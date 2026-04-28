79 éves korában elhunyt John Hockridge, az „Anger Management”, a „Wayne's World” és a „Tommy Boy” első igazgatóhelyettese

John Hockridge, egy kiváló első asszisztens rendező, aki Peter Segal rendezővel dolgozott együtt nyolc filmen, köztük Adam Sandler főszereplésével. Haragkezelés, 50 Első randevú és a remake of A leghosszabb udvarmeghalt. 79 éves volt.

Hockridge április 17-én hunyt el májrákban az oregoni Portlandben – mondta el lánya, Lindsey Hockridge. A Hollywood Reporter. Decemberben a 4. stádiumban diagnosztizálták.

Hockridge is összeállt John Badhammel Drop Zone (1994) és Nick of Time (1995), Jerry Zuckerrel Szellem (1990) és Létért való küzdelem (2001) és David Zuckerrel Ijesztő film 3 (2003).

AD önéletrajzát tartalmazza Szappanos (1991), Szükséges érdesség (1991), Penelope Sphereris' Wayne világa (1992), Leap of Faith (1992), Philip Noyce's Forgács (1993), Kevin Hooks Fekete Kutya (1998), A Mothman próféciák (2002), Macskák és kutyák: Kitty Galore bosszúja (2010) és Amikor Rómában (2010).

Ő dolgozott az első három darabon, amelyet Segal rendezett. Meztelen pisztoly 33 1/3: A végső sértés (1994), Tommy Boy (1995) és Amerikai társaim (1996), majd ezt követi Legyen okos (2008) és Grudge Match (2013).

Mit csinál egy hirdetés? „Általában mi, AD-k logisztikai emberek vagyunk” – mondta 2003-ban. „Viccből mondom, hogy én vagyok a fő kiabáló és sikoltozó a forgatáson. De tényleg nem így dolgozom, és nem szeretem az embereket, akik így tesznek. Az AD legnagyobb feladata az, hogy megpróbálja minimalizálni a DP-nek a díszlet és a színészek készenlétének idejét.”

John Edward Hockridge 1947. április 2-án született Mexikóban, Missouri államban. Apja, DW, JC Penney menedzsere volt, és a család gyakran költözött az apjával, aki új üzletek nyitásáért volt felelős. Mérnöknek tanult az Oklahomai Egyetemen, majd 1969-ben grafikai szakon szerzett diplomát.

Ő és vörös afroja '69-ben érkezett Hollywoodba Volkswagen furgonjával, és egy évet a pasadenai ArtCenter College of Designban töltött. Reklámokkal kezdett dolgozni, miután egy helyi fotósnál gyakornokként fotófejlesztést és nyomtatást végzett.

Olyan tévéműsorokban szolgált reklámadóként, mint Charlie angyalai és TJ Hookermajd elkezdett dolgozni az első filmjén, Star Trek III: The Search for Spock (1984), rendezte: Leonard Nimoy. Visszatérne a televízióhoz, koncertekkel Matt Houston, Airwolf, A Szépség és a Szörnyeteg és A kerület.

Hockridge sok éven át a Paramountnál dolgozott, mielőtt szabadúszóvá vált, majd 2013-ban nyugdíjba vonult, későbbi éveinek nagy részét pedig a világ körüli utazásával töltötte. A családja azt is megjegyezte, hogy „semmit sem élvezett annyira, mint hogy nagyszerűen étkezett a családjával, és nézte a felhőket, ahogy a nap lemenni kezdett”.

A túlélők között vannak lányai, Lindsey és Kailey; partnereik, Michael és William, valamint három unokája.