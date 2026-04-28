Az Underscores bejelenti a 2026-os brit és európai turnéját, az észak-amerikai dátumokat frissítve a fenomenális kereslet miatt

Az Underscores bejelentette a 2026-os brit és európai turnét, valamint a jegyek iránti kereslet miatt a korábban bejelentett észak-amerikai turné frissítését.

A Hyperpop zenész, igazi nevén April Harper Grey, a múlt hónapban megjelent harmadik album, az 'U' támogatása érdekében turnézik. Október végén a turné egyesült királyságbeli és európai szakasza Olaszországba, Franciaországba, Hollandiába, Németországba és Spanyolországba látogat az európai kontinensen, majd Dublinban, Glasgowban, Leedsben, a londoni Electric Brixtonban és végül Manchesterben. Az összes dátum támogatása az umrutól érkezik.

Jegyek elővételben már kaphatók erről a linkrőlmíg az általános jegyek április 30-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődnek.

A 'GALLERIA' turné már 20 időpontot jelentett be Észak-Amerikában, és a helyszíneket többször frissítették a fenomenális kereslet miatt. Az észak-amerikai körútra minden megmaradt jegyet megtalál ittmíg a brit és európai dátumok teljes listája alább található.

Underscores 2026-os 'GALLERIA' brit és európai turnéi dátumai:

OKTÓBER

30. – Torino, Olaszország – Club To Club Fesztivál

31. – Párizs, Franciaország – Le Trabendo

NOVEMBER

2 – Amszterdam, Hollandia – Paradiso

3 – Berlin, Németország – Hole44

4 – Köln, Németország – Luxor

7 – Barcelona, ​​Spanyolország – Mira Fesztivál

9 – Dublin, Írország – The Grand Social

10 – Glasgow, Egyesült Királyság – The Art Social

11 – Leeds, Egyesült Királyság – Brudenell Social Club

12 – London, Egyesült Királyság – Electric Brixton

14 – Manchester, Egyesült Királyság – Gorilla

Underscores márciusban beszélt az Julia Migenes-s Alex Rigottival, arról, hogy a zenéjében kifejezett hírnév iránti rajongás hogyan vezetett saját életének önellenőrzéséhez. „Mindig úgy vizsgáltam magam, mintha híres lennék” – mondta. „Mindig is úgy voltam vele, hogy „egyszer majd valaki darabokra szedi az életemet, szóval erre fel kell készülnöm”. De nyilvánvalóan ezek egy része mentális szar.”

'U' ötcsillagos értékelést kapott az Julia Migenes-ről, Otis Robinson író pedig így zárta: „Továbbiak Fekete tükör mint Twin PeaksAz 'U' egy meghitt hiperpop lemez, amely a hógolyózó elszigeteltséget mutatja be, egy digitális korszak popsztárjának vágyakozását a techno-indult antropocén reflektorfényében.