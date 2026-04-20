A Little Mix tagja, Jesy Nelson segítségért folyamodik, miután ellopták a lányai orvosi felszerelését tartalmazó autót

A Little Mix játékosa, Jesy Nelson segítségért folyamodott, miután ellopták autóját, amelyben a lányai számára fontos orvosi felszerelések voltak.

Az énekesnő januárban elárulta, hogy iker kislányát, Ocean Jade-et és Story Monroe-t spinális izomsorvadással (SMA) diagnosztizálták, ami egy ritka genetikai állapot, amely progresszív izomsorvadást okoz.

Nagyon nyíltan beszélt a lányokról való élethez való alkalmazkodás kihívásokkal teli folyamatával kapcsolatban, és az SMA-ban szenvedők szószólója lett, de vasárnap (április 19-én) felfedte, hogy a lányai kezeléséhez szükséges alapvető felszerelések egy részét ellopták, miután az autóját elvették a felhajtóról.

Az Instagram Stories oldalán Nelson elmondta, hogy fekete, JJ73SSY rendszámú Land Rover Defenderét „ellopták az utamról a kora reggeli órákban” Brentwoodban, Essexben.

„Kérem, ha valaki látott vagy tud bármilyen információt, írjon nekem DM-et, vagy lépjen kapcsolatba a rendőrséggel” – írta. „Olyan sok lánykórházi felszerelésem van abban az autóban, amire valóban szükség van.”

Amikor januárban először osztotta meg hírét lányai állapotáról, felvázolta azt, ami szerinte „a legfárasztóbb három, négy hónap és a végtelen találkozók”, majd megerősítette, hogy közölték vele, hogy lányai „1-es típusú SMA-ban szenvednek”.

„Ez hatással van a test minden izmára, egészen a lábakig, a karokig, a légzésig és a nyelésig” – mondta, hozzátéve, hogy mindkét lánya küzd a megfelelő táplálkozásért vagy a láb szabad mozgásáért.

Nelson azt is elmondta, hogy a Great Ormond Street Kórház orvosai arról tájékoztatták, hogy a lányok „valószínűleg soha nem fognak tudni járni. Valószínűleg soha nem nyerik vissza a nyakuk erejét, ezért fogyatékosok lesznek”.

Áprilisban ünnepelte azt a kormányhatározatot, amely szerint az újszülötteknél ez év októberétől bevezetik az SMA-szűrést, miután azt 2027-től előretolták. „Folyamatosan törekednünk kell arra, hogy minden babának lehetősége legyen születéskor elvégezni ezt a sarokszúrási tesztet” – mondta.

A jótékonysági szervezet szerint SMA UK2024-ben becslések szerint 47 baba született ezzel a betegséggel az Egyesült Királyságban, bár nagyjából 40 emberből egy hordozza azt a gént, amely a betegséget okozhatja.

Nelson 2020-ban távozott a Little Mix-től, miután úgy érvelt, hogy a lánycsapatban való részvétel „ártalmas” volt a mentális egészségére. 2021-ben adta ki első szólókislemezét, a 'Boyz'-t, Nicki Minaj közreműködésével, majd a 'Bad Thing'-et 2023-ban.