darab zöld képernyő, ahol később összeállunk. Ez volt ennek a kiindulópontja.

„Ki kellett mennem, és ki kellett találnom, hova köthetném a valódi dolgokat. Nagyon mérnöki bravúr volt, különösen a Hollywood Boulevardon, hogy kimondjam: „Vissza akarom kapni a Pussycat Színházat.” Ezeknek a sátraknak az építése több súlyt jelent. Ezek régi és törékeny épületek, amelyekkel dolgoztunk. Mérnökökkel is együtt kellett működnünk annak érdekében, hogy ne húzzuk le a homlokzatot, miután újjáépítettük a régi táblákat. Fáradságos volt, de megérte.

„Az első forgatás éjszakája, amikor az összes neon kigyulladt, és előkerültek a korabeli autók, és [Arianne Phillips’] jelmezek voltak odakint, teljesen azt hitted, hogy 1969-ben vagy, mert minden valódi volt. Ez egy igazi utcát forgató film volt. Nagyjából Westwoodon keresztül vittük ezt a témát [to re-create the Bruin Theater] és bárhová lőttünk.”

Az Oscar-díj elnyerése után Ling panaszkodott az újságíróknak a kulisszák mögött, hogy „LA nem természetvédelmi város, soha nem is volt az. Most megállás nélkül mozgolódnak a lakóházak és az üvegtornyok. Amit tettünk, jövőre lehetetlen lesz megtenni. Sajnálatos. Reméljük, hogy ez visszahoz némi nosztalgiát, és megakadályozza a dolgok lerombolását.”

Az 1952 augusztusában született Barbara Claire Ling karrierjét több mint 200 színházi, opera- és zenei produkció díszleteinek és világításának tervezésével kezdte. Korai erőfeszítései közé tartozott az 1981-es HBO-különlegesség A Pee-Wee Herman Showa nyugat-hollywoodi Roxyban rögzítették.

A filmkészítés felé ugrott, amikor David Byrne felkérte, hogy megtervezze debütáló rendezőjét. Igaz történetek (1986).

A kreditjei is benne voltak Ég (1987), Kevesebb, mint nulla (1987), VI Warshawski (1991), Kitüntetéssel (1994) és Sydney Pollack Random Hearts (1999), azon filmek között, amelyek bebizonyították, hogy egyformán elégedett a korhű hitelességgel, a kortárs realizmussal és a stilizált fantáziával.

A túlélők között van felesége, Lindsay, valamint fiaik, Clay és Will.