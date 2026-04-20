77 évesen elhunyt Nathalie Baye, a Downton Abbey és a „Catch Me If You Can” című francia színésznő

Nathalie Baye, a francia színésznő, aki a filmben játszott szerepeiről ismert Downton Abbey: Egy új korszak és Fogj meg, ha tudsz, meghalt. 77 éves volt.

Baye pénteken hunyt el párizsi otthonában a Lewy-testes demencia szövődményei miatt – közölte családja az Agence France-Presse-vel.

Baye 1948. július 6-án született Mainneville-ben, Eure államban, Normandiában. Baye az 1970-es években kezdte karrierjét, és több mint 80 filmben szerepelt. 1972-ben diplomázott a francia Conservatoire National Supérieur d'art Dramatique (Nemzeti Színművészeti Akadémia) szakán, és abban az évben debütált a filmben Robert Wise filmjében. Két ember.

Később olyan filmekben szerepelt, mint a Truffaut's Day for Night, A férfi, aki szerette a nőket és A zöld szobaJean-Luc Godard-é Minden ember önmagáért, Nyomozó és Le Retour de Martin Guerre és Steven Spielberg Oscar-díjasa Kapj el, ha tudszahol Leonardo DiCaprio Frank Abagnale Jr. anyját és Tom Hanks oldalán játszotta.

Munkásságát kritikailag is elismerték, hiszen 10-szer jelölték a tekintélyes César-díjra és négyszer nyertek. Ő nyert érte Minden ember önmagáért (1980), Furcsa ügy (1981), La Balance (1982) és Az ifjú hadnagy (2005). 2022-ben feltűnt a filmben Downton Abbey: Egy új korszakahol Maggie Smith-szel osztotta meg a képernyőt az egyik utolsó filmszerepében. Anyavölgy (2023) volt Baye utolsó filmszerepe.

Megosztott egy lányát, Laura Smetet, aki szintén színésznő, a néhai francia énekessel, Johnny Hallyday-vel. Baye és Laura együtt játszottak a 2015-ös epizódban Hívja az ügynökömet! (Laura lefoglalt egy részt az HBO közelgő negyedik évadában A fehér lótusz.)

Halálhírét követően Emmanuel Macron francia elnök a közösségi médiában tisztelgett. „Annyira szerettük Nathalie Baye-t” – írta X szombat reggel. „Hangján, mosolyán és tartalékosságán keresztül végigkísérte a francia filmművészet utolsó évtizedeit, François Truffaut-tól Tonie Marshallig. Egy színésznő, akivel szerettünk, álmodoztunk, és együtt nőttünk fel. A családjára és a szeretteire gondolunk.”