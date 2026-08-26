Antonio Barahona a Sala Parésben, a terasz univerzális központ

Antonio Barahona sevillai és festők fia és unokája már gyermekkorában belépett a festői alkotásba, olyan természetes módon, mint az öntudatlan. Miután városának egyetemén képzőművészeti diplomát szerzett, és munkáit Spanyolországban és Európa különböző városaiban is kiállította – olyan pályázatokon választották ki, mint az Iniciarte vagy az Antonio Gala Alapítvány ösztöndíjai –, idén nyáron visszatért Barcelonába, hogy a Sala Parésben „ÍNDEX BLAU” tárja fel az andalúziai teraszokhoz kötődő műveket, a kék színt, a költséget és az okokat elkerülni Barahonumbriában, hiszen Barahonuban nem találunk amelyet olyan nyugalommal társít, amely egyúttal ahhoz is kapcsolódik, amit a festészet gyakorlásához igényel, és aminek meg kell követelnie annak szemlélését.

Ezenkívül a kék egy mediterrán tónus, amely gyökereit a város tájával és égboltjával köti össze, amelyben ez az egyén ma is szerepel, és amely a tónusok sokféleségében – produkciója szinte archívum létrehozására hív fel bennünket – a szerző számára utal bizonyos emlékekre, képzeletekre, és mindenesetre azoknak a kultúrájára és mindennapi életére, akik nem a tengertől és az építészettől távol nőttek fel. a fény felé. Ezekben a kompozíciókban a tranzitterek dominálnak: belső terek, folyosók és mindenekelőtt azok a teraszok, amelyekben itt senki nem tartózkodik, de amelyek lakottnak tűnnek: székek és asztalok, fürdőkádak, esernyők és textíliák jelennek meg bennük, amelyek megkönnyebbülnek a napsütésben, és egy meleg Andalúziába vezetnek, amely az eredetéhez kötődik, de nem a barhona folklórt hangsúlyozzák.

A figuráció megválasztása és a pihenést és nyugodt életet sugalló motívumok a technika birodalmával szemben nagyon tudatos döntések a művész részéről: érdekli, hogy észlelésünk szükségszerűen lassú és megfontolt legyen, és hogy tisztában legyünk azzal a végrehajtási idővel, amelynek ezek a vásznak az eredménye, és amelyet minden reflektív tevékenység megkövetel; azok, amelyek Barahona számára ma az ellenállás vagy a hit tettei, a gyors pillantásokkal és a végtelen görgetéssel szemben.

Hasonló okok miatt nem a nemzedékének szerzőinél domináns tematikus és technikai vonalakba való illeszkedés, hanem inkább az ecsetek között megtalálni a maga örömét, ez pedig magában foglalja a mindennapi életben rejlő szépség pillanatait, valamint azt a gesztust és a minimális tárgyat, amely a kellő idővel megbecsülők számára a legnagyobbat vagy univerzálisat tartalmazza.

A konkrét üzenetek közvetítésén túl mindenesetre ez a művész olyan festészetet szeretne nekünk kínálni, amely élvezetet ad, és jelzi a nézőnek, hogy a vásznakon a kiabáláson kívül mindig is volt hely a kedvességnek.

Barahona szavaival élve: Feltesszük magunknak a kérdést, hogy kik voltunk, kik vagyunk és kik akarunk lenni.

Mert a jövő valami nagyon régi dolog.

Mert a lényeg nem változik.

Mert a kék nem siet.

Antonio Barahona. „BLAU INDEX”

PARÉS SZOBA

C/Petritxol, 5

Barcelona

2026. június 4-től szeptember 10-ig