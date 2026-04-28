Az Underscores bejelenti a 2026-os brit és európai turnéját, az észak-amerikai dátumokat frissítve a fenomenális kereslet miatt

Az Underscores bejelentette a 2026-os brit és európai turnét, valamint a jegyek iránti kereslet miatt a korábban bejelentett észak-amerikai turné frissítését.
A Hyperpop zenész, igazi nevén April Harper Grey, a múlt hónapban megjelent harmadik album, az 'U' támogatása érdekében turnézik. Október végén a turné egyesült királyságbeli és európai szakasza Olaszországba, Franciaországba, Hollandiába, Németországba és Spanyolországba látogat az európai kontinensen, majd Dublinban, Glasgowban, Leedsben, a londoni Electric Brixtonban és végül Manchesterben. Az összes dátum támogatása az umrutól érkezik.
Jegyek elővételben már kaphatók erről a linkrőlmíg az általános jegyek április 30-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődnek.
A 'GALLERIA' turné már 20 időpontot jelentett be Észak-Amerikában, és a helyszíneket többször frissítették a fenomenális kereslet miatt. Az észak-amerikai körútra minden megmaradt jegyet megtalál ittmíg a brit és európai dátumok teljes listája alább található.
Underscores 2026-os 'GALLERIA' brit és európai turnéi dátumai:
OKTÓBER
30. – Torino, Olaszország – Club To Club Fesztivál
31. – Párizs, Franciaország – Le Trabendo
NOVEMBER
2 – Amszterdam, Hollandia – Paradiso
3 – Berlin, Németország – Hole44
4 – Köln, Németország – Luxor
7 – Barcelona, Spanyolország – Mira Fesztivál
9 – Dublin, Írország – The Grand Social
10 – Glasgow, Egyesült Királyság – The Art Social
11 – Leeds, Egyesült Királyság – Brudenell Social Club
12 – London, Egyesült Királyság – Electric Brixton
14 – Manchester, Egyesült Királyság – Gorilla
Underscores márciusban beszélt az Julia Migenes-s Alex Rigottival, arról, hogy a zenéjében kifejezett hírnév iránti rajongás hogyan vezetett saját életének önellenőrzéséhez. „Mindig úgy vizsgáltam magam, mintha híres lennék” – mondta. „Mindig is úgy voltam vele, hogy „egyszer majd valaki darabokra szedi az életemet, szóval erre fel kell készülnöm”. De nyilvánvalóan ezek egy része mentális szar.”
'U' ötcsillagos értékelést kapott az Julia Migenes-ről, Otis Robinson író pedig így zárta: „Továbbiak Fekete tükör mint Twin PeaksAz 'U' egy meghitt hiperpop lemez, amely a hógolyózó elszigeteltséget mutatja be, egy digitális korszak popsztárjának vágyakozását a techno-indult antropocén reflektorfényében.