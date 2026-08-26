80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zene ikonja

Tiszteletadásra került sor, miután 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zenetörténet egyik leglegendásabb művésze.

A hírt ma (augusztus 25-én) családja is megerősítette, és a következőket írta: „Egy strasszköves élet, amely elég fényesen ragyogott ahhoz, hogy a világ lássa, Dolly örökké ihletet ad nemcsak időtlen zenéje és termékeny dalszerzői révén, hanem szellemessége, melegsége és kedvessége is, amely mindannyian családtagnak érezte magát.”

„Dolly Parton öröksége a szeretet, az együttérzés és a rugalmasság öröksége” – folytatta a nyilatkozat. „Hét évtizedes karrierje során művészek és rajongók több generációját inspirálta zenéjével, valamint a világ jobb hellyé tétele iránti megingathatatlan elkötelezettségével.”

„Dalai továbbra is visszhangra találnak minden korosztály számára, és jótékonysági munkája maradandó hatással lesz.”

A halál okát nem közölték.

Parton az elmúlt hónapokban nyilvánosan beszélt egészségi állapotáról, és a múlt héten megosztott frissítésében azt mondta, hogy olyan problémákkal foglalkozik, amelyeket elhanyagolt, miközben 58 éves férjét, Carl Deant tavalyi halála előtt gondozta.

Az énekes, dalszerző és színész – akit nemrég Amerika legnépszerűbb közéleti személyiségei közé soroltak – kénytelen volt lemondani májusban egy vegasi rezidenciáját. Eredetileg elhalasztotta a Caesars Palace-ban lévő Colosseum előadásait októberben, mondván, hogy akkoriban több „egészségügyi kihívással” kellett szembenéznie, és nem tudja időben befejezni a próbákat.

Dolly Rebecca Parton néven született Locust Ridge-ben, Tennessee államban 1946. január 19-én. Parton egyike volt annak a 12 gyermeknek, akik szegénységben nevelkedett a Great Smoky Mountainsben.

Gyerekként kezdett fellépni a nagyapja templomában, és 10 évesen már énekelt a helyi rádióban, és 13 évesen felvette első kislemezét, a Puppy Love-t. Később 1964-ben Nashville-be költözött, és gyorsan elismert dalszerzőként olyan slágerekkel, mint a „Put It Off Until Tomorrow”. Debütáló albuma, a Hello, I'm Dolly 1967-ben jelent meg.

Parton szélesebb körű ismertségre tett szert, amikor a '60-as évek végén állandó szereplője lett Porter Wagoner zenés varietéjának, karrierje pedig a '70-es években olyan slágerekkel indult be, mint a 'Jolene' és az 'I Will Always Love You', amelyeket később Whitney Houston is feldolgozott.

Polihisztor, ünnepelt színész is volt, szerepelt az 1980-as vígjátékban 9-től 5-igmelynek címadó dala lett a másik legmaradandóbb slágere, és később főszerepet is kapott A legjobb kis kurvaház Texasban, Hegyikristály és Acél magnóliák.

Az énekesnőt a „Queen Of Country” néven ismerték, és 11 Grammy-díjat, három Emmy-díjat nyert és két Oscar-jelölést kapott munkájáért.

Összesen 50 szólóalbumot adott ki, és több ezer dalt írt, és több mint 100 millió lemezt adott el. 1986-ban bekerült a Nashville Songwriters Hall of Fame, 1999-ben a Country Music Hall of Fame és 2022-ben a Rock And Roll Hírességek Csarnokába.

Az utóbbi években folytatta a turnét, 2014-ben Glastonburyben játszott egy emlékezetes legendák játékát, amely a szervező, Emily Eavis később a legnagyobb tömegnek nevezte, akit valaha a Worthy Farmon látott.

Parton 1986-ban megalapította a Dollywood vidámparkot Tennessee-ben, és 1995-ben megalapította az Imagination Library-t, amely ingyenes könyveket osztogat kisgyermekek számára az Egyesült Államokban.

2020-ban kulcsszerepet játszott az egyik fő COVID-19 vakcina kifejlesztését elősegítő kutatás finanszírozásában, saját pénzéből 1 millió dollárt adományozott a Vanderbilt University Medical Centernek.

Alig néhány nappal ezelőtt Parton azt mondta, hogy ő és csapata olyan cégekkel működtek együtt, amelyek „avatarelőadásokat” készítenek, bár azt mondta, hogy az ötletek, amelyeken dolgoznak, még „a fejlesztés korai szakaszában” vannak.

1966 májusában férjhez ment Carl Deanhez, és nem sokkal a tavalyi halála után megosztotta az If You Hadn't Been There című tribute dalt, amelyben azt írta, hogy férje „mindig életem sztárja lesz”.

A Julia Migenes Az ikonról szóló nekrológ így zárul: „Amikor mindannyian dolgunk van Dolly Parton halálával, az a dicsőséges 2014-es Glastonbury készlet balzsamnak bizonyulhat. A „Sok színből álló kabát” bemutatásával, az 1971-es vidéki slágerrel, amely az anyja által varrt patchwork kabátról szól, ez a szerény „gazda lánya” tisztelegve tisztelgett családja újraszeretetével. strassz öltöny, mindkét tulajdonságot egyesítő ikonként testesítette meg. A világ megosztottabbá vált azóta, de Dollyt mindig mindenki szeretni fogja.