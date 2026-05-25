Lizzo visszavágott a rajongóknak, akik azzal vádolták, hogy árnyalja Taylor Swiftet, és ragaszkodott hozzá, hogy „soha nem beszélt szart egyetlen művészről sem”.

A Grammy-díjas énekesnő, aki jövő pénteken (június 5-én) adja ki ötödik albumát, a „Bitch”-t, nemrégiben reagált az X/Twitter egyik bejegyzésére, amelyben a 2025-ös „My Face Hurts From Smiling” mixtape számait Swift legújabb lemezének, a „The Life Of A Showgirl”-nek az adataival hasonlította össze.

– Meg tudná valaki magyarázni, hogy ez mit jelent? Lizzo megkérdezte a követőit, mire valaki azt válaszolta: „Ez azt jelenti, hogy az a szar beszéd, amit Tayről beszéltél, végre felkapott téged.”

Egy idézetbeli tweetben visszalőtt: „Jól vagy? Először is, soha nem beszéltem szart Taylor Swiftről – és a témával kapcsolatban soha nem beszéltem szart egyetlen művészről sem. Csak azért, mert név szerint említek egy művészt, nem jelenti azt, hogy szarul beszélek – nőj fel pls.”

Később Lizzo válaszolt egy bejegyzésre, amely arról szólt, hogy miért „egy csomó Stan-fiókkal érintkezik mostanában”. Azt írta: „Szóval… már egy ideje nem voltam a Twitteren, így hozzászoktam, hogy olyan (azokkal) tweetekkel kommunikáljak, amelyek szerintem viccesek. „Nem vettem észre, hogy ez az egész kurva Stanland lett 😭.”

ez azt jelenti, hogy az a szar, amit Tay-ről beszéltél, végre magával ragadott — melly (@sooyaver) 2026. május 23

jól vagy? Először is, soha nem beszéltem szart Taylor Swiftről – miközben mi a témával kapcsolatban, soha nem beszéltem szart egyetlen művészről sem. Csak azért, mert név szerint említek egy művészt, még nem jelenti azt, hogy szarul beszélek – nőj fel, kérem https://t.co/HjgjutzcDw — LIZZO (@lizzo) 2026. május 23

Szóval… egy ideje nem voltam twitteren, így megszoktam, hogy olyan tweetekkel kommunikálok, amelyek szerintem viccesek. Nem vettem észre, hogy ebből az egész csajból Stanland lett 😭 https://t.co/GK8xGolRCL — LIZZO (@lizzo) 2026. május 23

Elutasította azt az állítást is, hogy „árnyékot” dobott Olivia Rodrigo-ra, aki június 12-én adja ki új albumát „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” címmel.

„WÓ! (Én) soha nem árnyékolnám Olivia Rodrigót, szerintem csodálatos” – mondta Lizzo. „Talán abbahagyom a Stan-fiókokkal való interakciót, hogy ne legyen félreértés – szükségem van a Twitterre, hogy narancssárga csekket adjak, vagy ilyesmi.”

Ó! soha nem árnyalná Olivia Rodrigót, szerintem csodálatos. Talán abbahagyom a Stan-fiókokkal való interakciót, hogy ne legyen félreértés – szükségem van a Twitterre, hogy adjak egy narancssárga csekket vagy valami ilyesmit. https://t.co/ROXC5Bq5jI — LIZZO (@lizzo) 2026. május 23

Lizzo újra Twitteren írt egy bejegyzést arról, hogy „valójában sikerült rávennie az embereket, hogy újra beszéljenek róla” közösségimédia-stratégiájával a „Bitch” előtt, egy másikban pedig azt mondta, „megtalálta a módját, hogy beszélni tudja az embereket”.

Beleegyezett abba, hogy „kivett egy oldalt a Cardi (B) 2025-ös közzétételéből”, és ezt írta: „Kitartás – nyilvánosan elmondtam, hogy Cardi bevezetése megváltoztatta a játékot, és engem is inspirált. Ez az egyik oka annak, hogy most olyan keményen megyek.

„Senki más nevében nem beszélek a teázás miatt. De én határozottan jegyzeteltem, édesem.”

Lizzo azóta megosztotta a 'Bitch' teljes számlistáját, amely tartalmazza a nemrég kiadott címadó dalt és a 'Don't Make Me Love U' kislemezt. Lásd alább.

Nyugi! Nyilvánosan azt mondtam, hogy Cardi bevezetése megváltoztatta a játékot, és engem is inspirált. Ő az egyik oka annak, hogy most olyan keményen megyek. Nem beszélek senki más nevében, ha teáznak. De én határozottan jegyzeteltem édesem https://t.co/K80Ec1DdFT — LIZZO (@lizzo) 2026. május 24

Egy pirítóst

HAPPY 2 BE

NE SZERETESSEN MEG

KURVA

ELLOPTA A FÉRFIEM

KINEK EZ A HAJA?

KIS FEKETE MACSKA

SEXY LADIES (FEAT ___)

AZ A GRRRL

TÚL SZÉP

MINT A BŰNÖK

JÓ REGGELT! https://t.co/8to0sAP4BF pic.twitter.com/RC05Y7FtPd — LIZZO (@lizzo) 2026. május 24

Más hírek szerint Lizzo „rasszista” és „fatfób” algoritmusokat ütött ki „a zeneipar lerombolása” és az album népszerűsítésének akadályozása miatt.

A „Bitch” a 2022-es „Special” folytatása. Az utóbbiról szóló négycsillagos értékelésben Julia Migenes Ezt írta: „Lizzo túlnyomóan pozitív üzenete miatt talán elkerülhetetlen, hogy a 'Különleges' néha kissé ciki. Ennek ellenére olyan ciki, aminek nem akar majd ellenállni.”

Hozzátette: „Lizzo pontosan tudja, ki ő művész, és mit akar elérni: ő a rossz szuka, akinek hihetetlen tehetsége van abban, hogy jó érzést keltsen az emberekben.”

Eközben a sztár azt mondta, továbbra is harcolni fog a három korábbi tartaléktáncos által indított per ellen, azt állítva, hogy „az igazság kevésbé nyálas, mint a címlapok”.

Az év elején Lizzo elárulta, hogy megfogadta, hogy szűz marad, amíg el nem nyeri a Grammy-díjat, majd 2020-ban elvesztette szüzességét, amikor hármat nyert. Azt is megosztotta, hogy 21 éves koráig nem volt „első csókja”.