Glenda León és a hang mélysége. Azkuna Zentroában

Míg Félix González-Torres és lírai és minimalista installációi harminc évvel halála után várnak ránk a Reina Sofía Múzeumban, a művész, aki talán a legjobban tett tanúbizonyságot politikai vagy környezeti vonatkozású kérdések megvitatásában egy egyszerre józan és költői nyelvtanból, eddigi egyik legkiterjedtebb kiállítását az Az in Bilkunatroban, a Bilkunatroában kínálja.

Az „Egy fa esik az erdőben” című filmet Fernando Pérez, Iván de la Nuez és maga Glenda León állította össze, és szeptemberig olyan darabokat kínál számunkra, amelyeket metaforaként is értelmezhetünk, és amelyek lassú megfigyelésből, akár tudományos feltárásból születnek.

Olyan fényképekről, festményekről, installációkról vagy videoalkotásokról van szó, amelyekkel ez a tizenöt éve Spanyolországban élő kubai szerző a kortárs életre jellemző feszültségekbe mélyed el, aláhúzza a természet összefüggő rendszerét, amelynek részei vagyunk, vagy utal arra a térre, amelyet a 21. század első évtizede után a spiritualitásnak adunk. Ezt is gyakran teszi, plasztikus javaslatait a zene, a tánc vagy az irodalom jegyeivel összefonva; az ellentétek játékain való gyors áttekintésre való hajlamot is megkérdőjelezi – mit hoz létre az emberi kéz és mi nem, mi sarjad és mi esik, a színes és a szigorú –, és folyamatosan bevezeti a finom humort.

Nagyon sok olyan műve van, amely a musicalhez szól, és partitúrákon keresztül az évszakok, a városok, az eső, a véletlen vagy a madarak repülésének meghallgatására invitál: ez soha nem anekdotikus hallgatás, hiszen León számára ez messze túlmutat a fizikai aktuson, és a tudat egy formává válik. Így az őt leginkább érdeklő hangok közé tartozik a csend, szinte követelmény, hogy ne hagyjuk abba a láthatatlan, a spirituális vagy a politikai érzékelését, amikor az állandó külső zaj áldozatai vagyunk, és saját hóhéraink, amikor a belsőt sarkalljuk.

A kiállítás címe ennek mentén a hang mint fizikai jelenség körüli filozófiai kísérletre utal, objektíven vagy szubjektíven ezen a diszciplínán keresztül. Ha kidől egy fa az erdőben, és nincs, aki meghallja, akkor a hang keletkezik – nem kell hozzá néző -, de a filozófia vagy az idegtudomány szempontjából ez nem lenne releváns, mert az elme tanulmányozásának ezen ágai szempontjából a hang nem csak a fizikai hullám, hanem az agy általi feldolgozás érzékszervi élménye. Így hallgató nélkül rezgés lenne a levegőben, de hang mint olyan nem.

Glenda León számára ez kidőlt fa Jelképezheti a jelenlegi társadalmat és annak jövőjét, amely új meghallgatásra szorul, amely értelmet ad nekik, egy olyan tekintetet, amely a rejtetteket is keresi, és olyan egyénekét, akiknek észlelési mechanizmusai a tudás eszközei, nem csak az empirikus ellenőrzésé. Így ennek a szerzőnek a fája kidőlne, hogy lássuk az erdőt.

A tárlat különböző tematikus tereken keresztül épül fel, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, és különböző módon kérdőjelezik meg azt, ahogyan megértjük és belakjuk azt, ami adott.

Néha a politika és a társadalom része; Politikai világ, játéktér bármelyik nyári álom Ideológiai polarizációra, a hatalom csápjaira, a cenzúrára, a haladás kétértelműségére és arra utalnak, ahogyan az exportált konfliktusok behatolnak az intim és a kollektív kapcsolatokba. Glenda Leónt nem érdekli sem azok dogmatikai szempontú felvetése, sem megoldása, hanem inkább ragaszkodik ahhoz, hogy minden kérdés valójában több értelmezési réteget tartalmazzon, mint amennyire kezdetben látszott.

a maga részéről Pillangó hatás, A láthatatlanról bármelyik A világ körvonalai Utalnak a távolságra aközött, amit látunk, és amiről hisszük, hogy látunk, ami szintén az alapja A világ zongorára lépett felegy darab, amelyben az istenek Braille-írással írt nevei az adott hangszeren előadott partitúrákká válnak. A megragadható és a megfoghatatlan, a hallható és a hallhatatlan összefolyik, hogy új érzéseket éljünk át.

Végül megfontoljuk Égitestek, Utazási fény bármelyik Délibábinstallációk, amelyek szintetizálják aggályaikat, és amelyek megelőzik Conversioa kiállítás utolsó darabja és a művész egyik legújabb darabja. Ez egy performansz/installáció, amely a kultúrák, a körülmények és a korunk világlátásának módjai közötti nagyszerű párbeszédhez készült.

Ez a projekt, amely a Beszélgetés Istennel és az audiovizuálissal Felfüggesztésa központ más tereiben a művész első önálló kiállítása Bilbaóban, de León már járt Azkuna Zentroában: 2019-ben részt vett a „Never real/Always true” csoportos kiállításon, egy tucat olyan alkotóval együtt, akik nem építenek falat a művészet és a szó közé.

Glenda Leon. „Egy fa kidől az erdőben”

AZKUNA ZENTROA

Arriquibar Plaza, 4

Bilbao

2026. június 18-tól szeptember 27-ig