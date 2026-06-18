98 évesen elhunyt David Sheiner, a „The Odd Couple” film egyik pókerjátékosa

David Sheiner, az ismerős karakterszínész, aki az egyik pókerjátékost Walter Matthau és Jack Lemmon mellett alakította az 1968-as film nagy képernyős adaptációjában. A furcsa pármeghalt. 98 éves volt.

Sheiner június 5-én hunyt el veseelégtelenségben a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centerben – mondta el fia, Andrew Sheiner. A Hollywood Reporter.

Sheiner idősebb Jakab apostolként is feltűnt George Stevensben. A valaha elmondott legnagyobb történet (1965), és húsos fordulatot kapott Guido Lorenzként, a Charles Bronson's Det. zsarujaként és partnereként. Lou Torrey, a neo-noir thrillerben A kőgyilkos (1973), rendezte: Michael Winner.

Sheiner Matthauval és Jayne Mansfielddel dolgozott az 1955-56-os Broadway-vígjátékban. A siker elrontja a Rock Huntert? mielőtt felvették volna, hogy játssza el a kancsal Roy-t, a könyvelőt A furcsa párrendezte Gene Saks.

A Matthau Oscar Madisonja és Lemmon Felix Ungarja által megosztott Upper West Side-i lakásban játszódó kártyajáték további törzsvendégei: a tyúkszemű Vinnie (John Fiedler), Murray, a zsaru (Herbert Edelman) és a szarkasztikus Speed ​​(Larry Haines). Az utolsó pillanatig nem dőlt el, hogy Sheiner vagy Haines játssza-e Royt vagy Speedet.

Matthau természetesen Oscart Art Carney mellett Felixként alakította a Neil Simon 1965-67 közötti Broadway-változatban, amelyet Mike Nichols rendezett.

Balról: Walter Matthau, John Fiedler, Herbert Edelman, Larry Haines, David Sheiner és Jack Lemmon 1968-ban, A furcsa pár. Everett Collection jóvoltából

Saul David Sheiner 1928. január 13-án született Bronxban, ahol a DeWitt Clinton Gimnáziumban érettségizett. Az amerikai hadsereg légierejében végzett szolgálat után nyolc éven át színészleckéket vett az Actors Studio társalapítója, Lee Strasberg ösztöndíjával, osztálytársai pedig Marilyn Monroe és James Dean.

Amikor Sheiner egyszer megkérdezte Strasberget, hogy van-e tehetsége, a tanár azt válaszolta: „Ezt csak te tudod.”

Sheiner a Clifford Odets nemzeti társaságával turnézott A Vidéki lányamelyet Strasberg készített, és 1951-ben eljutott a Broadway-re a börtönben játszódó drámában Sötétség délbenClaude Rains és Kim Hunter főszereplésével; azzal turnézott, hogy a produkció jól sikerült.

Szállodai harangozóként kezdte A siker elrontja a Rock Huntert? mielőtt átvette volna George MacCauley szerepét, amelyet Orson Bean kezdeményezett.

Fia szerint, amikor az 1950-es években gengszterek azzal fenyegetőztek, hogy eltörik Matthau lábát, mert pénze volt nekik, Sheiner több száz dollárt kölcsönadott neki, hogy kisegítse a bajból. Sheiner végül visszakapta a pénzét (Matthau felesége évekkel később azt mondta neki, hogy nem mindenki tette meg).

A televízióban Sheiner a tengeralattjáró orvosát alakította az emlékezetes 1963-ban Alkonyat zóna epizód „The Thirty-Fathom Grave” és Diana Rigg divattervezőjének a főnöke volt az 1973-as NBC-s sitcomban. Diana (Barbara Barrie a feleségét alakította).

Több tucat más műsorban is feltűnt Studio One, Perry Mason, A nyomozók, Harc!, Novák úr, A férfi a bácsitól, A szökevény, A Nagy Völgy, Hawaii Five-O és Küldetés: lehetetlen hogy Mannix, Columbo, A majmok bolygója, Orvosi Központ, A hatmillió dolláros ember, Vega$, Quincy, ÉN, Az őszi srác és az utolsó, 1988-as képernyőn megjelenő érdemeiért Gyilkosság, írta.

Eközben filmes önéletrajza is benne volt Egy férfi, akit Gannonnak hívnak (1968), Nyerő (1969), Tibbs úrnak hívnak! (1970), Battle Creek verekedés (1980) és Kék Mennydörgés (1983).

Sheiner évekig dolgozott a SAG bérekkel és munkakörülményekkel foglalkozó bizottságában, valamint a Filmakadémia bizottságában, amely segít kiválasztani a nemzetközi filmeket Oscar-díjra, és legjobb barátja Elveszett az űrben a sztár Jonathan Harris.

A fián kívül a túlélők között van felesége, Mary-David Sheiner, egy tévéíró, akinek anyja Mary C. McCall Jr., a WGA első női elnöke volt, akkor még a Screen Writers Guild néven ismerték; lánya, Kate; és unokája, Liv.

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