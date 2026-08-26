Antonio Barahona a Sala Parésben, a terasz univerzális központ

2026.08.26. Antonio Barahona. Index blau

Antonio Barahona sevillai és festők fia és unokája már gyermekkorában belépett a festői alkotásba, olyan természetes módon, mint az öntudatlan. Miután városának egyetemén képzőművészeti diplomát szerzett, és munkáit Spanyolországban és Európa különböző városaiban is kiállította – olyan pályázatokon választották ki, mint az Iniciarte vagy az Antonio Gala Alapítvány ösztöndíjai –, idén nyáron visszatért Barcelonába, hogy a Sala Parésben „ÍNDEX BLAU” tárja fel az andalúziai teraszokhoz kötődő műveket, a kék színt, a költséget és az okokat elkerülni Barahonumbriában, hiszen Barahonuban nem találunk amelyet olyan nyugalommal társít, amely egyúttal ahhoz is kapcsolódik, amit a festészet gyakorlásához igényel, és aminek meg kell követelnie annak szemlélését.

Ezenkívül a kék egy mediterrán tónus, amely gyökereit a város tájával és égboltjával köti össze, amelyben ez az egyén ma is szerepel, és amely a tónusok sokféleségében – produkciója szinte archívum létrehozására hív fel bennünket – a szerző számára utal bizonyos emlékekre, képzeletekre, és mindenesetre azoknak a kultúrájára és mindennapi életére, akik nem a tengertől és az építészettől távol nőttek fel. a fény felé. Ezekben a kompozíciókban a tranzitterek dominálnak: belső terek, folyosók és mindenekelőtt azok a teraszok, amelyekben itt senki nem tartózkodik, de amelyek lakottnak tűnnek: székek és asztalok, fürdőkádak, esernyők és textíliák jelennek meg bennük, amelyek megkönnyebbülnek a napsütésben, és egy meleg Andalúziába vezetnek, amely az eredetéhez kötődik, de nem a barhona folklórt hangsúlyozzák.

Antonio Barahona. boldog nyarat

Antonio Barahona. boldog nyarat

Antonio Barahona. Andalúz teraszAntonio Barahona. Andalúz terasz

Antonio Barahona. Andalúz terasz

Antonio Barahona. A fehér fürdőkádAntonio Barahona. A fehér fürdőkád

Antonio Barahona. A fehér fürdőkád

A figuráció megválasztása és a pihenést és nyugodt életet sugalló motívumok a technika birodalmával szemben nagyon tudatos döntések a művész részéről: érdekli, hogy észlelésünk szükségszerűen lassú és megfontolt legyen, és hogy tisztában legyünk azzal a végrehajtási idővel, amelynek ezek a vásznak az eredménye, és amelyet minden reflektív tevékenység megkövetel; azok, amelyek Barahona számára ma az ellenállás vagy a hit tettei, a gyors pillantásokkal és a végtelen görgetéssel szemben.

Hasonló okok miatt nem a nemzedékének szerzőinél domináns tematikus és technikai vonalakba való illeszkedés, hanem inkább az ecsetek között megtalálni a maga örömét, ez pedig magában foglalja a mindennapi életben rejlő szépség pillanatait, valamint azt a gesztust és a minimális tárgyat, amely a kellő idővel megbecsülők számára a legnagyobbat vagy univerzálisat tartalmazza.

A konkrét üzenetek közvetítésén túl mindenesetre ez a művész olyan festészetet szeretne nekünk kínálni, amely élvezetet ad, és jelzi a nézőnek, hogy a vásznakon a kiabáláson kívül mindig is volt hely a kedvességnek.

Barahona szavaival élve: Feltesszük magunknak a kérdést, hogy kik voltunk, kik vagyunk és kik akarunk lenni.

Mert a jövő valami nagyon régi dolog.

Mert a lényeg nem változik.

Mert a kék nem siet.

Antonio Barahona. Tiszta kék IVAntonio Barahona. Tiszta kék IV

Antonio Barahona. Tiszta kék IV

Antonio Barahona. Tiszta kék IIIAntonio Barahona. Tiszta kék III

Antonio Barahona. Tiszta kék III

Antonio Barahona. Index blauAntonio Barahona. Index blau

Antonio Barahona. Index blau

Antonio Barahona. „BLAU INDEX”

PARÉS SZOBA

C/Petritxol, 5

Barcelona

2026. június 4-től szeptember 10-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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