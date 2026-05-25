84 éves korában meghalt Peter Helm, az Inside Daisy Clover és az Andromeda Strain színésze

Peter Helm, a torontói színész, aki olyan 1960-as műsorokban szerepelt, mint Meztelen város, Kocsivonat és Vasbordájú és filmekben, köztük A leghosszabb nap, A Daisy Clover belsejében és Az Androméda törzsmeghalt. 84 éves volt.

Helm csütörtökön álmában halt meg West Hills-i otthonában – mondta el barátja, David Timmerman A Hollywood Reporter.

A túlélők között van nővére, Anne Helm színésznő (Kövesd azt az álmot, A varázskard, Az Iron Maiden), és egy lánya, Tiffany Helm színésznő (Péntek 13.: Új kezdet).

A színes Helm Jane Fonda, Dean Jones és Joey Heatherton mellett jelent meg a Broadway-n 1960-ban a Josh Logan által rendezett filmben. Volt egy kislányegy nemi erőszakról szóló dráma, majd Myrna Loy-jal játszott a színpadon James Kirkwood 1962-es produkciójában. Kell lennie egy póninak amely a Broadwayt célozta meg, de elmaradt.

Ő és Heatherton nagyszerű barátságot ápolnak majd, miközben együtt járják a világot az évek során, és azt mondta THR hogy „nagyszerű színész és nagyszerű ember, a világ teteje”. A páros George Carlinnal is dolgozott pályafutása elején, és a komikus egyszer Helmet az egyik legviccesebb férfinak nevezte, akivel valaha találkozott.

A filmvásznon Helm egy balszerencsés GI-t alakított a Darryl F. Zanuck által készített filmben. A leghosszabb nap (1962) és a szociális hegymászó, Milton Hopwood Natalie Wooddal szemben Robert Mulligan filmjében A Daisy Clover belsejében (1965), majd elindította a sci-fi cselekményt, mint egyike annak a két légierő tisztnek, akik észlelték, hogy egy amerikai műhold lezuhan Robert Wise műholdjában. Az Androméda törzs (1971).

Peter John Helm Jr. 1941. december 22-én született. Bankár apja, John halála után édesanyja, Isabel 1952-ben elhozta nővérét New Yorkba, hogy támogassa balett-ambícióit, és ő és féltestvére, David jöttek.

Helm az NBC sitcom egyik 1959-es epizódjában debütált a képernyőn Túl fiatal ahhoz, hogy stabilan menjenmajd üde arcú típusokként jelentek meg olyan sorozatokon, mint Dr. Kildare, A Donna Reed Show, Wells Fargo meséi, Meztelen város, Nyersbőr, A szökevény, Harc!, Novák úr, A gazda lánya, Perry Mason és Bonanza az 1960-as évek közepéig.

Utolsó szerepét a képernyőn egy 1971-es epizód adta A Smith család.

1991-ben Helm megalapította a vancouveri székhelyű GeoMediapro-t, ahol rendezőként és producerként dolgozott, tanított a Vancouver Film School-ban, és több mint 20 éven át volt csapatfőnök. A show-biznisztől távol, lelkes repülőfotós volt és egy Ferrari klub alapítója Los Angelesben, aki szeretett gyorsan vezetni.

Első felesége Brooke Bundy színésznő volt (két Rémálom az Elm utcában filmek); 1962-től 1966-os válásukig házasok voltak. Túlélői között van egy másik lánya, Brandee és hét unokája. Fia, Dustin 2014-ben halt meg egy motorbaleset következtében.